"ฟ่าน ปิงปิง" สะกดทุกสายตาบนพรมแดงเทศกาลหนังเบอร์ลิน กับเดรสซีทรูสุดเซ็กซี่

แม้ว่าฟ่าน ปิงปิง อาจเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชมชาวอเมริกันจากบท "บลิงค์" มนุษย์กลายพันธุ์ผู้มีพลังสร้างพอร์ทัลใน X-Men: Days of Future Past (2014) แต่ในปีนี้ เธอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับภาพยนตร์ใหม่ Green Night โดยเธอเฉิดฉายในเดรสสีขาวสุดชิคที่โดดเด่นด้วยไหล่พาดเป็นเส้นริ้วตกลงมาด้านหน้า โชว์ช่วงอกและหน้าท้องแสนกระชับของเธอได้อย่างลงตัวเดรสตัวนี้ยังมีรายละเอียดที่โดดเด่นจากวัสดุแบบ threaded ซึ่งยาวลงไปถึงหัวเข่า ผสมผสานกับกระโปรงเข้ารูปที่เน้นสรีระของเธอได้อย่างสง่างาม ทั้งแขนของเธอถูกปกคลุมด้วยผ้าเนื้อบาง ขณะที่มือขวาประดับด้วยแหวนโดดเด่นบนนิ้วชี้นอกจากจะมาร่วมเดินพรมแดงแล้ว ฟ่าน ปิงปิง ยังได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินของเทศกาลเบอร์ลิน ครั้งที่ 75โดยมีคณะกรรมการร่วม ได้แก่ นาบิล อายูช ผู้กำกับจากโมร็อกโก, บีน่า ไดเกเลอร์ นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวเยอรมัน, โรดริโก โมเรโน ผู้กำกับชาวอาร์เจนตินา, นักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดัง เอมี่ นิโคลสัน และนักแสดง-ผู้กำกับ มาเรีย ชราเดอร์ จาก She Said โดยมี ท็อดด์ เฮย์นส์ ผู้กำกับชื่อดังจาก May December เป็นประธานกรรมการเทศกาลนี้ยังอัดแน่นไปด้วยภาพยนตร์ที่น่าจับตามอง อาทิ Blue Moon ของริชาร์ด ลิงก์เลเตอร์ นำแสดงโดย อีธาน ฮอว์ก และ มาร์กาเร็ต ควอลลีย์ รวมถึง Dreams ของมิเชล ฟรังโก ที่นำแสดงโดย เจสสิกา แชสเทนนอกจากนี้ ยังมี Hot Milk ผลงานกำกับครั้งแรกของ รีเบคก้า เลนคีวิซ ที่นำแสดงโดย เอ็มม่า แมคกี้, ฟิโอน่า ชอว์ และ วิคกี้ ครีปส์ รวมถึง If I Had Legs, I’d Kick You กำกับโดย แมรี่ บรอนสไตน์ นำแสดงโดย โรส เบิร์น, A$AP Rocky และ โคแนน โอไบรอันภาพยนตร์ Green Night ซึ่งเปิดตัวในเทศกาลนี้ เป็นผลงานกำกับเรื่องที่สองของ ฮั่น ฉ่วย โดยเป็นภาพยนตร์ร่วมทุนระหว่างฮ่องกงและจีนหนังเล่าเรื่องของ จิน เซี่ย หญิงชาวจีนที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในกรุงโซล แต่ชีวิตของเธอพลิกผันเมื่อได้พบกับหญิงสาวรุ่นน้องที่กล้าได้กล้าเสีย ทั้งคู่ก้าวเข้าสู่โลกใต้ดินที่เต็มไปด้วยอันตราย และความสัมพันธ์ของพวกเธอค่อยๆ เผยให้เห็นด้านที่ซ่อนเร้นฟ่าน ปิงปิง ยอมรับว่าการแสดงในเรื่องนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกลับมาโลดแล่นบนจอภาพยนตร์ หลังจากเว้นวรรคไปถึง 5 ปี"ฉันไม่ได้แสดงมานานถึงห้าปี ช่วงเวลานั้นฉันทำอะไรหลายอย่าง แต่ในใจก็ยังคงเฝ้าหาบทที่เหมาะกับการกลับมา เพื่อให้ฉันได้นำพาสภาพจิตใจและอารมณ์ของตัวเองใส่เข้าไปในบทบาทได้อย่างแท้จริง... มันเป็นเรื่องโหดร้ายมากนะสำหรับคนที่รักการแสดง แล้วต้องหยุดไปถึงห้าปี ดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่ล้ำค่ามากสำหรับฉัน" เธอให้สัมภาษณ์กับ Deadlineการกลับมาของฟ่าน ปิงปิง ในเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แฟนๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของเธอในวงการภาพยนตร์ระดับนานาชาติ