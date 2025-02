ครั้งแรกที่ไทย! “มินนี่ (G)I-DLE” เปิดตัวตนอีกมุมให้รู้จักผ่านนิทรรศการ “MINNIE POP-UP STORE [HER]”

เหล่า ‘NEVERLAND’ ชาวไทย เตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปสัมผัสตัวตน และค้นพบโลกอีกมุมหนึ่งของไอดอลสาวแห่งวงหรือผ่านโลกแห่งศิลปะ และรูปภาพ กับเพื่อฉลองการเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของเธอ ในระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 1 โซน Beacon 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศเกาหลีภายในงานแฟนๆ จะได้ตื่นตาตื่นใจ และเก็บความประทับใจในโซนต่างๆ ที่เต็มไปด้วยความสดใสของสีชมพู และสีแดง ไม่ว่าจะเป็น “Entrance” กำแพงแห่งความสำเร็จและเรื่องราวของมินนี่ , “Photo Corner” มุมถ่ายรูปที่ยกเอาฉากเสมือนจริงจากในเอ็มวีเพลง HER มาไว้ที่นี่ , “Film Photo Exhibition” นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน , “MINNIE’s Zone” โซนรวมคอสตูมที่มินนี่ใส่ในเอ็มวีเพลง HER , “Message to MINNIE” มุมส่งต่อความสุข และข้อความดีๆ จากทุกคนถึงมินนี่ , โซน “Photo Booth” ที่จะได้ใกล้ชิดแบบฟินๆ พร้อมด้วยเฟรมดีไซน์เฉพาะงานนี้ และโซน “Merchandise” มีสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งตรงจากเกาหลี และสินค้าลิมิเต็ดคอลเลคชั่น ‘Bangkok Edition Merchandise’ ให้แฟนๆ ได้จับจองที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้น และไฮไลต์สำคัญกิจกรรมร่วมลุ้นรับ Polaroid พร้อมลายเซ็นจากมินนี่ เรียกว่าคุ้มจุใจสุดๆ ครบจบในที่เดียวสำหรับ “มินนี่” ยังคงครองตำแหน่งลูกรักสาวก K-POP ได้เป็นอย่างดี ด้วยความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยว ในการปล่อยมินิอัลบั้มแรก [HER] เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่าน โดยสามารถคว้าที่ 1 ในรายการ Music Bank ทางช่อง KBS2 และเพลงยังติดอันดับชาร์ตแบบเรียลไทม์ของ Bugs ทั่วโลก นอกจากนี้ยังสร้างสถิติระดับโลกด้วยการขึ้นอันดับ 1 บน QQ Music Daily & Weekly Digital Bestsellers อันดับ 3 บน Worldwide iTunes Album Chart และอันดับ 5 บน European iTunes Album Chart ตอกย้ำความนิยมระดับสากลอีกด้วยโดยอัลบั้ม HER นั้นถ่ายทอดเรื่องราวที่จริงใจของมินนี่ พร้อมด้วยดนตรีคุณภาพหลากหลายแนวที่เผยให้เห็นมิติทางดนตรีที่ลึกซึ้ง และการเติบโตยิ่งขึ้นผสานกับสไตล์ป็อปอันเป็นเอกลักษณ์ของมินนี่ที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างสดใสในอัลบั้มนี้ ทำให้เห็นถึงตัวตนที่เปรียบเสมือนงานศิลปะอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ “MINNIE POP-UP STORE [HER]” ที่มินนี่ตั้งใจอยากให้ NEVERLAND รวมไปถึงแฟนๆ K-POP ได้สัมผัสตัวตนของเธออย่างใกล้ชิดมากขึ้นนั่นเองห้ามพลาด! แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความทรงจำกับ “มินนี่” ที่ตั้งใจยกความพิเศษมาไว้ที่บ้านเกิดประเทศไทย กับ “MINNIE POP-UP STORE [HER]” ณ ชั้น 1 โซน Beacon 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 – 22.00 น.