"ปุ้ย ปิยาภรณ์" ใจหาย MUT หลุดมือ แจงตนยื่นซื้อลิขสิทธิ์ไม่ถึง 10 ล้าน พร้อมโวยังมีอีก 7 เวทีในมือ

เป็นประเด็นข่าวใหญ่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ กับการที่เจ้าของลิขสิทธิ์เวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้เปลี่ยนมือจากหรือที่ถือครองมากว่า 6 ปี แต่ล่าสุดปีนี้กลับเป็นทางฝั่งเจ้าของเวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล มาคว้าลิขสิทธิ์ไปแบบสะเทือนวงการนางงาม และจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปอีก 5 ปีจากนี้ ด้วยการทุ่มทุนซื้อแบบแพงตาแตกกว่า 180 ล้านล่าสุดได้มีโอกาสเจอในงาน AssetWise Beauty Run 2025 ในคอนเซ็ปต์ It’s a RUNderful World ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ เจ้าตัวก็ยอมรับว่า ใจหาย แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจอยู่แล้ว ไม่มีอะไรน่าแปลกใจ"ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะคะ อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วบ้างว่าธุรกิจก็เป็นแบบนี้ เพราะว่าจริงๆ เราไม่ได้แปลกใจอะไรเลย เพราะเราคุยกันครั้งล่าสุดก็แจ้งกับทาง MUO (Miss Universe Organization-องค์กรมิสยูนิเวิร์ส) เขา ว่าเราจะยื่นที่ราคาเท่าไหร่ ถ้าเกินกว่านี้คือเราไม่ได้ เราไม่ทำ เพราะเราดูแล้วมันอาจจะเหนื่อยหรือเปล่า เราก็อยากทำอะไรที่มันสบายใจ ไม่ต้องเหนื่อย อันนี้เป็นธรรมชาติ เราทำมา 6 ปี ตั้งแต่ 2019 ก็เรียกว่าเข้ามือ เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากของการทำธุรกิจผลที่ออกมาคิดว่าตามคาดไหม ก็ตามคาดนะคะ ไม่ได้ผิดคาดหรืออะไรเลยค่ะ แต่ถามว่าทราบมาก่อนไหมว่ามีใครยื่นบ้าง อันนี้ไม่ได้ถามเลยค่ะ เพราะว่าโดยมารยาทแล้วเราจะไปถามบริษัท ถามเจ้าของอันนี้ก็ไม่ถูกต้อง เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำแผนโครงการยื่นไปที่บริษัทว่าเราขอตัวเลขแค่นี้"โต้ข่าวยื่นไป 100 ล้าน"อ๋อ ไม่ใช่ค่ะ ไม่ถึงหรอกค่ะ (ยิ้ม) 50 ก็ไม่ถึงค่ะ (อีกกระแสก็บอกว่าเรายื่นไป 6 ล้าน แต่เขาขอเพิ่มอีก 4 ล้าน เป็น 10 ล้าน?) ไม่ถึงหรอกค่ะ เพราะว่าเรารู้อยู่ คือจริงๆ แล้วเดิมมันก็หลายล้าน แต่ก็ไม่ถึง 10 ล้านค่ะ แต่ถามว่าปกติยื่นกี่ปี คือทาง MUO เขาให้ยื่นกี่ปีก็ได้ เราก็จะยื่นของเราคือ 3 ปี 5 ปี แต่สุดท้ายแล้วเราอยู่ที่ตัวเลขนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะคะในการทำธุรกิจ อะไรที่ไม่ใช่ของเรา พอถึงเวลามันก็ต้องยื่นตัวเลขกัน อันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยในแวดวงธุรกิจที่ต้องเป็นแบบนี้"บอกไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าจะได้ และไม่เสียใจที่หลุดมือไป"ถามว่าความหวังมีมากน้อยแค่ไหน ทั้งหวังและไม่หวัง แต่จริงๆ แล้วเราจะไม่คาดหวัง เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะมีใครยื่น หรือยื่นมากน้อยเท่าไหร่ อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า เข้าใจว่ามีทั้งมากกว่าและน้อยกว่า ก็มีเผื่อใจไว้ค่ะจริงๆ เรื่องนี้เราพูดกันไว้ตั้งแต่ต้นปี พอช่วงเดือน ม.