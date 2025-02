”MunMun Srinakarin“ (มันมัน ศรีนครินทร์) เปิดพื้นที่ลับนอกโซน Bangkok Design Week 2025 ชวนตัวตึงสายอาร์ตมาออกแบบพร้อมบวก+ ย่าน ศรีนครินทร์-บางนา มาที่เดียวเก็บได้ถึง 4 งาน

เทศกาลงานออกแบบสุดยิ่งใหญ่ ที่ใครมาแล้ว ไม่เคยคิดจะนอกใจ ชวนตัวตึงสายอาร์ตย่านศรีนครินทร์-บางนา มาออกแบบพร้อมบวก+ กับ 4 นิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็น ‘1 วัน 1,000 ภาพ ครั้งที่ 3: Beyond the Sea’ Photo installation โปรเจ็คสุดไอคอนิกของ แมด, มันมัน ศรีนครินทร์ ที่เปิดพื้นที่ปล่อยของให้ศิลปิน และกลุ่มคนที่หลงใหลการถ่ายภาพ 306 ชีวิต 1,000 ผลงาน ร่วมจัดแสดง ‘Beyond the Veil’ นิทรรศการศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโลกหลังความตายผ่านมุมมองใหม่ ‘See the Unseen, เห็นกาย สัมผัสใจ’ นิทรรศการโดย Eyedropper Fill ที่ชวนมา รู้สึก ถึง สุขภาวะทางจิตจากงานศิลปะภายในนิทรรศการ ผ่าน 3 ห้อง 4 ชิ้นงาน ที่จะช่วยขยายภาพในใจที่ไม่ถูกมองเห็นให้ชัดขึ้น ‘CROSSOVER’ นิทรรศการเล่าเรื่องราวการก้าวข้ามผ่านในแง่ของการผสมผสาน โดยนำเอาองค์ประกอบต่างๆ มารวมกันให้เกิดเป็นชิ้นงาน นอกจากนี้ ยังมี Art & Food Market ตลาดนัดศิลปะ และอาหาร ที่ชวนทุกคนมาเดินเล่น นั่งชิล ท่ามกลางไวบ์สุดชิคจากร้านเด็ดทั่วกรุงระยะเวลางาน: 8 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน 2568 เวลา 11:00 - 19:00 น.สถานที่: The Step 1 แมด, มันมัน ศรีนครินทร์Photo Installation สุดไอคอนิคของ แมด ที่เปิดโอกาสให้ทุกมุมมองได้ถ่ายทอดความหมายและแรงบันดาลใจอย่างไร้ขอบเขต ดุจเกลียวคลื่นที่เชื่อมโยงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างไม่สิ้นสุด เมื่อทะเลไม่ได้เป็นเพียงผืนน้ำที่ทอดยาวไร้ขอบเขต แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบ ความลึกลับ และความเชื่อมโยงระหว่างสรรพชีวิตบนโลก แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป ทะเลยังคงเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและความหมายอันลึกซึ้งที่ไม่มีวันจางหาย จากคลื่นเล็กที่กระทบชายฝั่งสู่มหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ ทุกภาพถ่ายล้วนสะท้อนมุมมองและเรื่องราวที่งดงามของธรรมชาติในแบบที่แตกต่างกันระยะเวลางาน: 8 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน 2568 เวลา 11:00 - 19:00 น.สถานที่: The Step 3 แมด, มันมัน ศรีนครินทร์เปิดประสบการณ์การสํารวจโลกเหนือจินตนาการใน ‘Beyond the Veil’ นิทรรศการศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโลกหลังความตายผ่านมุมมองใหม่ ด้วยการตีความเรื่องราวจากหลากหลายความเชื่อและความศรัทธา ผสานรวมกับความแฟนตาซี เพื่อสะท้อนความคิดและวิถีชีวิตของมนุษย์ผ่านผลงานศิลปะที่ตั้งคําถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต ความตายและสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจ นิทรรศการนี้รวบรวมผลงาน 4 ชุดที่จะพาผู้ชมสํารวจแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต ผ่านการเล่าเรื่องราวที่เปรียบเสมือนการก้าวขึ้นบันไดทีละขั้น สะท้อนถึงการเดินทางและการเติบโตในแต่ละช่วงของชีวิต· ‘Origin of being’ ปฐมบทแรกแห่งชีวิต พาสํารวจการกําเนิดและความมหัศจรรย์ของชีวิตในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ สะท้อนความเป็นธรรมชาติและการเริ่มต้นใหม่ ให้ผู้ชมไตร่ตรองถึงต้นกําเนิดของการดํารงอยู่ในโลก· ‘The voyage of life’s vessel’ เรื่องราวการเดินทางของเรือชีวิต สะท้อนเรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคแห่งชีวิต และการเผชิญหน้ากับกิเลส ก่อนจะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสงบ· ‘Beyond the veil’ โลกหลังความตาย ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของเทพเจ้าและสิ่งมีชีวิตอย่างเหนือจินตนาการในดินแดนที่มนุษย์ไม่รู้จัก ม่านที่แบ่งระหว่างโลกแห่งชีวิตและความตาย สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างการลืมตาใน