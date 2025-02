ตกหลุมรักไปกับ“THX” ส่งซิงเกิลใหม่ “You Like Me Too?” ชวน “เก้า นพเก้า” ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก

จากค่าย E29 MUSIC IDENTITIES (อีทูไนน์ มิวสิค ไอเดนติตี้) กับ ซิงเกิลใหม่ "You Like Me Too?" ที่พร้อมให้ฟังแล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่ง และ มิวสิกวิดีโอ ที่ได้หนุ่มหล่อละมุนพร้อมเสน่ห์เกินต้านอย่าง “เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักวัยเรียนที่แอบลุ้น ร่วมกับ 8 สาว THX ที่โชว์เคมีเข้ากันสุดๆ รับรองว่าใครได้ชมต้องใจละลายอย่างแน่นอนโดยเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอ "You Like Me Too?" หยิบเอาเนื้อหาของเพลงพูดถึงความคาดหวังในช่วงเวลาที่เราตกหลุมรักใครบางคน แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะคิดเหมือนกันไหม แต่ในขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจในตัวเองและรู้ว่าตัวเองมีเสน่ห์พอที่จะคว้าหัวใจของอีกฝ่ายอย่างแน่นอน มาสร้างเป็นซีรีส์ความรักแบบป๊อปปี้เลิฟของรุ่นน้องที่แอบปลื้มรุ่นพี่สุดฮอต (เก้า-นพเก้า) ในโรงเรียน เมื่อรุ่นพี่หนุ่มสุดฮอตขวัญใจของโรงเรียนกำลังจะจากไป นางเอกทั้ง 8 คนต่างมีความทรงจำและ "ช่วงเวลาที่พิเศษ" กับเขาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทำให้พวกเธอรู้สึกคิดไปเองว่ารุ่นพี่คนนี้เคยมีใจให้พวกเธอหรือไม่ และพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อบอกความในใจในวันสุดท้ายนี้"You Like Me Too?" เป็นเพลงป๊อปที่ฟังง่ายและติดหู ด้วยบีทสนุกสนานและท่วงทำนองสดใสที่ผสมผสานกลิ่นอายของดนตรีคลาสสิกได้อย่างลงตัว เพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์มากฝีมืออย่าง MAYOJAMES (เมโยเจมส์) ที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตมากมาย มาดูแลในส่วนของการผลิต และได้ GALCHANIE (แกลชานี) นักแต่งเพลงชื่อดัง มาร่วมสร้างสรรค์เนื้อร้องที่โดนใจวัยรุ่นรับชมเคมีความสดใสสุดลงของหนุ่มหล่อเสน่ห์แรง “เก้า-นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” และ สาวๆ THX (แธงซ์) ทั้ง 8 คน ที่จะร่วมกันถ่ายทอดโมเมนต์สุดคิวท์ในซิงเกิลที่ 2 ของพวกเธอ และร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะคว้าใจรุ่นพี่สุดฮอตไปครองชมเอ็มวี "You Like Me Too?" พร้อมฟินไปกับความน่ารักของสาวๆ THX (แธงซ์) ที่ปล่อยเพลงปุ๊บก็ติดเทรนดิ้ง X ทันที ชมเอ็มวีพร้อมกันได้ทาง YouTube E29 Music Identitieshttps://www.youtube.com/watch?v=JT5nrCb5pwc&feature=youtu.be และรับฟังเพลงเต็มได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งฝากเป็นกำลังใจให้สาวๆ THX (แธงซ์) ทุกแพลตฟอร์ม THX OfficialFacebook : https://www.facebook.com/THXofficial/Instagram : https://www.instagram.com/thxofficial_/X : https://x.com/thxofficial_TikTok : https://www.tiktok.com/@thxofficial_