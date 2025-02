"แพทริค ชวาร์เซเน็กเกอร์" โต้ข้อครหา "ได้งานเพราะนามสกุล?" ย้ำใช้ฝีมือล้วนๆ ใน The White Lotus ซีซั่น 3

"ผมรู้ว่าหลายคนจะพูดว่าผมได้บทนี้เพราะพ่อของผม" แพทริค วัย 31 ปี ให้สัมภาษณ์กับ The Sunday Times "แต่พวกเขาไม่เห็นว่าผมทุ่มเทกับการเรียนการแสดงมากว่าสิบปี เล่นละครเวทีทุกสัปดาห์ ทำงานกับตัวละครของตัวเองวันละหลายชั่วโมง และต้องผ่านการออดิชั่นที่ถูกปฏิเสธนับร้อยครั้ง"แม้จะรู้สึกหงุดหงิดกับฉายา "เด็กเส้น" แต่แพทริคก็ยอมรับว่าเขาเติบโตมาพร้อมกับสิทธิพิเศษ และรู้สึกขอบคุณที่ครอบครัวปลูกฝังคุณค่าที่สำคัญให้กับเขา "แน่นอนว่ามันน่าหงุดหงิด และบางครั้งมันทำให้ผมคิดว่า 'ถ้าไม่มีนามสกุลนี้ ผมคงไม่มีข้อครหานี้' แต่ความคิดนั้นเป็นเพียงแค่ชั่วขณะ""สุดท้ายแล้ว ผมไม่เคยคิดจะแลกชีวิตกับใคร ผมโชคดีมากที่มีครอบครัวแบบนี้ มีพ่อแม่แบบนี้ และได้รับบทเรียนล้ำค่าจากพวกเขา"ขณะที่ มาเรีย ชไรเวอร์ แม่ของเขา ภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างมากหลังรู้ว่าเขาได้รับเลือกให้แสดงในซีรีส์เรื่องโปรดของเธอ"ลูกชายแม่ได้เล่น The White Lotus ซีรีส์เรื่องโปรดของแม่!" เธอโพสต์แสดงความดีใจบนอินสตาแกรมเธอเผยกับ People ว่าเธอตื่นเต้นกับข่าวนี้จนไม่ได้สังเกตเลยว่าลูกชายสวมชุดอะไร "ลูกๆ บอกว่า 'แม่เห็นหรือเปล่า?' ฉันตอบว่า 'เห็นอะไร?' นั่นแหละ เป็นหลักฐานว่าดวงตาของแม่โฟกัสแต่ที่ลูกเสมอ"ด้านอาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ ก็ปลื้มลูกชายไม่แพ้กัน โดยเขาเขียนข้อความลงบนโซเชียลว่า "ผมตื่นเต้นมากที่ได้หยุดพักจากการถ่ายทำเพื่อไปฉลองให้ @patrickschwarzenegger ที่งานเปิดตัว The White Lotus ซีซั่น 3!"