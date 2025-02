“เจนี่” ทุ่ม 100 ล้าน เนรมิตบ้านหลังใหม่ “อาจารย์โอเล่” ทำพิธีบวงสรวงพญานาคให้

เสร็จสมบูรณ์ได้ฤกษ์ทำพิธีบวงสรวง และทำบุญบ้านใหม่เสียทีสำหรับนักแสดงสายพญานาคที่โพสต์ภาพทำบุญบ้านใหม่ พร้อมบวงสรวงรูปปั้นพญานาคสีขาว โดยมีเจ้าของรายการ The Ghost Secret มาทำพิธีให้ และมีการเอาลูกแก้วมาให้อาจารย์โอเล่ดูอีกด้วย ซึ่งเจนี่ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับเขียนข้อความว่า“พระธราเทพภโวทัยพบธรรม”เทพรุ่งอรุณแห่งภพ เทพผู้รุ่งเรืองในโลกเทพผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดินที่พบคุณงามความดีแห่งธรรม…วราลักษ์ศรพิษนาคาฤทธิ์เสวธทรงหทัยหมายใจจงตามประสงค์คงบรรดาลย้อนไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม เจนี่เคยออกรายการTheGhostSecret ถึง 2 EP. ของ อาจารย์โอเล่ ที่มีชื่ออีพีว่า EP.227 พันธกรรมคำสัตย์ เจนี่ได้เข้าไปที่ถ้ำศรีมงคล ต้องร่วมทำภารกิจในการไขความลับบางอย่าง ตามความเชื่อส่วนบุคคล ทำให้ได้รู้อดีตชาติของตัวเองเกี่ยวกับพญานาค พร้อมกับอธิษฐานตัดภพจบชาติทิ้งอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยน้ำตาซึ่งในตอนที่เข้าไปในถ้ำนั้น จะมีห้องๆ นึงที่เป็นห้องเก็บบันทึกของคนที่เคยเป็นพญานาค อาจารย์โอเล่แนะนำว่า ถ้าอยากรู้ประวัติของตัวเองให้เอาหัวไปจรดที่ศิลาแผ่นนี้ เพราะเป็นบันทึกของคนที่เคยเกิดเป็นพญานาคทั่วทุกมุมโลกไว้ อันนี้ตามความเชื่อ เขาว่ามาและเมื่อเจนี่ลองทำตามที่อาจารย์แนะนำ ก็บอกว่า “สีชัดมาก สีแรกที่เห็นคือสีขาว มีสีแดงด้วยค่ะ และก็สีทอง ของเจนสีขาวเป็นแบบนี้เลย (ทำมือแผ่พังพาน) ห้องที่บอกเจนถ่ายเป็นดวงไฟสีขาวออกมาจากห้องตรงนั้น”นอกจากนี้ ในบางช่วงของรายการ อาจารย์โอเล่ยังได้ถามเจนี่เกี่ยวกับหินก้อนหนึ่งที่ยังไม่ได้เจียระไนเคยได้รับหรือไม่ ซึ่งเจนี่ทำท่าคิดอยู่พักนึง แล้วตอบว่า ที่บ้านมีแก้วพญานาคเยอะมากจากนั้นอาจารย์โอเล่ก็พูดต่อว่า ตอนเป็นงู ตั้งใจเพียรในเรื่องของศีล ทั้งตระกูล ทั้งครอบครัว และแก้วที่เอามายังเกี่ยวพันกับคนอีก 5 คนด้วย แต่ไม่รู้ว่าใคร และแก้วดวงนี้มันมีจริงสมัยก่อน แต่แตกสลายไปนานแล้ว แก้วดวงนี้จึงต้องสมมติให้อยู่ในเมืองลับแล ใช้คำนี้เลยนะ แก้วสมมติเมืองลับแลเมื่อจบภารกิจ เจนี่เห็นดาวตก เหมือนผีพุ่งใต้ อาจารย์โอเล่ เสริมต่อว่าเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่ กำลังจะไปเกิดแล้วนะ ซึ่งเสร็จภารกิจต่างๆ เจนี่ตั้งใจจะโกนหัวบวชชี อาจารย์โอเล่ตั้งใจจะพาเจนี่ไปบวชที่ประเทศศรีลังกา หวังปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม มีโอกาสได้ใช้ร่างกายมนุษย์ในการปฏิบัติเผยแพร่ พรีเซ็นเตอร์ให้พระศาสนา เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนเป็นการคืนสิ่งที่เคยติดค้างกับคนในอดีตชาติเอาไว้ในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา เจนี่ ได้โพสต์ภาพตนเองคู่กับพญานาคที่บ้านเนื่องในวันวาเลนไทน์เพื่อสื่อถึงรักนิรันดร์ A love for eternity CO Happy Valentine's Day โดยจะเห็นว่ารูปปั้นองค์พญานาคสีขาวองค์นี้มีดวงไฟตกแต่งดูแล้วคล้ายๆ ลูกแก้วที่เคยเห็นในรายการ