ค.เราประชุมกันกับเด็กในออฟฟิศว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ๆ นะ ซึ่งทุกคนก็รับรู้ เพราะฉะนั้นวันที่มีข่าวออกไปทุกคนก็ยังประชุมงานที่จะต้องเกิดขึ้นในต้นเดือนมี.ค.นี้ ของแบบนี้ เราทำธุรกิจ เราทำงานมันต้องมีแผนอยู่แล้วว่าแพลน A แบบนี้ แพลน B แบบนี้ แพลน C ออกแบบนี้ เราต้องเตรียมพร้อมหมดที่ผ่านมาเราก็เตรียมงานของตัวเองมาตลอด มันต้องเตรียมค่ะ การเตรียมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด เจ้าประจำกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียม เพราะถ้าเกิดได้ขึ้นมา ทำไม่ทัน ทำไม่ได้ เพราะไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลย มันเป็นไปไม่ได้ค่ะ แต่ถามว่าเสียใจไหม ไม่เสียใจ เพราะเราคิดอยู่แล้วในการยื่นประมูลหรือยื่นเสนอราคา ตามระบบ MUO เขาเปลี่ยนเป็นระบบเสนอราคาอยู่แล้ว คำว่าเสนอราคาคุณต้องรู้เลยว่ามันเป็นกลไกของธุรกิจค่ะ"รู้ว่าใครได้ลิขสิทธิ์ MUT ก่อนที่จะมีการแถลงข่าว"ก่อนหน้าก็มีคุยกันค่ะ เพราะทางกองจะมีแจ้งก่อน ถึงบอกว่ามันจะเป็นของใครก็ได้ในโลกนี้ แต่เราก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ว่าฉันเพิ่งรู้ ไม่ค่ะ"ไม่เกินคาดที่เป็น "ณวัฒน์" ได้ไป ยันความสัมพันธ์กับ "แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์" ยังดีเหมือนเดิม"ไม่เลยค่ะ คุณณวัฒน์เขาก็ยื่นแบบนั้นมันก็เหมาะสมแล้วที่เขาต้องได้ไปค่ะ กับคุณแอนก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะ คุยเรื่องอื่น (ยิ้ม) ก็ไม่ได้ถามเลย มันไม่ต้องถาม ถ้าเราไม่ได้ทำต่อก็แปลว่ากลไกทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของทุกบริษัท ถ้าเป็นบริษัทของเราเองก็ต้องทำแบบนั้นความสัมพันธ์กับคุณแอนก็ปกติค่ะ อยากจะให้ดูในไลน์ เราก็แสดงความยินดีไป นางก็น่ารักนะ ส่งสติ๊กเกอร์จ้าแม่ ขอบคุณนะคะ ก็ยังมีการคุยกัน มันไม่ได้หมายความว่าพอเราบิดไม่ได้หรือว่าลิขสิทธิ์เราไม่ได้แล้วจะต้องฟาดงวงฟาดงา ไม่ใช่ คนละเรื่องเลยค่ะ"คนมองว่าเจ้าตัวสูญเสียเวทีหลักที่ทำมานาน พร้อมยอมรับว่าใจหายเพราะทำมานานถึง 6 ปี"ก็ถือว่า MUT เป็นเวทีแรกที่เราทำ เพราะไม่เคยทำนางงามมาก่อนตั้งแต่ปี 2018 จากนั้นก็มี MUT เป็นเวทีหลัก แต่จริงๆ แล้วเราก็มีเวทีอื่นๆ ที่อยู่ในมือที่จะต้องทำกันต่อไป ซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะคะ แต่ว่าก็มีเรื่องต้องทำ เวทีใหม่ก็มีนิดนึง จริงๆ ทำมานานแล้วแหละ เตรียมการมานานแล้ว (ยิ้ม) เดี๋ยวก็ลองดูแต่ถามว่าความผูกพัน 6 ปีที่ทำมามันก็มีค่ะ คำว่าใจหาย จะบอกว่าไม่ใจหายก็ไม่ใช่แล้วล่ะ ตลก ก็ใจหายนะคะ เพราะเหมือนกับเราปั้นมา 6 ปีแล้วนะคะ ทุกคนก็จะรู้ว่าก่อนหน้านี้มันก็โอเค ไม่ใช่ไม่โอเค เพียงแต่พอ TPN เข้ามาเราก็เปลี่ยนเส้นเรื่องใหม่ รูปแบบใหม่ๆ มันเข้ากับยุคสมัย ในยุคสมัยก่อนก็ดีงาม มีคุณค่า แต่อีก 10 ปีมันก็ต้องเปลี่ยน เราก็มาในช่วงที่เป็นยุคเปลี่ยนพอดีค่ะ"ฝากแฟนนางงามอย่ายึดติดกับบริษัท