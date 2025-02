MIKIMOTO จัดแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เผยคอลเลกชัน “The Bows” ครั้งแรกในไทย ฉลองโฉมใหม่บูติกสาขาประเทศไทยที่สยามพารากอน "เจมส์ จิรายุ-เบลล่า ราณี" พร้อมเหล่าเซเลบริตี้ร่วมยินดีคับคั่ง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 18 กุมภาพันธ์ 2568 - MIKIMOTO (มิกิโมโต้) แบรนด์เครื่องประดับไข่มุกจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก เผยโฉมใหม่บูติกสาขาประเทศไทยที่สยามพารากอน เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่หรูหราเหนือระดับกว่าที่เคย พร้อมจัดงาน MIKIMOTO High Jewellery Collection “The Bows” Celebrates the Boutique’s Renewal เชิญเหล่าเซเลบริตี้ร่วมเฉลิมฉลองด้วยแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำคอลเลกชันล่าสุด “The Bows” ที่เปิดตัวในปารีสแฟชั่นวีค 2024 มาให้เพิร์ลเลิฟเวอร์ชาวไทยได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก โดยมี เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข และ เบลล่า-ราณี แคมเปน เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษ ณ ชั้น M (Crystal Court, North Zone) สยามพารากอนคุณโยชิฮิโระ ซาซากิ ประธาน บริษัท มิกิโมโต้ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “MIKIMOTO มุ่งมั่นที่จะนำเสนอความเป็นที่สุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผลงานเครื่องประดับมุกอันงดงาม ทรงคุณค่า เปี่ยมด้วยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ตลอดจนบรรยากาศและบริการซึ่งให้ความรู้สึกหรูหราลักซ์ชัวรี เพื่อมอบประสบการณ์ในการเลือกซื้อเครื่องประดับที่แตกต่างอย่างเหนือระดับ เราจึงภูมิใจอย่างมากที่ได้ต้อนรับลูกค้าคนสำคัญสู่บูติกโฉมใหม่ของ MIKIMOTO สาขาประเทศไทย ที่สยามพารากอน ซึ่งถูกออกแบบปรับโฉมให้สะท้อนถึงความเป็น MIKIMOTO ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกับการจัดแสดงคอลเลกชันล่าสุด The Bows อันประณีตงดงาม เหนือกาลเวลา ตามแบบฉบับเครื่องประดับชั้นสูงของ MIKIMOTO ที่ทำให้โอกาสแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้พิเศษมากยิ่งขึ้น”สำหรับโฉมใหม่ของ MIKIMOTO Boutique สาขาประเทศไทย ที่สยามพารากอน เป็นการปรับโฉมหลังจากเปิดต้อนรับเพิร์ลเลิฟเวอร์ชาวไทยมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี โดยโฉมใหม่นี้ออกแบบให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ในทุกจุด ตั้งแต่ฟาซาด (Facade) ด้านหน้าที่นำสัญลักษณ์ตัว “M” ของ MIKIMOTO มาสร้างสรรค์เป็นลวดลายแสนเก๋ ไปจนถึงผนังภายในร้านที่ดีไซน์ให้มีลักษณะคล้ายคลื่นทะเล โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าที่ออกแบบเป็นคลื่นขนาดใหญ่ ถ่ายทอดความรู้สึกให้เหมือนถูกโอบล้อมด้วยทะเลอันเป็นแหล่งที่มาของไข่มุกเม็ดงาม โดยการจัดวางพื้นที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าท่ามกลางทะเลของ MIKIMOTO ได้อย่างสงบและเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังมีแชนเดอเลียร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากไข่มุกซึ่งดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดี รวมถึงห้อง