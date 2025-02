ไอคอนสยาม ชวนค้นหาความทรงจำของชีวิตผ่านร่องรอยแห่งแสงแดด ในงานนิทรรศการ Traces of Sunlight & February โดย ArtVentureNFT

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชวนค้นหาความงดงามและความทรงจำผ่านร่องรอยแห่งแสงแดด เปรียบเสมือนความรู้สึก ความสุข ความอบอุ่นหรือช่วงเวลาที่อ่อนไหว คงเหลือร่องรอยแห่งการเติบโต ความหวัง และการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นในห้วงของเวลานั้น นิทรรศการงานศิลปะ “Traces of Sunlight & February” เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น สะท้อนถึงขบวนการเติบโตของดอกไม้ทั้ง 5 สายพันธุ์ จาก 5 ศิลปินที่ออกแบบขึ้นโดยใช้แสงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่งอกเงยไปจนถึงช่วงเวลาที่ผลิบานอย่างเต็มที่ ร่องรอยของแสงแดดไม่ได้เป็นเพียงรูปธรรม แต่ยังเป็นตัวแทนของ พลังชีวิต ความหวัง และ การเริ่มต้นใหม่ไอคอนสยาม ชวนทุกท่านพบกับ การเดินทางผ่านแสงที่ค่อยๆ เลือนหาย ความสัมพันธ์ระหว่างแสงแดดและการเติบโต การเปลี่ยนแปลงและความหวัง ที่แตกต่างกันไปตามคอนเซ็ปต์ของศิลปินทั้ง 5 พร้อมส่งท้ายด้วยเรื่องราวของ special guest คนพิเศษ ในนิทรรศการงานศิลปะ “Traces of Sunlight & February” ตั้งแต่วันนี้ - 5 มีนาคม 2568 ณ ICON Art and Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยามArumilike flower by ORON จักรกฤษณ์ โสมหิรัญ หรือ โอร่อนพูดถึงความรักในช่วงวัยเด็ก ความรักในวัยเด็กเกิดขึ้นด้วยความเรียบง่าย จากความรู้สึก "ชอบ" แล้วไม่มีอะไรซับซ้อน เหมือนการทดลองเสียมากกว่า การเริ่มต้นใหม่จึงไม่ใช่เรื่องยากเหมือนความรักในวัยคนโต จึงหยิบยก ดอก Arumilike flower บางครั้ง 'ดอกไม้' ที่เราไม่รู้จักชื่อ กลับเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดในจินตนาการของเรา มาเป็นตัวแทนของดอกไม้ในความรักของช่วงวัยนั้น โดยดอกไม้นี้ได้ใช้วิธีการ ผวนคำ ให้เกิดคำใหม่ “ดอกอะรูมิไร้” หรือผวนคำได้ว่า “ดอกอะไรไม่รู้” หรือ โดยใช้คำว่า"like" ที่แปลว่า "ชอบ"ที่เป็นสารตั้งต้นของความรักในวัยเด็ก โดยผลงานชุดนี้จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านคาแร็กเตอร์ ชื่อ Paper เกิดจากคอนเซปต์ “รักเรียบง่าย” สื่อถึงความรักที่ไม่ต้องการคำตอบ ไม่ต้องการเหตุผล แค่ความรู้สึก 'Like' ที่บริสุทธิ์และตรงไปตรงมา เหมือนความรักในวัยเด็กที่ทุกอย่างดูง่ายดาย ไม่ซับซ้อน ไม่มีการคาดหวัง แต่กลับลึกซึ้งและอบอุ่นจนยากจะลืม เหมือนกับความรักที่เราได้ลองสัมผัสครั้งแรก ง่ายดายแต่ลึกซึ้ง ดอกไม้แห่งจินตนาการที่งอกงามจากความสงสัยใคร่รู้อันแสนเรียบง่ายของหัวใจในวัยเด็ก“Morning Glory by Tomato Head พรพพิน หล้าทา หรือ พิมพ์ กับ รักรุ่งโรจน์ ที่บานสะพรั่งบนความไม่จีรัง”Morning Glory เจ้าดอกผักบุ้งที่บานสะพรั่งในยามเช้าตรู่ เผยความงามราวกับอัญมณีท่ามกลางแสงแรก ช่างน่าเสียดาย ที่เจ้าร่วงโรยลงอย่างรวดเร็วเมื่อตะวันกำลังลับฟ้า สัญลักษณ์ของ "ความรุ่งโรจน์ที่เปราะบาง" ย้ำเตือนเราว่า ความสำเร็จ ชื่อเสียง หรืออำนาจ อาจหอมหวานเพียงชั่วครู่ ดั่งดอกไม้ที่มีเวลาเบ่งบานในเวลาอันสั้น และเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านั้นอาจเสื่อมสลาย เหลือทิ้งไว้เพียง “ความผูกพัน และ ความทรงจำ"สิ่งเล็กๆ รอบตัว อาจเป็นโอกาสอันมีค่าเหมือนเจ้า Morning Glory ที่มีช่วงเวลาบานสะพรั่งแค่เพียงช่วงเวลาที่ตะวันสาดแสง มันเตือนให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งชั่วคราว แต่สอนให้เรารู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่อซึมซับโอกาสอันเล็กน้อย ที่เต็มไปด้วยความหมาย เพิ่มคุณค่าในการมีชีวิต ชวนให้ก้าวเดินต่อไปอย่างเต็มที่ เมื่อช่วงเวลาแห่งความเบ่งบานมาถึง เราจะไม่ลืมบรรยากาศเบื้องล่าง ทุกคนล้วนเดินบนกฏแห่งความไม่เที่ยง เราจะไม่มีทางเสียใจเมื่อแสงค่อยๆจางไป เพราะสิ่งที่เหลืออยู่ คือ ประสบการณ์ และ ความรักที่หลงเหลือในใจคนรอบตัว"TOMATO HEAD" ศิลปินจากประเทศไทยผู้หลงใหลในโลกของแมลง สัตว์ มนุษย์และธรรมชาติ เธอสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและธรรมชาติ และคำถามเกี่ยวกับโลกใบนี้ และสื่อสารถึงความลับและความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยเฉพาะแมลง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโต และความละเอียดอ่อนในชีวิต ผ่านงานศิลปะ ผลงานของเธอโดดเด่นด้วยการใช้สีสันสดใสสะดุดตาและภาพที่สนุกสนาน แนว POP SURREALISM และเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ ที่เปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งเหนือจริง นำเสนอโลกที่จินตนาการและความเป็นจริงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ธรรมชาติที่เธอคิดไม่ได้เป็นแค่หัวข้อนึงของการสนทนา แต่เป็นกระจกสะท้อนกลับมายังโลกที่เราอาศัยอยู่และตัวตนภายในใจของเราเอง“Rose by 29 Art-Studio วุฒิภัทร วงศ์ดี หรือ ภัทร สภาวะความผูกพันในความรัก“เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นหลากหลาย ดั่งกุหลาบหลากสีในสวนอันกว้างใหญ่ บานสะพรั่งท่ามกลางความทรงจำ สะท้อนถึงความรู้สึกและความหมายที่แตกต่างกันไปตามสีและลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัว มิตรภาพ หรือแม้แต่ความผูกพันกับสิ่งเล็กๆรอบตัวการดูแลกุหลาบในสวน เปรียบได้กับการดูแลความสัมพันธ์ เรารดน้ำใส่ปุ๋ยด้วยความใส่ใจ ตัดแต่งกิ่งด้วยความอดทน และชื่นชมความงามด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ยามที่เราสัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความสุข ความอบอุ่น หรือแม้แต่ความเศร้าหมอง เปรียบเสมือนกุหลาบดอกหนึ่งในสวนชีวิต บางดอกเบ่งบานสดใส แต่บางดอกอาจโรยราและทิ้งไว้เพียงกลีบที่ร่วงหล่น