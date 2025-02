“เกรท” นำทีมศิษย์เก่า “ฟอส-แบงค์” ฉลองครบรอบ 40 ปี ม.รังสิต เปิดตัว “คริส หอวัง” กับบทบาท “ครูผู้ฮีลใจนักศึกษา” แห่งสถาบัน Gen.Ed

มหาวิทยาลัยรังสิต ฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการศึกษา ผู้มุ่งมั่นและพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ จากการบริหารของ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต และ ดร. อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ล่าสุดทุ่มงบจัดงาน “40th Anniversary Of Rangsit University” เปิดโอกาสและวาระสำคัญให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมตัวมาแสดงความยินดีกันแน่น หอประชุมนันทนาการ สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี นำทีมโดยพระเอก เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์ , มายด์ - ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล , ฟอส - จิรัชพงศ์ ศรีแสง นักแสดงจากซีรีส์ Perfect 10 Liners (สายรหัสเทวดา) , แบงค์ - มณฑป เหมตาล จาก ซีรีส์ Sunset x Vibes (เพียงชลาลัย) , เดนิส - เจลีลชา คัปปุน นักแสดงจากภาพยนตร์ เรื่อง ธี่หยด, เจ้านาย - จิรภัส สอดแจ่ม แบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้บ่มเพาะให้ทุกคนเป็นคนคุณภาพนอกจากงานฉลองใหญ่แล้ว มหาวิทยาลัยรังสิต ยังได้แถลงข่าวเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข โดยหมอดื้อ - ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ให้ความรู้เรื่องสุขภาพกาย และคอร์สพิเศษเสริมสุขภาพใจ ในสถาบัน Gen.Ed มหาวิทยาลัยรังสิต มีนักแสดงมากความสามารถ คริส หอวัง รับหน้าที่อาจารย์ยืนหนึ่งในคอร์สพิเศษตลอดปีการศึกษา 2568 นี้โดย คริส เปิดใจว่า “คริสมองว่าโลกทุกวันนี้น่ากลัวมากนะคะ ในปัจจุบันมีสิ่งต่างๆมากมายที่สามารถทำให้เรา "ใจหล่น" ได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรัก ในวัยของนักศึกษา, ครอบครัว กับการปลูกฝังที่แตกต่าง, เพื่อน ที่มาจากการเติบโตที่ไม่เหมือนกัน ,สังคม ที่ทุกคนต้องร่วมกันอยู่) และ โลก social ที่สามารถพาชีวิตเราดำดิ่งอยู่ตลอดถ้าใจเราไม่แข็งแรงพอ คริสจะใช้โอกาสและประสบการณ์มาแชร์และปลูกฝังวิธีคิดใหม่ๆเพื่อรักษาอาการใจหล่นของน้องๆนักศึกษาปี 1 ปลูกฝังวิธีคิด เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาทางความคิดให้กับตนเองได้ หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้เจอ ความสุข ในชีวิตที่ง่ายขึ้น เพียงแค่เปลี่ยนวิธีมองโลกในแบบใหม่เท่านั้น”ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เผยว่า “ศูนย์สุขภาพ ฮีลกาย และคอร์สพิเศษ ฮีลใจ จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2568 นี้ เพื่อต้อนรับภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2568 โดย ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดภายใต้ชื่อ “Center of Excellence in integrative medicine and public health”(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข) ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสุขภาพกาย กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ประธานศูนย์ฯ และคอร์สพิเศษ ครูผู้ฮีลใจนักศึกษา ในสถาบัน Gen.Ed มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความรู้เรื่องสุขภาพใจ โดยอาจารย์พิเศษ คริส หอวัง เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ หลังพบว่าปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมากมาย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ คอร์สนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรง กล้าเผชิญกับโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยภัยจากสังคมโซเชียล การบูลลี่ การโดนด้อยค่า การแข่งขันทางด้านวัตถุ และรูปลักษณ์ภายนอก ทำให้เด็กและวัยรุ่นมีใจที่เปราะบาง Sensitive ง่าย และอยู่ในสังคมก้มหน้าบนโลกออนไลน์มากจนขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคนรอบๆข้าง ซึ่งคอร์สพิเศษ ในสถาบัน Gen.Ed มหาวิทยาลัยรังสิต จะให้ความรู้และเสริมสร้างกำลังใจ ช่วยชี้แนะ เพื่อให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่มีแนวทางการใช้ชีวิต เปลี่ยนมุมมอง และฮีลใจตัวเองได้ง่ายขึ้น”นอกจากเปิดคอร์สฮีลกายฮีลใจยังฮีลความสนุกด้วย RSUniverse Thank you Party ที่เปิดเวทีให้เหล่าศิลปินชื่อดังขึ้นมอบความสุขด้วยเสียงเพลงตลอดงาน อาทิ ตู่ – ภพธร สุนทรญาณกิจ , แกรนด์-กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า ต่อด้วย จ๊ะ - นงผณี มหาดไทย และความมันส์สุดขั้วจาก เต๋า - สมชาย เข็มกลัด เป็นต้น