CHUANG Asia S2 จัดว่าเด็ด! "น้องหมีเนย" บุกเซอร์ไพร์ส พส.จีน กรี๊ดด้อมแตก  สร้างปรากฏการณ์ฮอต 60 เทรนนีโชว์พลังสุดปัง

ซีซันนี้เดือดจัด! เพิ่มดีกรีความฮอตขึ้นทุกอีพี สำหรับรายการเซอร์ไวเวอร์ค้นหาเด็กฝึกหน้าใหม่สุดยิ่งใหญ่ของเอเชีย CHUANG Asia Season 2 ล่าสุดเปิดโอกาสให้แฟนๆชมการแสดง Busking พร้อมเปิดบ้านอย่างใกล้ชิด ณ River Park ไอคอนสยาม นับว่าเอ็กซ์คลูซีพคลุกวงใน ฟินจัดเต็ม สเตจวีคนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม แฟนๆ แห่ให้กำลังใจแน่นลาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเด็กฝึกไฟแรงออร่ากระจาย 60 เทรนนี ได้โชว์เพลงธีมซอง Skyline เพลงหลักประจำรายการเป็นครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชน พร้อมโชว์พิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟในเพลงสุดฮิตจากโปรดิวเซอร์แบมแบม อย่าง “Last Parade” และเพลงใหม่ล่าสุดของ GOT7 “Python” รวมถึงเพลง Theme Song จาก CHUANG ปีก่อนๆบรรยากาศดีต่อใจ แฟนๆ ยืนรอให้กำลังใจหนุ่มๆ ตั้งแต่เช้ายันเย็นแบบไม่มีหวั่นต่อด้วยรายการ EP.3 ที่ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กับเซอร์ไพร์สแบบชุดใหญ่ไฟกะพริบ การปรากฏตัวของ "น้องหมีเนย" หรือชื่ออินเตอร์ "Butterbear" ขวัญใจพส.จีน เป็นแขกรับเชิญขึ้นโชว์เพลงน่ารักใสๆ "น่ารักมั้ยไม่รู้" ทำเอาแฟนๆในรายการกรี๊ดลั่นสุดเสียง ส่วนหนุ่มๆเทรนนีก็ยิ้มตามแก้มปริสุดๆถึงเวลาลงสนามของจริงกับการฟาดฟัน Head-to-Head Battles ดุเดือดขั้นสุด ศึกประชัน สเตจสุดเข้มข้นเปิดศึกประชันสเตจหมัดต่อหมัด เทรนนีต้องโชว์พลังเต็มที่ พร้อมโหวตทั้งเทรนนีที่ชื่นชอบ (MVP) และ โชว์ที่ดีที่สุด1. OK,OK,OK vs A• OK,OK,OK ปรับแนวเต้นใหม่จนเกิดความไม่เข้าใจในทีม• ทีม A รวมตัวโวคอลแกร่ง แต่ต้องรับมือท่าเต้นสุดหิน• MVP: OMAR (ทีม A) / KK (ทีม OK,OK,OK)• ทีม A ชนะ!2. BAD NEWS vs HARD TO SAY• BAD NEWS: ปรับพาร์ทใหม่ให้เซนเตอร์ DONGDONG• HARD TO SAY: เจอปัญหาสื่อสาร ขาดความเป็นทีม• MVP: PRAY (BAD NEWS) / KOSHIN (HARD TO SAY)• BAD NEWS ชนะ3. STILL MONSTER vs ATTENTION• ATTENTION: ทีม 6 สัญชาติ ปรับท่าเต้นใหม่ แต่ขาดความเป็นหนึ่งเดียว รายการทิ้งท้ายให้ติดตามว่าท่ามกลาางความอลหม่านของ Attention ที่ยังคงครุกรุ่นอยู่กับการประกาศ MVP ของทีมซึ่งปรากฏว่าเป็นเซ็นเตอร์คนไทยอย่าง ‘นินจา’ความสนุกและการแข่งขันยังไม่สิ้นสุด ติดตามผู้ชนะต่อใน EP.4 สัปดาห์หน้า บอกเลยว่าการแข่งขันเดือดขึ้นทุกสัปดาห์! ใครจะอยู่ ใครจะไป? ติดตามได้ใน CHUANG ASIA Season 2 (https://bit.ly/42E2w68) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.50 น. ทางแอปพลิเคชัน WeTV และทางช่อง3 และที่สำคัญที่สุด อย่าลืมโหวตเป็นกำลังใจให้เด็กฝึกที่คุณชื่นชอบได้ไปต่อ ได้ที่ WeTV (https://bit.ly/CHUANGAsiaS2Vote)#CHUANGAsia#CHUANGAsiaS2#CHUANGAsiaS2EP3