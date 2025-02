ตั้งแต่ครองความโสด ออร่าความสวยก็เปล่งปลั่งสุดๆ ล่าสุดนักแสดงสาว “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” ก็ออกมาโพสต์ภาพเซ็ตฉลองวันคล้ายวันเกิด 38 ปี สุดคิวต์ขณะหม่ำเค้ก แต่แอบแฝงไปด้วยความแซบนิดๆ พร้อมกับแคปชันว่า “Dont judge me because of my age” งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการ และแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดกันฉ่ำ