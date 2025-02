CAT RADIO ชวน ดูของ ดูคอนฯ ในงาน “CAT มือที่สอง ครั้งที่ 2” ศิลปิน-ค่ายเพลง ตอบรับจัดของแรร์ไอเทมมาให้ช้อปกันเพียบ

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับงานช้อปปิ้งของคนฟังเพลงกับงาน “CATมือที่สอง ครั้งที่ 2“ เกือบมหกรรมช้อปของมือสองจากเหล่ามือหนึ่งที่คุณชอบ ที่จัดโดย CAT RADIO ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม นี้ ที่ MCC Hall The Mall Lifestore Bangkapiเหล่าศิลปินเตรียมของมาวางขาย ส่งต่อของรักแต่ไม่หวงกันแน่นทุกบูทเหมือนเดิมในบรรยากาศที่เป็นกันเองสุดๆ ทั้ง Whal&Dolph, Polycat, Yew, NINEOKMAI, Playground, Uncle Ben, Loserpop, Jackie Jackrin, PANPANYEEYEE,สอง Paradox, LULA ฯลฯแน่นอนว่าทีเด็ดของงานนี้คือเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่หลากหลายตามสไตล์ของศิลปินแต่ละคน ที่จะหอบมาให้จับจองในแบบที่คุ้มค่าสุดๆ เช่น จากวง Sweet Mullet, เหล่าสาวๆ อดีตไอดอลจาก BNK48 และ CGM48 ก็มา, ศิลปินจาก Kiddo Records, MORAA และ Aoy จาก ASIA7, Buffalo Gags, Superbaker, วง Serious Bacon และที่พลาดไม่ได้ บอล-เมื่อย วง SCRUBB บอกแล้วว่ามีทั้ง เสื้อผ้า หมวก เครื่องประดับ น้ำหอม รองเท้าสุดพิเศษ มาให้เป็นเจ้าของกันแน่นอนขณะที่ทีม ดีเจ. CAT RADIO ก็ไม่ยอมแพ้ เตรียมไอเทมสุดเก๋มาออกบูทกันทั้งเสื้อผ้า second palm ของ ดีเจ.ปาล์ม, บูทเปิดไพ่ขายเสื้อ ของ ดีเจ.ไมเคิล และ กุ๊กไก่ และบูทจากสาวๆ บอส , ปาย , สแปมส่วนใครเป็นสายสะสมแผ่นเสียง มางานนี้จะได้เลือกช้อปแผ่นเสียงหายากจากทั้ง ร้านน้องท่าพระจันทร์, CD COSMOS หรือแผ่นเสียง Limited Edition ที่อาจจะซื้อไม่ทันจากหลายบูทค่ายเพลงแน่นอนระหว่างช้อปเพลินๆก็เดินไปดูคอนเสิร์ตบนเวทีได้อีก วง SCRUBB, PIXXIE , NANON, SINGTO NUMCHOK, ลำไย ไหทองคำTHE PARADISE BANGKOK MOLAM INTERNATIONAL BAND, WADFAH,และ SECONDHAND SUPERBAND การรวมตัวสุดพิเศษของBENZKHAOKHWAN, JACKIE JACKRIN, JUM:P, MYYU, STANG TARI และ TYTAN พร้อมมาเติมบรรยากาศให้ครึกครื้นงานนี้ผู้ที่ตั้งใจมาร่วมงาน CAT มือที่สอง หรือแค่มาเดินช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ยังสามารถนำของที่ยังใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้แล้ว มาส่งต่อน้องๆให้เกิดประโยชน์ไปกับ “โครงการเหลือขอ” ที่บูทของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นหน้างานได้เหมือนเดิมอีกด้วยงาน “CATมือที่สอง ครั้งที่ 2” ยังสามารถซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น The Concert บัตรราคา 600 บาท(จากราคาเต็ม 700 บาท) รายละเอียดและอัปเดตเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ CAT RADIO