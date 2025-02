“ดร.ก้อง ปิยะ“ ร่วมด้วยบุคลากรชั้นนำของประเทศ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รร.เซนต์คาเบรียล ฉลองครบรอบ 105 ปี

“ค่ำคืนแห่งเกียรติยศที่กาลเวลาไม่อาจลบเลือน” สายสัมพันธ์ของพี่น้องเซนต์คาเบรียลกับ ค่ำคืนที่ศิษย์เก่าทุกรุ่นกลับมารวมตัวกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ในงาน Hall of Fame Night 2025 Return of The Saints เนื่ิองในโอกาสครบรอบ 105 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ โดยมีรางวัลเป็น 3 ลำดับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 55 คน อาทิ นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก,พลเรือเอก สุพพัต ยุทธวงศ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม, ดร.ปิยะ เศวตพิกุล, ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน, ศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Leader Board 14 ท่าน อาทิ1.นายชาย นครชัย ซ.ค.11333-กรรมการการเลือกตั้ง-อดีตผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม-อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม2.พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ ซ.ค. 12332 อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ-อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3.นายวิทยา พานิชตระกูล (ฮาตาริ) ซ.ค.15541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด4.ศ.นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ซ.ค.17089 ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ประจำสาขาวิชาหทัยวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล5.นาย เอกนัฐ พร้อมพันธุ์ ซ.ค.23757 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม-เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติHall of Fame1.ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ซ.ค.5237 อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านการพัฒนาสังคม-อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2.พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ซ.ค.7310อดีตรองนายกรัฐมนตรี-อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3.นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ซ.ค.8724 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย-อดีตกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์-อดีตกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)4.ดร.ประวิช รัตนเพียร ซ.ค.9641 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์-อดีตกรรมการเลือกตั้ง,อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน-อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล5.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ซ.ค.10527 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน-หัวหน้าพรรรวมไทยสร้างชาติบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยศิษย์เก่าหลากหลายรุ่น ที่มารวมตัวอย่างอบอุ่น อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นักเรียนที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันได้แสดงความสามารถ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น เสมือนได้ย้อนความทรงจำในวันวานเมื่อครั้งอยู่ในรั้วโรงเรียนแห่งนี้พิธีเปิดงานได้รับเกียรติ จากท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ และประธานจัดงาน คุณจุ่งจิรัฐ เหลืองอร่ามเวช ,ท่านภารดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล , คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พร้อมเสียงบรรเลงจากวงออร์เคสตรา ที่ปลุกเร้าพลังของทุกคนที่มาร่วมงาน ตระการตาด้วยแสง สี เสียง บนเวทีที่มีจอขนาดยักษ์ ต่อด้วยการแสดงโขนจากนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลจากนั้นเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบรางวัลเกียรติยศ Hall of Fame และ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน และประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม จนเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ได้รับการยอมรับจากท่านคณะกรรมการจนเป็นเอกฉันท์ หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คือ ดร.ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล ผู้ที่ทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังวงการบันเทิง และวงการออไนแกเซอร์เมืองไทยก้อง ปิยะ เผยถึงความรู้สึกครั้งนี้ว่า “ก้องขอขอบคุณ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และคณะกรรมการทุกท่านที่มอบ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น(Hubert Cousin Award) ในงานครบรอบ 105 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2568ที่ขาดไม่ได้คือต้องกราบขอบคุณครู มิส มาเซอร์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ก้องรู้สึกภาคภูมิใจในเลือดน้ำเงิน-ขาว และต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เห็นคุณค่าในวิชาชีพที่ก้องได้ตั้งใจทำอย่างทุ่มเทมาตลอดชีวิตสำหรับโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเป็นเสมือนบ้านอีกหนึ่งหลังที่หล่อหลอมให้ “ก้อง เป็น ก้อง ปิยะ” ในวันนี้ และจะขอทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป ก้องขอขอบพระคุณจากใจค่ะ”