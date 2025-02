สวยแบบยกระดับ ไปกับ “หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง”

NARS (นาร์ส) สร้างปรากฏการณ์ความเป็นผู้นำด้านเมกอัปที่มุ่งความเป็น Skin Beauty อีกครั้ง จัดอีเว้นท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “SEE YOUR SKIN IN A NEW LIGHT” ยกระดับผิวดูสวยเปล่งประกาย เติมเต็มความชุ่มชื้น พร้อมมอบการบำรุงผิวดุจสกินแคร์ ได้หนึ่งเดียวด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ NEW! NARS LIGHT REFLECTING™ SERUM CUSHION FOUNDATION SPF 42/PA++ คุชชั่นที่ผสานส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิว เผยผิวดูกระจ่างใสทันทีและคงความชุ่มชื่นเปล่งประกายยาวนาน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Skincare-Coated Pigments ที่ช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนียนเรียบ แนบบสนิทไปกับผิวได้อย่างลงตัว ดูเป็นธรรมชาติ พร้อมช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง 24 ชั่วโมง*ภายในงานพบกับ หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง ที่ร่วมเผยเคล็ดลับผิวสวยสมบูรณ์ในแบบฉบับ SKIN BEAUTY ครั้งแรก! สำหรับ เจ้าความรัก ร่วมเป็นหนึ่งใน LUCKY FAN พร้อมถ่ายรูปดิจิตอลคู่กับ หลิงหลิง คอง ใน วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ณ Zone Beacon 3 @ Central World เมื่อลงทะเบียนครบถ้วน พร้อมทำกิจกรรมและได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ FACEBOOK FANPAGE /NARSCOSMETICSTHAILAND และ LINE OA @NARSTHAILAND*Based on a clinical study of 33 subjects using the product alone#NARSThailand #คุชชั่นนางฟ้า #NARSISSIST @NARSISSIST