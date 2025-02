“SEVENTEEN” ทุ่มสุดตัว โชว์สุดมันส์ ปิดฉากเวิลด์ทัวร์[RIGHT HERE] 2 รอบจัดเต็มที่กรุงเทพฯ อย่างสวยงาม

ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2568 รวมไปถึงซิงเกิ้ลอัลบั้มแรกของ 2 สมาชิก HOSHI X WOOZI 1st Single Album ‘BEAM’



ปิดฉากเวิลด์ทัวร์ไปอย่างสวยงามสำหรับคอนเสิร์ตสุดปังของ ‘SEVENTEEN’ วง K-Pop ระดับโลก จัดเต็มความสนุกเต็ม 2 รอบราชมังคลากีฬาสถาน จัดโดย Live Nation Tero พวกเขาได้ขนเพลงฮิตมากมายมาแสดง ไม่ว่าจะเป็น "Super," "Adore U," "VERY NICE," รวมไปถึง “LOVE, MONEY, FAME” ทำให้ชาวกะรัตสนุกฟินตลอดตลอด 3 ชั่วโมงเต็มความพิเศษของ RIGHT HERE ทัวร์ที่กรุงเทพฯ รอบนี้ นอกจากจะเป็นเลกสุดท้ายของทัวร์นี้แล้ว ยังใกล้กับกะรัตเดย์ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และใกล้กับวันเกิดของสมาชิกของ SEVENTEEN อย่าง ‘DK’ และ ‘Vernon’ นอกจากจะมี Fan Project ที่กะรัตไทยตั้งใจทำเซอร์ไพรส์ศิลปินแล้ว ในโชว์วันสุดท้าย กะรัตทั้งราชมังคลากีฬาสถานยังได้ร้องเพลง Happy Birthday ให้กับสมาชิกทั้งสองอีกด้วยหลังจากจบ [RIGHT HERE] WORLD TOUR ในกรุงเทพฯ SEVENTEEN ยังเดินหน้าทำกิจกรรมพบปะแฟน ๆ โดยจะมีงานแฟนมีตติ้งที่เกาหลีใต้ ‘2025 SVT 9TH FAN MEETING