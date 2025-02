PELUPO ประกาศไฟนอลไลน์อัพ เตรียมตัวมาสนุกด้วยกันในวันที่ 14-15 มีนาคมนี้

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลดนตรีนานาชาติของไทย กับโลเคชั่นใหม่ Treasure Hill Golf Club จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2025 เทศกาลที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับดนตรีหลากหลายแนวจากทั่วโลก พร้อมกิจกรรมดีๆ สำหรับทุกคนบนพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศอันร่มรื่นโดยคงคอนเซปต์ของค่ำคืนแรกกับ Friday maj7 (ฟรายเดย์ เมเจอร์ เซเว่น) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม แรงบันดาลใจจากคอร์ด maj7 สู่การคัดสรรไลน์อัพที่มีความผสมผสานของดนตรี Jazz, Soul, Funk, R&B ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับดนตรีหลากหลายแนวจากศิลปินระดับโลก และศิลปินหน้าใหม่ที่ฝีมือไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเจ้าของ 2 รางวัลแกรมมี่,นักแต่งเพลง/นักเปียโนอัจฉริยะ กับผลงานที่เรารู้จักกันอย่างดีกับเพลงประกอบอะนิเมะเรื่อง “Blue Giant”,คู่หูนักกีต้าร์สุดเทพจากญี่ปุ่น,นักกีต้าร์ชาวไทยดีกรีแชมป์เวที Overdrive,วงอินดี้-พ๊อพจากฝรั่งเศสที่เป็น all-time favorite ของหลายๆ คน,ผู้มากับดนตรีพ๊อพ-แจ๊ส และเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ เขาได้สร้างฐานแฟนคลับทั่วโลกมากมาย และมีผลงานใหม่อย่าง “Ready For Love”กลับมา PELUPO อีกครั้ง พร้อมเพลงจากอัลบั้มใหม่ “SHINBANGUMI” ใครที่พลาดโชว์ของพวกเขาในปี 2023 รับรองว่าปีนี้สนุกกว่าเดิม และโปรดิวเซอร์/ศิลปิน Multi-Instrumentalist กับดนตรีแจ๊ส, โซล และ ฮิป-ฮอป ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการที่ไร้ขอบเขตสนุกกันต่อในวันเสาร์ที่ 15 กับดูโอ้อิเล็กโทรพ๊อพจากอังกฤษกับโชว์แรกในรอบ 3 ปีที่ประเทศไทย,จากเท็กซัส เจ้าของเพลงฮิต “Can I Call You Tonight” ที่มาพร้อมเอเนอจี้เกินร้อยบนเวที,วงอินดี้-โฟล์กจากออสเตรเลีย ที่หลายคนรอคอยจากลอสแองเจลิส ที่นำเอาศิลปะการร้องและภาษากัมพูชามาผสมผสานกับดนตรีร็อค 60’s-70’s จนกลายเป็นท่วงทำนองสนุกสนาน กับดนตรี East Meets West,1 ดาวรุ่งแห่งปี เจ้าของเพลงดังที่กลายเป็นไวรัลอย่าง ‘blue’ กับโชว์ครั้งแรกในไทย,สองหนุ่มที่จะมาเพิ่มความคึกคักในค่ำคืนวันเสาร์ ต่อกันด้วย” ศิลปินลาวที่มาพร้อมกับซาวน์ดนตรี R&B, Indie, Jazz, Neo Soul ที่ผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย และวงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟ-ร็อกชาวไทยที่น่าจับตามอง ด้วยฝีไม้ลายมือในเรื่องดนตรีที่ไม่ธรรมดาไม่เพียงแค่ดนตรีที่ PELUPO อยากนำเสนอให้ทุกคนได้สนุกไปกับทุกวงที่เรารัก และได้ทำความรู้จักผลงานของศิลปินใหม่ๆ แต่ทางทีมยังคงความตั้งใจในการเป็นมิวสิกเฟสติวัลของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ใครก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งและสนุกกับโมเม้นท์เหล่านั้นได้ รวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีที่ผ่านมา PELUPO เป็นเทศกาลดนตรีเดียวในไทยและเอเชียที่ได้รับรางวัลที่มอบให้กับผู้จัดงานที่มุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นก้าวเล็กๆ ในการเปลี่ยนแปลง ที่ทาง PELUPO มีความตั้งใจในทุกปีนอกจากนี้ PELUPO ยังได้รับตราสัญลักษณ์จากภาครัฐว่าเป็นเทศกาลดนรีที่มุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 17 เป้าหมาย ที่สะท้อนความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทั้ง 4 มิติ คือ มิติธรรมาภิบาล (หลักการบริหารจัดการ), ด้านสังคม-เศรษฐกิจ, ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทั้งห่วงโซ่ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้มีคุณค่า และเติบโตอย่างยืนซึ่งทางทีมผู้จัด PELUPO มีความยินดี และรู้สึกขอบคุณ ที่ได้เป็นทีมเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ในการจัดเทศกาลดนตรีที่คำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจ และยังได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงาน โดยความตั้งนี้จะส่งผลอย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์ อีกทั้งเจตนารมณ์นี้จะถูกส่งต่อไปถึงอีกหลายๆ คน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนได้หันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมกับการออกเดินทาง ดนตรี ศิลปะ การพบเจอมิตรภาพใหม่ๆรอพบชาวเพลูเปี้ยนทุกคนที่ Treasure Hill Golf Club สนามกอล์ฟ ชลบุรีในวันที่ 14-15 มีนาคม 20251 February 2025 - 13 March 2025**Check out the ticket price details at www.ticketmelon.com/pelupo/2025 Check out the details and follow PELUPO:FB : https://www.facebook.com/pelupofestival IG : https://www.instagram.com/pelupo_festival X : https://x.com/PELUPO_festival TIKTOK : https://www.tiktok.com/@pelupofestival YOUTUBE : https://www.youtube.com/@pelupo_festival Website: https://www.pelupo.com