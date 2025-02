Boy Group กลุ่มแรกของ CHANGE2561 “ภณ, กาฟิวส์, ท็อปเทน, ป๊อป” เปิดตัวด้วยเพลงคลั่งรัก “จะ CRAZY (CRAZY OVER YOU)”

4 หนุ่มคลื่นลูกใหม่จาก PIT BABE THE SERIES “ภณ ธนภณ, กาฟิวส์ พันธุ์ธัช, ท็อปเทน ศุภกรณ์ และ ป๊อป ภัทรพล” บอยกรุ๊ปกลุ่มแรกจาก CHANGE2561 ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจด้วยความชื่นชอบในดนตรี และใจรักในการเต้นเหมือนๆกัน เปิดตัวด้วยเพลง “จะ CRAZY (CRAZY OVER YOU)” ที่ทั้งติดหูและชวนให้เครซี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเพลง “จะ CRAZY (CRAZY OVER YOU)” พูดถึงเรื่องราวของการคลั่งรักคนเจ้าเสน่ห์ ที่ความน่ารักทำให้หัวใจเต้นรัวจนแทบควบคุมตัวเองไม่ได้ เพียงแค่รอยยิ้มเดียวก็ทำให้ตกหลุมรักแบบถอนตัวไม่ขึ้น ไม่เพียงแต่ความสนุกสนานในเนื้อหาและท่วงทำนองเท่านั้น แต่ความตั้งใจของทั้ง 4 หนุ่มก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและเสน่ห์ที่ไม่แพ้บอยแบนด์มืออาชีพด้วยเช่นกัน ทำให้ MV ของเพลงนี้ ซึ่งทีมงานสร้างสถานการณ์ให้เป็นกลุ่มคนที่เพ้อคลั่ง จนต้องถูกจับตัวเข้าไปบำบัดจิต ทั้ง 4 หนุ่มได้โชว์การเต้นและการแสดงแบบสมจริง ที่สำคัญคือความน่ารักอย่างสุดแสนจะประทับใจ“ภณ, กาฟิวส์, ท็อปเทน และป๊อป” เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้รับโจทย์ครั้งแรก แทบไม่อยากจะเชื่อตัวเอง เพราะนี่คืออีกหนึ่งความฝันที่อยู่ลึกๆในใจกับการมีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง และเมื่อโอกาสมาถึง ทุกคนจึงทุ่มเทฝึกซ้อม ทั้งร้องและเต้นอย่างหนักเพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดติดตามเพลง “จะ CRAZY (CRAZY OVER YOU)” ได้แล้ววันนี้ทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม และชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube : CHANGE2561 🎬 https://youtu.be/SQ-9CJUcxC8ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง ..FB: www.facebook.com/changemusicofficialIG: www.instagram.com/changemusic.officialX: https://x.com/CHANGEMUSIC_TIKTOK: https://www.tiktok.com/@changemusic.officialYOUTUBE: www.youtube.com/change2561#จะCRAZY #CrazyOverYou #PonThanapon #Garfinpkk#Top10987654321 #popptr #CHANGEMUSIC #CHANGE2561