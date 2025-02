สยาม ทาคาชิมายะ อวดโฉม “Beauty Garden” อัตลักษณ์ใหม่แห่งความงาม จุดประกายความงามจากภายในสู่ภายนอกกับบิวตี้และลองเจอเรย์แบรนด์ดังระดับโลก

ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในไทย ณ ไอคอนสยาม เนรมิตโซนความงามสุดหรู “Beauty Garden” ยกเอาบรรยากาศสวนดอกไม้ที่รายล้อมด้วยบิวตี้แบรนด์ระดับโลกมากมายมาไว้บนชั้น 1 ให้คนรักความงามได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในการช็อปปิงผลิตภัณฑ์และบริการความงามแบบเหนือระดับ ท่ามกลางความสวยตระการตาของบรรดาดอกไม้หลากสีสัน พร้อมจัดแคมเปญโปรโมชั่นแบบจัดเต็ม ฉลองการเปิดโซนใหม่อย่างยิ่งใหญ่มร.อัตสึชิ โอะคูโมริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Beauty Garden เป็นโซนความงามใหม่ล่าสุด บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ของชั้น 1 ที่รวบรวมเครื่องสำอาง น้ำหอมและชุดชั้นในสตรีมาไว้ด้วยกันมากกว่า 40 แบรนด์ ภายใต้การออกแบบพื้นที่โดยบริษัท Urban Architects ที่เคยสร้างชื่อระดับโลกจากการออกแบบโครงการไอคอนสยาม จนคว้ารางวัล World Retail Awards 2019 ในสาขา Best Store Design of the Year จากสภาการค้าปลีกโลก โดย “Beauty Garden” ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ “Be Enchanted” ที่ศิลปิน คุณสันติพงษ์ คงรักษ์ นำปรากฏการณ์แสงเหนือ (Aurora) มาเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่ง โดยใช้ดอกไม้ประดับหลากสีสันสร้างเป็นเส้นสายที่มีมิติ มีความเคลื่อนไหวและไหลลื่น ดูร่วมสมัย ด้วยโทนสีอบอุ่นอ่อนหวานแบบเฟมินีน โดยมีไฮไลต์เป็นพื้นที่ตรงกลางที่เปรียบเหมือนสวนดอกไม้ขนาดยักษ์กว่า 500 ตารางเมตร รายล้อมด้วยบิ้วตี้แบรนด์ชั้นนำ เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของดอกไม้ สื่อถึงผลิตภัณฑ์อันเปี่ยมด้วยเสน่ห์และน่าหลงใหลที่ให้บริการในพื้นที่แห่งนี้”นอกจากการออกแบบและตกแต่งที่สุดอลังการ ภายในโซน “Beauty Garden” ยังรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเกี่ยวกับความงามมาให้เลือกสรรอย่างครบครัน ทั้งแผนกเครื่องสำอางและชุดชั้นในสตรี ยังมีความพิเศษที่การออกแบบร้านค้าแผนกเครื่องสำอางในรูปแบบ Shop In Shop มาพร้อมห้องทรีตเมนต์ให้สามารถบริการได้ครบจบในพื้นที่เดียว โดยมีสินค้าครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, แอคเซสซอรี่ และน้ำหอม รวมกว่า 50,000 รายการ รวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์จากญี่ปุ่นอย่าง “HAKUHODO” แปรงแต่งหน้าระดับช่างมืออาชีพ ที่เปิดสาขาในประเทศไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการพบกับความเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ แบรนด์ “TOM FORD” ที่เปิดตัวช็อปในคอนเซปต์ใหม่ สาขาแรกของประเทศไทย ณ “Beauty Garden” สยาม ทาคาชิมายะ โดยผนวกรวมผลิตภัณฑ์บิวตี้และอายแวร์เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมพื้นที่ให้คำปรึกษาส่วนตัวจาก Tom Ford Specialist และยังเปิด Runway Table Animation เป็นครั้งแรก เพื่อมอบประสบการณ์ The World of Tom Ford อย่างแท้จริง ด้าน “LA MER” นำเสนอประสบการณ์การช็อปปิงสุดหรูหราด้วยการออกแบบช็อปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความงามของมหาสมุทร พร้อมเชิญสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ Spa de La Mer ห้องทรีตเมนต์ที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายขั้นสูงสุด ด้วยบรรยากาศและเทคนิคการนวดอันเป็นเอกลักษณ์ของ La Mer และอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่อยากให้พลาดคือ “JO MALONE” ที่รังสรรค์คอนเซปต์ร้านใหม่เพื่อตอกย้ำความงามเลอค่าสไตล์อังกฤษ ด้วยการตกแต่ง Cologne Intense Bay และจุดทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ Bath & Body Sink Bay ให้หรูหรา ยกระดับการค้นหากลิ่นหอมที่ไม่เหมือนใครสุดยอดแห่งการรอคอย! “CHARLOTTE