แค่เชียร์คนไทยก็พอ"จริงๆ พอเห็นเขาประกาศเราถึงค่อยส่งการแสดงความยินดีไปทันที แล้วก็บอกแฟนๆ ทุกคนว่าให้เชียร์สายสะพายไทยแลนด์เป็นหลัก อย่าไปอินหรือยึดติดอะไรมากมาย ให้รู้ว่าเราต้องเชียร์คนไทย ไม่ว่าจะเวทีไหนต้องเชียร์คนไทยให้ถึงที่สุด เพราะว่าประเทศไทยเรา เวลาปุ้ยไปเมืองนอก ทุกประเทศจะเข้ามามะรุมมะตุ้มถ้าใครได้เข้าไปอ่านเพจต่างประเทศเขาก็ชื่นชมเรา เพราะว่าสายสะพายไทยแลนด์มันแข็งจริงๆ มันแข็งในทุกมิติเลย ไม่ใช่เวทีที่ปุ้ยทำอย่างเดียว เวทีอื่นๆ ทุกเวทีพอเป็นไทยแลนด์คนก็สนใจ ก็ต้องตามไปเชียร์นะคะ ไม่ว่าจะเวทีไหนๆ ถ้าเป็นไทยแลนด์เราต้องเชียร์"ยินดีถ้าผู้ถือลิขสิทธิ์ใหม่จะมาใช้นางงามในยุคของ TPN"คืออันนี้ไม่ต้องถามเลยค่ะ เพราะยังไงทุกคนคือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (ยิ้ม) ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน เหมือนตอนที่ปุ้ยเข้ามาก็ใช้หมด ยุคก่อนๆ มากันหมดเลย ก็ไม่ได้มีประเด็น เราพร้อมที่จะให้น้องๆ ไปร่วมงานอยู่แล้ว ที่พร้อมเพราะว่าเขาเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ยังไงก็อยู่ในองค์กรนี้ คุณแอนก็ยังมาให้เด็กๆ ไปถ่ายโน่นนี่นั่นที่ยังไม่ได้ออนแอร์ก็เยอะแยะไปหมดค่ะ"ลั่นหลังเจ้าของเปลี่ยนมือ ทางเพจมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ของ TPN ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเพจแล้ว"อันนั้นโดยมารยาทเลยนะคะ พอมีผู้เปลี่ยนลิขสิทธิ์เจ้าของใหม่เขาก็ต้องคุมเพจมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มันจะมีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เยอะแยะไปหมดคิดว่าไม่เหมาะสมนะคะ เพราะฉะนั้นในเมื่อเอ็นเกจเมนต์เราก็ดี ก็เปลี่ยนใหม่ ก็จะเป็น TPN Global Thailand ค่ะแต่จะใช้เวลานานแค่ไหนในการเปลี่ยน อันนี้ไม่รู้เลย เพราะมันต้องยื่นเรื่อง เพราะเรามี verify ที่ไม่ได้ซื้อ มันได้มาเอง แต่สมัยก่อนก็ได้ยากอยู่นะ เขาแจ้งมาเองทางเฟซบุ๊กว่าต้องยื่นเปลี่ยน ตรวจกันใหม่ ก็ไม่ได้ถามว่ากี่วัน"ในขณะเดียวกันก็มีคนที่อินมากๆ ถามว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชื่อเพจ ซึ่งประเด็นนี้เจ้าตัวแจงว่า..."อันนั้นเรื่องของเขาค่ะ ไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะ ไปบอกเฟซบุ๊กนะคะ (ยิ้ม) แต่เรายื่นเรื่องไปแล้ว เขาก็ให้อีเมลเฟซบุ๊กมา เราก็ประสานไป เขาก็บอกว่าถ้ามี verify มันก็จะช้านิดนึง เพราะมันต้องยืนยันหลายกระบวนการ"พร้อมเผยถึงผลกระทบ หลังลิขสิทธิ์ MUT หลุดมือ"ก็ส่งผลกระทบในแง่ที่เราไม่ได้ทำมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะ แต่ว่าเราก็ยังมีเรื่องอื่นๆ อยู่ในมือที่จะต้องทำมากมาย จริงๆ เรื่องนี้หลายๆ คนก็ไปให้กำลังใจ ก็งงว่าทำไมเราชิล มันไม่ได้ว่าชิลนะคะ แต่คือเรารู้อยู่แล้ว เราอายุปูนนี้แล้ว ผ่านการทำธุรกิจอะไรมามากมาย รู้ว่ากลไกหรือกระบวนการเป็นยังไง เราก็มีหน้าที่แสดงความยินดีกับผู้ถือลิขสิทธิ์ใหม่อีก 5 ปี"เผยเหตุผลที่ "ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น" มิสยูนิเวิร์ส 