Private Rooms ที่นำเอาช่วงเวลาอันงดงามยามพระอาทิตย์ตกริมฝั่งทะเลโทะบะ (Toba) ในญี่ปุ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ ซึ่งด้วยบรรยากาศใหม่ที่หรูหราทว่าผ่อนคลายจะช่วยขับเน้นความงดงามประณีตของเครื่องประดับไข่มุก ให้คนรักมุกชาวไทยสัมผัสได้ถึงความพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ MIKIMOTO ผ่านประสบการณ์การช้อปปิ้งที่หรูหราเหนือระดับยิ่งกว่าที่เคยภายในงาน MIKIMOTO High Jewellery Collection “The Bows” Celebrates the Boutique’s Renewal มีไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอยคือแฟชั่นโชว์ซึ่งนำไฮจิวเวลรีคอลเลกชันล่าสุด “The Bows” ที่เปิดตัวในงานปารีสแฟชั่นวีคเมื่อปี 2024 มาให้เพิร์ลเลิฟเวอร์ชาวไทยได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก โดย “The Bows” เป็นคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูงที่นำแรงบันดาลใจจากความสง่างามเหนือกาลเวลาและความอ่อนช้อยของโบว์มาออกแบบเป็นเครื่องประดับไข่มุกอันวิจิตรงดงาม เพื่อแสดงความเคารพต่อความเป็นหญิง ศิลปะ และงานฝีมืออันประณีตที่เป็นเอกลักษณ์ของ MIKIMOTO คอลเลกชันนี้ได้นำโบว์ริบบิ้นแบบดั้งเดิมที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากมาสร้างสรรค์ใหม่ให้มีความร่วมสมัย ผสมผสานความแวววาวของไข่มุกเข้ากับงานโลหะที่ละเอียดอ่อน เพิ่มความพิเศษด้วยอัญมณีสีสันสดใส ให้ความรู้สึกหรูหราและอ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์ด้วยฝีมืออันประณีตของช่างอัญมณีชั้นสูงที่สืบทอดต่อกันมานานกว่าศตวรรษ จนเป็นเครื่องประดับชิ้นงามที่สะท้อนความเป็น MIKIMOTO ได้อย่างชัดเจนนับได้ว่าการจัดงาน MIKIMOTO High Jewellery Collection “The Bows” Celebrates the Boutique’s Renewal ครั้งนี้ มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่แขกผู้ร่วมงานทั้งในด้านการสัมผัสบรรยากาศใหม่ในการเลือกซื้อเครื่องประดับที่หรูหราขึ้น ทว่ายังคงความอบอุ่น ให้ความรู้สึกเป็นกันเองในระหว่างชื่นชมผลงานสร้างสรรค์ และยังได้ชมคอลเลกชันล่าสุดของเครื่องประดับมุกระดับสูง The Bows” ที่ถูกออกแบบขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง ผสมผสานระหว่างขนบดั้งเดิมและนวัตกรรมได้อย่างงดงาม ซึ่งไม่เพียงประทับใจแขกผู้ร่วมงาน ยังสร้างการรับรู้และทำให้เหล่าเพิร์ลเลิฟเวอร์เข้าใจถึงเอกลักษณ์ความเป็น MIKIMOTO มากยิ่งขึ้นด้วยทั้งนี้ MIKIMOTO เป็นแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงของญี่ปุ่นที่ก่อตั้งโดย มร.โคคิชิ มิกิโมโตะ (Kokichi Mikimoto) ซึ่งประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงไข่มุกเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1893 และได้รับการยอมรับระดับสากลในฐานะผู้บุกเบิกมุกเพาะเลี้ยงมายาวนานกว่า 130 ปี ปัจจุบันมีสาขาอยู่ทั่วโลก ทั้ง ปารีส, นิวยอร์ก, ลอนดอน, ปักกิ่ง, ฮ่องกง, สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ ประเทศไทย คนรักเครื่องประดับมุกสามารถเยี่ยมชมและเลือกช้อปคอลเลกชันพิเศษของ MIKIMOTO ได้ที่บูติกโฉมใหม่บนชั้น M (Crystal Court, North Zone) สยามพารากอน หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมและชมคอลเลกชันเครื่องประดับล่าสุดผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ www.mikimoto.co.th