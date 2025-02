เตรียมสนุกแบบเคมีฟุ้งกระจาย! กับซีรีส์วาย “ทุกๆ เธอที่รัก” ทาง “ช่อง 9 กด 30”

ฟีดแบคแรงต่อเนื่องทีเดียวสำหรับ “ช่อง 9 กด 30” กับ “Yriety Projects” กับการป้อนซีรีส์วายและซีรีส์ยูริ จากผู้จัดและผู้ผลิตหลากหลายค่าย ลงจอให้ได้ชมกันทุกวันอาทิตย์ เวลา 23.00 น. ล่าสุดเตรียมพบกับกับซีรีส์เรื่อง Every You Every Me “ทุก ๆ เธอที่รัก” มาให้สนุกแบบกระชากวิญญาณ เคมีฟุ้งกระจายEvery You Every Me “ทุก ๆ เธอที่รัก” นำเสนอ 5 เรื่อง 8 Episodes นำแสดงโดย ท๊อป-ปิยวัฒน์ พงศ์คณิตานนท์, มิก-มณฑล วิเศษสินธุ์, เจีย-ธีรภัทร์ แท่นกระโทก, พรีม-พีรทัต พรมเทศ, เฟียต-ภัชทา จันทร์เงิน ฯลฯ ซึ่งผู้ผลิตโดย บริษัท โกลด์ อิลิแกนท์ฯ โดยมี ธันยธร จอง, กัญญาพัชร สิงห์เรือง และ สายพิรุณ ไชยเชียงพิณ เขียนบท กำกับการแสดงโดย สุธิดา สิงหราช และ ธนทัต พิพัฒน์ธนวงศ์ ประเดิมเรื่องแรกวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ พบกับ เรื่องราวของเด็กขายร่มจอมตื้อ หนุ่มออฟฟิศสุดทื่อที่ไม่ยอมรับหัวใจตัวเอง กับเรื่อง “Soulmate Blind” ในโลกที่ฝนตกทำให้ทุกอย่างกลายเป็นสีขาวดำ มีเพียงผู้ที่มีสายใยร่วมกับเราเท่านั้นที่จะเปล่งแสงสีท่ามกลางสายฝน “ดล” ชายหนุ่มที่ไม่เชื่อใน Rain color-verse จึงต้องแต่งตัวมิดชิดตลอดหน้าฝนนี้ เพื่อไม่ให้เผลอไปเจอกับเนื้อคู่ของเขา “ซัน” หนุ่มน้อยไรเดอร์ผู้มีความสดใส เหมือนเป็นแสงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนที่อยู่รอบตัวเขา เรื่องราวของหนึ่งคนที่คอยวิ่งหนีและอีกคนที่คอยตามตื้อ ความน่ารักของซันจะค่อย ๆ ทำให้โลกของดลเปลี่ยนไป กลายเป็นโลกที่อบอุ่นน่าอยู่มากขึ้น #ช่อง9กด30