2019 ไม่มีรูปในปกเพจมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ยุค TPN เหมือนคนอื่น"อันนี้ปุ้ยไม่ได้เป็นคนเข้าไปยุ่งนะคะ ก็คงเป็นแอดมิน คงมองที่เรื่องการเซ็นสัญญา เพราะเรายังไม่ได้แจ้งขอเขาเอามาใส่ ก็ไม่เหมาะค่ะ ไม่ควร อย่างที่บอกว่าสมมติเราไม่ได้ไปขอเขา แล้วเกิดเราไปใช้เขา ก็ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขา ไม่ใช่มาถามปุ้ยว่าทำไมไม่มีรูปน้องเขา ต้องไปถามน้องเขาว่ายังไง ก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะก่อนที่จะไม่มีรูปน้อง มันไม่ได้มีการคุยกัน เพราะน้องไม่ได้เซ็นสัญญากับเราก็มีถามแอดมินเขาเหมือนกันว่าแล้วยังไง เขาก็บอกว่าไม่ได้เซ็นสัญญากัน เหมือนเราไม่ได้เซ็นสัญญากับคุณ แล้วอยู่ๆ ไปเอารูปคุณมา มันคงไม่ถึงขั้นฟ้องร้องหรอก แต่โดยมารยาทก็ไม่ต้องดีกว่าสิ่งที่อยากบอกกับคนที่ยังไม่เข้าใจ คือยังไงน้องเขาก็มีตำแหน่งเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 ไม่มีใครพรากตำแหน่งนี้ไปจากเขาได้เลย และเขาก็เป็นควีนที่ทำหน้าที่ได้สมฐานะ สมมงกุฎของเขา เวลาที่เขาไปปรากฎตัวในเวทีมิสยูนิเวิร์ส ทุกคนเห็นอยู่แล้ว ส่วนการจะลงรูปหรือไม่ลงรูปก็ตามที่ชี้แจงไปค่ะ ไม่ได้มีประเด็นอะไรซับซ้อนค่ะ"บอกไม่แปลกที่ "ณวัฒน์" ประกาศไม่ให้นางงามที่เคยประกวดเวทีนางสาวไทย และเวทีคอสโมฯ ที่ตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เข้าประกวดเวที MUT และ MGT ของณวัฒน์ เพื่อลดแรงเสียดทาน"มันก็เป็นสิทธิของแต่ละเจ้าของนะคะ เขาสะดวกยังไงก็ต้องเคารพสิทธิเขา มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรค่ะ เขาไม่สะดวกที่จะให้ใครร่วมงาน หรือสะดวกที่จะให้ใครร่วมงานก็เป็นเรื่องปกติ ถามว่าคิดว่าเป็นการตัดโอกาสนางงามไหม ก็ไม่นะคะ เพราะเวทีมันก็วนเวียนกันไปวนเวียนกันมา จริงๆ เรื่องการห้ามมันก็มีมาก่อนหน้าตั้งนานแล้ว ก็อย่างที่เห็นค่ะ มันก็วนเวียนไปมาคือจริงๆ เขาก็มีเหตุผลของเขา ทุกคนก็ต้องเคารพเหตุผลซึ่งกันและกัน ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องขัดแย้งหรือเป็นเรื่องไม่พอใจ ไม่เกี่ยวเลยค่ะ"โวในมือตอนนี้ยังมีอีก 7 เวทีที่จะทำอยู่"ก็ประมาณ 7 (ยิ้ม) มีทั้งเก่าและใหม่ ใหม่นี่ยังไม่ได้เปิดตัวค่ะ ซื้อเป็นของเราตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ อันเดิมๆ ที่มีอยู่ก็มีนางสาวไทย มีเวทีเล็กๆ ก็ UIU มี Mister Global มี Cosmo แล้วก็มีที่จะมาใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดตัว แต่อันนี้ต้องขออนุญาตว่าวันเปิดตัวเดี๋ยวจะเชิญนักข่าวทุกท่านมาร่วมนะคะ ก็คิดว่าการทำนางงามในประเทศไทยมันเป็นสีสันที่ดีนะคะ เวลาเราไปเมืองนอกแล้วชาวต่างชาติเขาชื่นชมว่าเสื้อผ้าหน้าผมไทยแลนด์ต้องสะพรึง นางงามก็เก่ง ฉลาด และอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นทุกวัน เป็น Globalization มากขึ้นทุกวัน อันนี้ภูมิใจคงไม่ตั้งเวทีใหม่หรอกค่ะ ตั้งทำไม เราก็เลือกที่มันมีตำนานมาบ้าง (หัวเราะ) ตั้งใหม่ก็เหนื่อย