โลกความจริงและการหลับตาในมิติแห่งความฝัน· ‘Seeds of life’ เมล็ดผล การบอกเล่าถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ถ่ายทอดผ่านต้นไม้ รากและเมล็ดพันธุ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงาม และหลากหลายของการเติบโตในมิติต่าง ๆนิทรรศการศิลปะ ‘Beyond the Veil’ พร้อมเปิดประตูสู่มิติใหม่แห่งความคิดและการสํารวจโลกเหนือจินตนาการจากพื้นฐานของชีวิตประจําวันและเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรา สะท้อนชีวิต ความตาย และความหมายที่ลึกซึ้งของการดํารงอยู่ระยะเวลางาน: 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2025 เวลา 11:00 - 19:00 น.สถานที่: ชั้น 3 แมด, มันมัน ศรีนครินทร์นิทรรศการ See the Unseen, เห็นกาย สัมผัสใจ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เรื่องสุขภาวะทางจิต โดยเน้นประเด็นการตีตราและการตีตราสุขภาพจิต ผ่านวิธีการทางศิลปะ และเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกผ่านประสบการณ์จริง นิทรรศการนี้จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ ลดอคติ และสลายเส้นแบ่งของการตัดสิน ลดการตีตราตนเองและผู้อื่น โดยในนิทรรศการจะมีทั้งหมด 3 ห้อง 4 ชิ้นงาน ที่จะช่วยขยายภาพในใจที่ไม่ถูกมองเห็น ให้ถูกเห็น· ห้องที่ 1 : ‘คำฝังใจ’ Interactive Art ที่ชวนให้ผู้ชมมาแบ่งปันประสบการณ์การถูกตีตรา ผ่านการเติมคำลงในช่องว่าง โดยคำเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นเป็นเงาร่างของผู้ชมเอง· ห้องที่ 2 : ‘60 ประสบการณ์ฝังจำ’ ผลงานศิลปะ 60 ชิ้นจากผู้เข้าร่วม 60 คน ใน Expressive Art Workshop ที่สะท้อนเรื่องราว ประสบการณ์ ความรู้สึก และแผลใจภายในกาย ‘· ห้องที่ 3 : ‘เห็น 3 กาย สัมผัส 3 ใจ’ สารคดีที่ถ่ายทอดชีวิต 3 คน 3 เรื่องราวการถูกตีตราที่ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต ผ่านกระบวนการถ่ายทำที่ผสมผสานศาสตร์ของ Expressive Artระยะเวลางาน: 8 - 23 กุมภาพันธ์ 2025 เวลา 17:00 - 23:00 น.สถานที่: ลานจอดรถนอกอาคารด้านหลัง, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์Let’s Cross Together รวมกันเราอยู่ มุ่งสู่สิ่งที่เหนือกว่า นิทรรศการเล่าเรื่องราวการ ‘Crossover’ หรือการก้าวข้ามผ่านในแง่ของการผสมผสาน โดยนำเอาองค์ประกอบต่างๆ มารวมกันให้เกิดเป็นชิ้นงานและกิจกรรม เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ และรับรู้ถึงการมีอยู่ของแต่ละองค์ประกอบ จนเกิดการตั้งคำถาม นำไปสู่ความเข้าใจ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน และยังได้รับพลังบวกกลับไป· CROSS YOUR MIND: Station ที่พาผู้ชมไปค้นหาความต้องการภายในจิตใจ และเปิดใจเตรียมรับอะไรใหม่ๆ เพื่อก้าวข้ามผ่านอะไรเดิมๆ ภายใน Station ประดับตกแต่งด้วยพระจันทร์ และ ดอกไม้ไฟ เปรียบเสมือนกำลังอยู่ท่ามกลางดวงจันทร์และดวงดาว· CROSS YOUR IMAGINATION: Station ที่พาผู้ชมไปออกแบบความเป็นตัวเอง ผ่านการวาดภาพเครื่องหมายบวก ภาพของทุกคนจะถูกนำขึ้นฉายบนหลังตึกของซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เครื่องหมายบวกของทุกคนจะประกอบเป็นดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น เป็นตัวแทนแห่งการเริ่มต้นใหม่ในวันใหม่ของทุกๆ วัน· CHOOSE YOUE CROSS: Station ที่พาผู้ชมไปเรียนรู้ความจริง ตัวตน และกำลังใจผ่านข้อความจากศิลปิน ภายใน Station ประดับตกแต่งด้วย Quote Light Box เปรียบเหมือนการสะท้อนสิ่งที่เราต้องเจอในการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน· CROSS YOUR STYLE: Station ที่พาผู้ชมไปสร้างความเป็นตัวเองผ่านผลงานศิลปะ โดยการออกผลงานในแบบที่ตัวเองชอบ จากลายคาแรคเตอร์โดย 15 ศิลปิน บอกเล่าความเป็นตัวเองผ่าน Workshop การทำเสื้อที่จะมีเพียงตัวเดียวในโลก· CROSSOVER: Final Station จุดสุดท้ายในการก้าวข้ามผ่านเพื่อเริ่มต้นใหม่ ผ่านการออกแบบเป็นเหมือนสายรุ้งที่มีการรวมตัวของหลายๆ สี เมื่อมารวมกันทุกอย่างก็สวยงาม เพราะทุกคนในโลกคือส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกนี้สวยงามอัปเดตแวดวงศิลปะ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับสายอาร์ตได้ที่ เฟสบุ๊ค: MMAD - 