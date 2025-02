คนบันเทิงร่วมบวงสรวง เปิดเวที Miss Xishi Thailand 2025 เปิดตัวตนให้โลกเห็น เพื่อคว้ามงกุฎอันทรงคุณค่า! ผู้ชนะจะได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย เงินรางวัล มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

24 กุมภาพันธ์ 2568 (ณ พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง) ถือฤกษ์ดีบวงสรวงอย่างเป็นทางการ สำหรับเวทีการประกวดน้องใหม่ไฟแรง เฟ้นหา ผู้หญิงสวย ที่มีความมั่นใจ พร้อมที่จะเผย ความสวยในแบบฉบับของตัวเอง ให้โลกเห็น กับ Miss Xishi Thailand 2025 (มิสไซซีไทยแลนด์) เวทีที่เปิดโอกาส เปิดตัวตนให้โลกเห็น เพื่อครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่า” ชิงมงกุฎเพชร สายสะพาย เงินรางวัล และอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทน เข้าประกวด นางสาวไทยเพื่อชิงตำแหน่ง Miss Thailand 2025 ที่จะประกวดขึ้นในเดือนพฤษภาคมในปีนี้ และมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Cosmo ระดับโลก และประโยชน์อีกมากมาย จาก บริษัท กาโน่ ป๊อกซ์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัดซึ่งงานนี้ “คุณอ้อ ศุทธิสนี วิทยาภัทร์วงศ์" CEO บริษัทกาโน่ ป๊อกซ์ฯ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เผยถึงจุดเริ่มต้นจากการที่เรามีผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาดามไซซี ซึ่งเรามั่นใจมากๆว่า ผู้หญิงทุกคน มีความสวย สุขภาพดี ในแบบฉบับของตัวเอง สวยจากภายในสู่ภายนอก เหมือนสโลแกนที่ แบรนด์ไซซี ตอกย้ำมาตลอด สุขภาพดีคือความสวยรูปแบบใหม่ เราจึงจัดประกวด Miss Xishi Thailand 2025 (มิสไซซีไทยแลนด์) เพื่อเฟ้นหา ผู้หญิงสวย ที่มีความมั่นใจ พร้อมที่จะเผย ความสวยในแบบฉบับของตัวเอง ให้โลกเห็น ผู้ชนะเลิศ จะได้เงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท โดยผู้ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทน เข้าประกวด นางสาวไทยเพื่อชิงตำแหน่ง Miss Thailand 2025 นอกจากนี้ มีโอกาศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Cosmo ระดับโลก และประโยชน์อีกมากมาย จาก บริษัท กาโน่ ป๊อกซ์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด อยากเชิญชวนสาวสวย ที่มีอายุ ตั้งแต่ 18-32 ปี ที่มีความสวย และมั่นใจในแบบฉบับของตัวเอง มาสมัครกันเยอะๆนะคะ มาร่วมส่งต่อความสวย สุขภาพดี แบบสาวไซซี ไปยังผู้หญิงทุกคน มงกุฎและเงินรางวัลรอทุกคนอยู่นะคะ”แบรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสตรี จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เริ่มจากยาน้ำบำรุงเลือดสตรีสู่ยาสมุนไพรต้นตำรับสำหรับสตรี คืนความสาว บำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ได้มาตรฐานการรับรอง อย. อย่างถูกต้อง ภายใต้การดูแลของคุณอ้อ ศุทธิสนี ทายาท รุ่นที่ 2 ของบริษัทกาโน่ ป๊อกซ์ฯ ฟาร์มาซูติคอล บริษัทยาสมุนไพรที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 40 ปีภายในงานแถลงข่าว พบกับดารานักแสดง นำทีม ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ (พรฟ้า)รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2020,สุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์ (รัก) มิสแกรนด์สุราษฏร์ธานี2022,อินทัช เหลียวรักวงศ์ (อินดี้) ,ลภัสลดา โครตอาสา (ตัวต่อ)TOP 5 Miss Tiffany’s Universe ,อนุชา (ท่านเปา)ครีเอทีฟ ติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดัง,จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ (บิว เดอะวอลล์),และสองกรูรูนางงามชื่อดัง เต๋า ทีวีพูล ควงคู่ คุณหนุ่ม ประเสริฐ แฟนพันธ์ุแท้นางงามไทยMiss Xishi Thailand 2025 เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 จนถึง วันที่ 14 มีนาคม 2568 เพื่อเฟ้นหาสาวงาม ที่มีความมั่นใจ พร้อมที่จะเผยความสวยในแบบฉบับของตัวเอง ให้โลกเห็น นำเสนอความงามภายใต้สโลแกน “Healthy is The New Beauty สุขภาพที่ดีคือความสวยรูปแบบใหม่”เพื่อชิงมงกุฎเพชร สายสะพายและเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด นางสาวไทย เพื่อชิงตำแหน่ง Miss Thailand 2025 ที่จะประกวดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้ และมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Cosmo ระดับโลก และสิทธิประโยชน์อีกมากมายจาก บริษัท กาโน่ ป๊อกซ์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัดโดยสาวงามจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว2. เพศหญิงโดยกำเนิด3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร4. มีอายุครบ 18 ปี ถึง 32 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร5. มีผู้ติดตามในช่องทาง Social Media รวมกันไม่น้อยกว่า 300,000 ผู้ติดตาม และมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของการประกวดได้7. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักการถ่ายทอดสดบน Social Media8. ไม่จำกัดสถานภาพ9. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมหรือประวัติ ความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Xishi Thailand10. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า11. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม12. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว13. มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย14. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด Miss Xishi Thailand หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆ หากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง Miss Xishi Thailand15. สามารถเซ็นต์สัญญาร่วมงาน กับทางบริษัท กาโน่ ป๊อกซ์ ฟาร์มาซูติคอล ได้ประกาศผลสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย วันที่ 21 มีนาคม 2568ติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ที่Page Facebook : XishithailandofficialLine Official : @missxishithailand#MissXishiThailand2025#XishiThailand#แบรนด์ไซซี#สุขภาพที่ดีคือความสวยรูปแบบใหม่#มิสไซซีไทยแลนด์roadtoนางสาวไทย2568#MissXishiThailand2025#XishiThailand#แบรนด์ไซซี#สุขภาพดีคือความสวยรูปแบบใหม่#มิสไซซีไทยแลนด์roadto นางสาวไทย2568