ไม่ตั้งหรอกค่ะ ถามว่าเวทีใหม่ต้องรออีกนานไหม คือจะว่านานมั้ยก็คงไม่นานนะคะ เดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีอะไร ถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็มี 2 เวที คือมี 1-2 แน่นอน เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง แต่ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ เป็นเวทีผู้หญิงทั้ง 2 เวทีเลยมั้ยเหรอ ตอนนี้ชายมีแล้ว ชายเป็นของเราเอง ที่เหลือก็เป็นเวทีผู้หญิงค่ะ แต่ได้กี่ปียังไม่ได้คุยเลยค่ะ (ยิ้ม) ส่วนเวที Next Universe กับ Universe Is U ของ TPN ก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะคะ เพราะยูนิเวิร์สไม่ได้เป็นคำเฉพาะหลังจากนี้ก็ยังทำธุรกิจนางงามเหมือนเดิม คือธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวมันมีอยู่แล้ว เราก็ทำอสังหาฯ ทำอะไรไป แต่อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มันก้าวเข้ามาแล้ว และมันก็เสพติด มีความรัก และอยากทำอะไรบางอย่างให้มีคุณค่าด้วยในสิ่งที่เราทำ เราก็ภูมิใจ และย้ำบอกแฟนๆ นะคะว่าทุกเวทีทรงคุณค่า เพราะทุกเวทีมีบริบทของตัวเอง มันไม่เหมือนกันสักอัน เพราะฉะนั้นเชียร์ให้เต็มที่ถ้าเป็นไทยแลนด์"ยินดีที่ "วีนา ปวีนา ซิงค์" กลับมาประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกครั้ง"ใช่ (ยิ้ม) ก็เอาใจช่วยน้องนะคะ เพราะว่าก่อนหน้าที่น้องกลับมาใหม่ๆ ก็มีมาคุยกัน มาสวัสดี นางก็สู้เต็มที่ สู้จนหมดเกียร์แล้ว และปีนี้วีนามาในลุกที่สบายๆ รีแลกซ์มากขึ้น คิดว่านี่แหละเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด (จะเสียดายไหมถ้าครั้งนี้วีนาได้มง 3 ?) จะไปเสียดายได้ยังไงคะ ไม่ต้องเสียดายค่ะ เพราะว่าวีนาจะได้หรือไม่ได้ มันไม่ทำให้เราได้ แต่ประเทศชาติได้นะคะ และคนไทยที่รอมง 3 แฮปปี้แล้วน้องก็ทำเต็มที่ เชียร์เข้าไปค่ะ เชียร์อย่าได้หยุด ปีนี้วีนาสวยค่ะ ก็บอกแล้วว่าเขากลมกล่อมมากนะคะ เพราะว่าตอนที่เขาตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาดี เขาก็มีปรึกษากับทีมของเรา ก็บอกว่าถ้าอยากมาก็มาเลย ไม่มามันก็คาใจ มาอย่างนี้ดีแล้ว และเขามาในเวอร์ชั่นที่สุดยอด (ยิ้ม)แจงไม่เสียดายที่ในยุคตนไม่ได้มง 3"ไม่เสียดายค่ะ เพราะว่ามง 3 มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่สุด อย่างแอนโทเนีย (แอนโทเนีย โพซิ้ว) คุณคิดมั้ยล่ะว่าเขาจะไม่ได้ จับมือแล้วนะ หรือโอปอล (สุชาตา ช่วงศรี) คนทั้งโลกก็ชื่นชม เพราะฉะนั้นไม่ได้ก็คือไม่ได้ เพราะว่าเราต้องให้เกียรติกรรมการ บางทีเราวิพากษ์วิจารณ์เราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีกรรมการเขาอาจจะเห็นอะไรมุมไหน"โต้ข่าวลือจะไปซื้อลิขสิทธิ์มิสไทยแลนด์เวิลด์"อุ๊ย ไม่ใช่ว่าสนใจหรือไม่สนใจ ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะ ก็รอโอกาสที่เหมาะสม (ซื้อไปเท่าไหร่?) ฉันยังไม่ได้ไปทานข้าวกับลุงไบรอันเลย (ไบรอัน ลินด์เซย์ มาร์การ์ ประธานบริหาร บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์)"