TILBURY” แบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกจากอังกฤษที่ได้รับรางวัลมากมายยกขบวนบิวตี้ไอเทมระดับตำนาน ทั้งเมคอัพหลากสีสันไปจนถึง สกินแคร์ตัวท็อปเตรียมเสิร์ฟให้สาวกบิวตี้ระดับลักชูรีได้ทดลอง เลือกใช้ และรับบริการความงามที่เสกลุคคุณให้ดูสวยเจิดจรัส และเปล่งประกายด้วยผลิตภัณฑ์ความงามระดับเวิลด์คลาส จากการสร้างสรรค์ของเมคอัพอาร์ทิสต์ชื่อดังระดับโลก Charlotte Tilbury MBE ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในการแต่งหน้าให้เหล่าซุปเปอร์สตาร์ เซเลบริตี้ และนางแบบชั้นนำ พร้อมสัมผัสความหรูหราเหนือระดับกับ “ESTEE LAUDER” ที่เปิด Skin Longevity Institute Concept ELX ครั้งแรกในประเทศไทย รวมถึง Facial Room ดีไซน์ใหม่ที่เรียบง่ายและมีระดับมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ “L’OCCITANE” ซึ่งเปิด New Concept Shop-in-Shop แห่งแรกในไทย โดยออกแบบให้มีความหรูหราและมินิมัลลิสติก ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เข้าถึงง่าย และอบอุ่น สะท้อนถึงความเป็น Provence ต้นกำเนิดของแบรนด์ ส่วน “BALMAIN PARIS HAIR COUTURE” แบรนด์ทรงอิทธิพลระดับโลกที่มีมรดกตกทอดมายาวนานกว่า 50 ปี รังสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับแส้นผมเปิด GLAM STATION ชวนสัมผัสประสบการณ์พิเศษกับ COUTURE STYLE EXPERIENCE บริการจัดแต่งทรงผมโดยช่างทำผมผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ยังมี “POLA” แบรนด์เครื่องสำอางระดับเพรสทีจจากญี่ปุ่น กับ POLA Flagship Store แห่งแรกที่พร้อมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่ความนิ่งสงบและเป็นส่วนตัว พร้อมคืนความงามให้ผิวพรรณและจิตใจอย่างสมดุลด้วยผลิตภัณฑ์อันเลอค่าและศาสตร์การนวดแบบฉบับของโพลา รวมถึง “SISLEY” ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เมคอัพ และน้ำหอม จากประเทศฝรั่งเศส กับสุดยอดบริการการปรนนิบัตรผิวขั้นสุดและ HAIR RITUAL SERVICE เต็มรูปแบบเร็วๆ นี้ ด้านผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีนำโดยแบรนด์ระดับท็อป “WACOAL” ที่ยกเอา LINGERIE SALON โฉมใหม่ภายใต้คอนเซปต์ The Beauty Of Lines มาไว้ใน “Beauty Garden” พร้อมคอลเลกชันหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคน ทุกวัย และพบกับความพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ CLE DE PEAU BEAUTE, DECORTE, HOURGLASS, LAVELIER, M.A.C, TRIUMPH, SABINA, GUY LAROCHE และ VINTELและเพื่อเป็นการฉลองเปิดโซนใหม่ “Beauty Garden” สยาม ทาคาชิมายะ มอบโปรโมชั่น 5 ต่อ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568ต่อที่ 1 ลดสูงสุด 20% (เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ)ต่อที่ 2 สำหรับสมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ รับ E-Coupon สูงสุด 12% เมื่อช็อปทุก 4,000 บาท รับ E-Coupon มูลค่า 200 บาท, ช็อปทุก 15,000 บาท รับ E-Coupon มูลค่า 1,000 บาท, ช็อปทุก 40,000 บาท รับ E-Coupon มูลค่า 3,500 บาท, ช็อปทุก 65,000 บาท รับ E-Coupon มูลค่า 6,500 บาท และช็อปทุก 100,000 บาท รับ E-Coupon มูลค่า 12,000 บาทต่อที่ 3 สำหรับสมาชิก ONESIAM รับ SIAM GIFT CARD สูงสุด 2,000 บาท เมื่อช็อป 100,000 บาทขึ้นไปต่อที่ 4 รับทันที บัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ สูงสุด 3,800 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ (เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ)ต่อที่ 5 พิเศษ ช็อปครบ 4,000 บาท ขึ้นไป รับเพิ่มฟรี! เครื่องดื่มมัทฉะชาเขียวญี่ปุ่นจากร้าน BOTANICO มูลค่า 200 - 240 บาท จำนวน 1 แก้ว (จำกัด 800 สิทธิ์ ตลอดรายการ วันที่ 14 ก.พ. – 31 มี.ค. 68)มาเพลิดเพลินไปกับสวนแห่งความงามที่จะมอบความสุขและความสวยให้กับทุกคนได้ที่โซน “Beauty Garden” ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยาม ไม่อยากพลาดข้อมูลดี ๆ ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ Facebook: SIAM Takashimaya