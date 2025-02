“ยูอาอิน” ถูกปล่อยตัวหลังขัง 5 เดือน ออกปุ๊บคัมแบ็กปั๊บ หนังออกฉายทันที

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ทีมโปรดักชันเรื่อง The Match ได้ปล่อยทีเซอร์ภาพยนตร์ออกมาทันทีที่ทคาบข่าว ยูอาอิน ได้รับการปล่อยตัวโดยตัวอย่างหนังเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของ อีบยองฮุน ที่แปลงร่างเป็น โชฮุนฮยอน ผู้เล่นโกะในตำนาน นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอย่าง โกชางซอก, ฮยอนบองชิก, มุนจองฮี และ คิมคังฮุน อีกด้วย แม้ว่าใบหน้าของเขาจะไม่ปรากฏในตัวอย่างหนัง แต่ ยูอาอิน ก็ได้เข้าร่วมใน The Match โดยแสดงร่วมกับ อีบยองฮุนThe Match บอกเล่าเรื่องราวของตำนานโกะของเกาหลีใต้ โชฮุนฮยอน (รับบทโดย อีบยองฮุน) ที่ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ต่อลูกศิษย์ของเขา อีชางโฮ (รับบทโดย ยูอาอิน และ คิมคังฮุน) และพยายามที่จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดอีกครั้งด้วยจิตวิญญาณการแข่งขันโดยกำเนิดของเขา ภาพยนตร์เรื่องนี้กำหนดฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 26 มี.ค.ขณะเดียวกัน ยูอาอิน ถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดีข้อหาเสพยาเสพติดเป็นนิสัย ในคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ยูอาอิน ถูกตัดสินจำคุก 1 ปี รอลงอาญา 2 ปี และปรับเงิน 2 ล้านวอน (ประมาณ 46,800 บาท) คำตัดสินนี้ส่งผลให้เขาได้รับการปล่อยตัวก่อนหน้านี้ ในการพิจารณาคดีครั้งแรก เขาได้รับโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 2 ล้านวอน (ประมาณ 46,800 บาท) สั่งให้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด 80 ชั่วโมง และปรับเงิน 1.54 ล้านวอน (ประมาณ 36,000 บาท) ซึ่งส่งผลให้เขาต้องถูกคุมขังทางกฎหมายยูอาอิน ถูกตั้งข้อหาใช้โปรโปฟอลเป็นนิสัยถึง 181 ครั้งระหว่างเดือน ก.ย. 2020 - มี.ค. 2022 รวมถึงซื้อยานอนหลับอย่างผิดกฎหมาย 44 ครั้งระหว่างเดือน พ.ค. 2021 - ส.ค. 2022 นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าใช้กัญชาและสั่งให้คนอื่นสูบกัญชาด้วยหลังจากถูกคุมขังเป็นเวลา 5 เดือน การกลับมาสู่จอภาพยนตร์ของ ยูอาอิน กับ 'The Match' คาดว่าเป็นการกลับมาอย่างไม่เป็นทางการ เป็นความประสงค์ของค่ายหนังโดยไม่คำนึงถึงความตั้งใจส่วนตัวของเขา