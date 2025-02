“โรเซ่ BlackPink” ถอนตัวสมาคมลิขสิทธิ์เพลงเกาหลี โยกผลงานสู่ระบบอินเตอร์

ตามรายงานระบุว่า โรเซ่ ส่งคำร้องขอยุติข้อตกลงความไว้วางใจกับ KOMCA มาตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2024 หลังจากพ้นระยะเวลาผ่อนผันสามเดือน สัญญาก็ได้สรุปอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ม.ค. 2025โรเซ่ เป็นศิลปินรายที่ 2 ที่ออกจาก KOMCA นับตั้งแต่ ซอแทจี ถอนตัวไปในปี 2002 เขากลายเป็นนักร้องเกาหลีคนแรกที่เลือกไม่ต่ออายุสัญญาความไว้วางใจกับสมาคมนับจากนี้ไป ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของ โรเซ่ จะได้รับการจัดการโดยผู้จัดจำหน่ายในสหรัฐฯ โดยการกระจายรายได้จะจัดการผ่านค่ายเพลงปัจจุบันของเธอก็คือ Atlantic RecordsAtlantic Records ร่วมมือกับองค์กรลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา เช่น ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) และ BMI (Broadcast Music, Inc.) ซึ่งจะดูแลรายได้จากลิขสิทธิ์ทั่วโลกของเธอภายใต้ระบบที่เป็นหนึ่งเดียวแนวทางนี้สอดคล้องกับมาตรฐานของวงการบันเทิงสำหรับศิลปินระดับอินเตอร์ เมื่อพิจารณาจากงานของโรเซ่ ที่ขยายกว้างขึ้นสู่ตลาดในสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงนี้จึงคาดว่าจะทำให้โครงสร้างการจัดการลิขสิทธิ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งคนในแวดวงบันเทิงได้พูดถึงการย้ายลิขสิทธิ์เพลงของ โรเซ่ ในครั้งนี้ว่า ”สำหรับ โรเซ่ ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการลิขสิทธิ์แยกกันทั้งในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเนื่องจากจะส่งผลให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการมากขึ้นเป็นสองเท่า” จึงเป็นเหตุให้เธอเลือกที่จะจัดการเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นโรเซ่ เป็นหนึ่งในศิลปินเดี่ยวที่ฮอตที่สุดในอเมริกา หลังจากที่ได้ร่วมงานกับป๊อปสตาร์ บรูโน มาร์ส ในเพลง “APT” ที่โด่งดังฮิตฮอตไปทั่วโลกนอกจากนั้น อัลบั้มเต็มชุดแรกของเธออย่าง “Rosie” ที่ปล่อยออกมาในเดือน ธ.ค. 2024 ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากการโชว์ความสามารถทางดนตรีของเธอ เธอเข้าร่วมเป็นผู้แต่งเพลงให้กับทุกเพลงและได้รับเครดิตในฐานะผู้แต่งเพลงให้กับ “APT” และ “Number One Girl” ด้วย