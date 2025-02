เล่นใหญ่ทำถึง! "สไปร์ซซี่ ดิสก์" ฉลองครบรอบ 20 ปี ขนศิลปินยกค่าย เสิร์ฟความสนุกสุดปังตลอดปี 2025

ค่ายเพลง SPICYDISC (สไปร์ซซี่ ดิสก์) แถลงข่าว “Celebrating 20 Years with SPICYDISC”กับ ความสนุกแบบจัดเต็มตลอดปี 2025 ให้ทุกคนได้เอนจอยจนลืมหายใจ มาในคอนเซ็ปต์ Back to School ที่ชวนทุกคนกลับมาเฉลิมฉลองไปด้วยกัน ร่วมถึงศิลปินรุ่นพี่และเพื่อนร่วมวงการที่มาแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น บรรยากาศภายในงานคับคั่งไปด้วยเพื่อน – พี่ – น้อง ศิลปิน, สปอนเซอร์ ตลอดจนสื่อมวลชนที่มาร่วมแสดงความยินดีในงาน อาทิ น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์, แบงค์ ศรราม, น้องปอย ลูกท่าเรือ, น้ำเพชร – บิ๊ก เอนกลาภ, มาร์คพูม,ใหญ่ – กุ่ย MONOTONE, Good September, Knock The Knock, เอก Sleeping Sheep และ JKA เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ณ EDEN1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนจะได้เวลาเปิดตัวศิลปินยกค่ายตั้งแต่รุ่นใหญ่คนคุ้นตาไปจนถึงรุ่นใหม่น่าจับตามอง นำทีมโดยบอสใหญ่ เต้ง พิชัย จิราธิวัฒน์ พร้อมด้วยศิลปินทั้งค่าย 48 ชีวิตอาทิ ว่าน ธนกฤต, The Parkinson, No One Else, WIN Sqweez Animal, MVL, ฟาง ธนันต์ธรญ์, ละอองฟอง, บอย ตรัย, ก้อ ณฐพล, Better Weather, NAP A LEAN, The Rube, Funky Wah Wah, SHERRY, Purplecat, SOBBOY, TAPE, The FIV5, CHALADEEN, Kachain, Story and Feel., Bluetonic และ Motley Flower ศิลปินจาก Blaq Lyte Digital เดินขึ้นมาบนอัฒจันทร์กันอย่างพร้อมเพรียงก่อนพิธีกรจะกล่าวเชิญคุณเต้ง พิชัย จิราธิวัฒน์ มาเล่าถึงความสนุกจากสไปร์ซซี่ ดิสก์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบนอนสต็อป พร้อมกับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของการกลับมาของ Godfather of Disco อย่าง GROOVE RIDERS ขึ้นมาเผยถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง พิชัย จิราธิวัฒน์ และ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ กับ “GROOVE RIDERS RETURN OF THE GROOVE CONCERT” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 68 ก่อนจะปิดงานอย่างสวยงามด้วยการตัดเค้กไปด้วยกันโดย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ ได้กล่าวถึงงานครั้งนี้ว่า“เวลาผ่านไปเผลอแป๊บเดียวเราก็รู้จักกันมาถึง 20 ปี แล้วครับ ทุกครั้งที่ย้อนกลับมามองถึงจุดเริ่มต้นทำค่ายนี้ จากความรักในเสียงเพลง ผมรู้สึกภูมิใจและขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นท่านสื่อมวลชนที่ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารและให้การสนับสนุนศิลปินในสังกัด หรือจะเป็นในส่วนของ สปอนเซอร์ ที่ช่วยผลักดันและเติมเต็ม ทุกความสำเร็จให้เรามีวันนี้ และอีกหนึ่งแรงผลักดันที่เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เราตั้งใจพัฒนาผลงานเพลงให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป นั่นคือ แฟนเพลงที่ติดตามศิลปินของเรามาจนถึงวันนี้ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเรา ขอมอบความสุขให้กับแฟนๆ ได้สนุกไปด้วยกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรายการ UNKLE T’s Cabin เปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้มาโชว์สดๆ นอกจากนี้เรายังเป็น Music Agency ผลิตเพลงและ MV Tailor Made ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ และยังมี โปรเจกต์พิเศษของ The Rube และ แบงค์ ศรราม ที่บอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนถัดมากับงานอีเวนต์และคอนเสิร์ตสนุก ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำปีที่ถูกจัดมาอย่างต่อเนื่องกับ Melody of Life เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองที่เปลี่ยนลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นเวทีคอนเสิร์ต พร้อมอัดแน่นไปด้วยความสนุกและรักษ์โลกไปในงานเดียวกัน และในปีนี้ Melody of Life 16 จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 17 – 19 ตุลาคมนี้หรือจะเป็นเทศกาลดนตรี SPICY ON THE BEACH คอนเสิร์ตริมทะเลซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 3 และในปีนี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม ณ หาดแหลมเจริญ จังหวัดระยอง ยังมีอีเวนต์อื่น ๆ อีกไม่ว่าจะเป็นงาน ตลาดโสด, Campus Tour, คอนเสิร์ตจากศิลปินจะได้พบกับคอนเสิร์ต “MVL”และ “วิน Sqweez Animal และที่ขาดไม่ได้คือ คอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ 20 ปี 20th SPICYDISC Concert ที่มัดรวมศิลปินทุกเจเนอเรชั่นไว้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมี SPICYDISC ORCHESTRA ที่รวบรวมเพลงฮิตทุกยุคไว้ในรูปแบบออร์เคสตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และ 20th Party ปาร์ตี้พิเศษ ของวงดนตรีอินดี้ที่หาชมได้ยากจะกลับมารวมตัวกันในโปรเจกต์นี้เท่านั้น ! ”ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงความสนุกบางส่วนจากค่าย SPICYDISC (สไปร์ซซี่ ดิสก์) เท่านั้น เพราะหลังจากนี้ ยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายให้สาสมกับการฉลองใหญ่ในวาระ 20 ปี! บอกได้เพียงให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกได้เลยโดยสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่ www.facebook.com/Spicydiscrecord หรือ www.facebook.com/spicyevent.official