ทว่ากลิ่นหอมของมันยังคงอบอวลในความทรงจำ กุหลาบทุกดอกสอนให้เราเข้าใจว่า ความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การบานสะพรั่งในวันนี้ แต่คือการหล่อเลี้ยงความผูกพันที่จะคงอยู่ตลอดไปนิทรรศการ “สภาวะความผูกพันในความรัก” โดยผ่านคาแรคเตอร์ Ruby ของภัทร เป็นงาน doodle art เป็นการวาดรูปลายเส้นขยุกขยิกไปตาม อารมณ์ไม่มีจุดประสงค์แน่ชัดว่า จะวาดรูปอะไร ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิดของผู้วาดในช่วงเวลานั้น เป็นศิลปะบำบัดที่ช่วยให้ผ่อนคลาย พัฒนาความ ว่า เพิ่มสมาธิ และควบคุมอารมณ์“Rosemary by Captain MOZMO โดย ณัฐชา ลีวันแสงทอง หรือ มากิ ความทรงจำ รักตลอดกาล”Rosemary ไม่ได้เป็นเพียงพืชสมุนไพร แต่เป็น "ผู้เก็บความทรงจำ" พลังแห่งการระลึกถึง ความรัก ความผูกพันอันแสนอบอุ่น ที่เคยได้สัมผัสจากบุคคลอันเป็นที่รักในอดีต ไม่ว่าความสัมพันธ์จะสิ้นสุดลงด้วยการจากลาหรือระยะทางที่ไกลแสนไกล ดอก Rosemary เป็นสัญลักษณ์ที่ย้ำเตือนถึงสายใยแห่งความรักและความทรงจำที่ไม่เคยจางหาย ราวกับบันทึกที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ให้เรา เพื่อให้เราระลึกถึงช่วงเวลาที่มีความหมาย ทุกความสัมพันธ์คือบทกวีที่ถูกเขียนขึ้นโดยกาลเวลา มีจุดเริ่มต้น ดำรงอยู่ และ ดับไป ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย "Rosemary" จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำ และ รักอันเป็นนิรันดร์ แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งในทุกกลีบ กลิ่นหอมของมันคือความรักที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ร่างกายจะแยกจากกันไป แต่หัวใจและจิตวิญญาณยังคงอยู่ตลอดกาลมากิ นักวาดภาพประกอบ และนักออกแบบคาแรคเตอร์ สาวน้อยผู้เต็มเปี่ยม ไปด้วยจินตนาการ ด้วยความโดดเด่นของผลงานสไตล์แฟนตาซี ทําให้เธอเฉิดฉายในวงการออกแบบคาแรคเตอร์ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง มากิเดินทางบนเส้นทางศิลปินผ่านการเล่าเรื่องราวของตัวละครหลัก นามว่า “Mozmo” เด็กน้อยผู้เผชิญกับโลกแห่งความจริงที่ไม่ได้สวยงาม อย่างที่ฝัน ตัวละครที่สะท้อนถึงมุมมองและพลังงานบวกในการอาศัยอยู่ บนโลกนี้ให้ดีและเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทำได้ การดิ้นรนบนโลกทุกวันนี้ทำให้ หัวใจมนุษย์กลายเป็นสีเทาไร้ความรู้สึก Mozmo คือผู้เติมสีสันผู้เป็น เครื่องหมายเตือนใจว่า "เรายังคงมีหัวใจที่อบอุ่น" ปัจจุบันมากิสร้างสรรค์ ผลงานออกมามากมาย ทั้ง ภาพ panting คาแรคเตอร์ทอยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งภาพ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมสร้างผลงานประมูล live painting ทุกความสัมพันธ์เมื่อเกิดขึ้นจะมีเรื่องราวจุดเริ่มต้น-จุดจบ ไปตามธรรมชาติ ของโลก ไม่จากเป็นก็จากตาย "ดอกโรสแมรี่" เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจํา สื่อ ถึงความรักที่นิรันดร์แม้จะพลัดพรากจากกันแต่ความรักนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง"Lily of the Valley โดยอรญา ลัดดากลม หรือ Lookplu8 (ลูกพลับ) ความสมหวังเรื่องความรัก““Lily of the Valley by Karoke : เสียงกระดิ่งแห่งความสมหวัง” เจ้าดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ ที่เรียงตัวอย่างงดงาม ราวกับกระดิ่งจากสรวงสรรค์ ถูกยกย่องให้เป็นตัวแทนของความสุข ความสมหวัง และการเริ่มต้นใหม่ รูปร่างที่ละม้ายคล้าย กระดิ่งเล็ก ๆ ของ Lily of the Valley ทำให้มันมีความหมายพิเศษในวัฒนธรรมต่าง ๆ เชื่อกันว่าเสียงของกระดิ่งสามารถขับไล่พลังงานลบและสิ่งไม่ดีออกไปได้ พร้อมกับเรียกสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่ ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ หรือโอกาสที่ดีในชีวิต ตัวแทนของความเชื่อในสิ่งดีงาม กำลังจะเริ่มต้นขึ้น เตรียมสัมผัสพลังงานบวก จาก ดอกลิลลี่แห่งหุบเขา และเสียงกระดิ่งแห่งความสุข พร้อมขับไล่ความทุกข์ ต้อนรับความโชคดีให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตลูกพลับ นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบคาแรคเตอร์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผู้มีลายเส้นตัวการ์ตูนที่น่ารักสดใส โดยใช้กลุ่มตัวละครนามว่า “Karoke” เหล่ากระรอก และ ผองเพื่อน บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลัก “Yui (ยุ้ย)” เจ้ากระรอกสีขาวแก้มแดงผู้ชื่นชอบขนมหวานเป็นชีวิตจิตใจโดย เฉพาะคุ้กกี้ ด้วยลายเส้นที่แสนน่ารักของเจ้า Yui และผองเพื่อน ทําให้ลูกพลับ ถูกรับเชิญเข้าร่วมงานคาแรคเตอร์ระดับประเทศมากมาย อีกทั้งยังได้ร่วม คอลแลปกับแบรนด์ดังอย่าง Astro Boy Go!, Garfield และ Devilcase อีกด้วยSpecial Guest : นริศรา เพียรวิมังสาผลงานของคุณ นริศรา เพียรวิมังสา โดดเด่นด้านการใช้สีอะคริลิกสร้างสรรค์จิตรกรรมเชิงสัญลักษณ์ บุคคลลึกลับพร้อมดวงตาเบิกกว้างที่เต็มไปด้วยความใคร่รู้ รวมถึงงานปักผ้า (Embroidery) ที่มีความละเอียดอ่อน อัตลักษณ์ที่พิเศษไม่เหมือนใครคือการลดทอนความสมบูรณ์แบบทางกายวิภาค โดยเน้นผสานการสื่อความหมายจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของผู้คนร่วมสมัย ทั้งหลากหลายและซับซ้อน มีทั้งด้านดีและร้าย ปะปนกันไปแรงบันดาลใจจากแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ฉายบนก้อนเมฆ ที่เรียกว่า “Vanilla Sky” ซึ่งให้ความรู้สึกอ่อนหวาน สงบ แต่ก็แฝงความลึกลับแห่งราตรีที่กำลังคืบเข้ามา “Moon Child” แสงจันทร์ที่เราเห็นนั้น ความจริงเป็นแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดลงบนผิวของดวงจันทร์ ดังนั้นดวงจันทร์จึงเป็นอีกร่องรอยหนึ่งของแสงอาทิตย์ร่วมค้นหาร่องรอยแห่งแสงแดด ผ่านนิทรรศการศิลปะ จาก 5 ศิลปิน ได้ในงาน “Traces of Sunlight & February” ตั้งแต่วันนี้ - 5 มีนาคม 2568 ณ ICON Art and Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม