โมเมนต์แฟชั่นโชว์จาก VICKTEERUT ในนิวยอร์กแฟชั่นวีคครั้งแรก

เผยลุคจากคอลเลกชั่นผ่านแฟชั่นโชว์เป็นครั้งแรก โดยถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากศิลปะอาร์ตเดโค (Art Deco) สร้างนิยามใหม่ของความหรูหรา สนุกสนาน และโมเดิร์น ผ่านการทดลองรูปทรงด้วยแพตเทิร์นและเทคนิคตัดเย็บที่แปลกใหม่ โดยมีนางแบบคนไทยที่เคยเดินให้แบรนด์ดังระดับโลกทั้งในนิวยอร์ก และปารีสแฟชั่นวีคมาร่วมเดินบนรันเวย์นี้ เพื่อถ่ายทอดความความคิดสร้างสรรค์ในโครงเสื้อที่ยังคงเด่นชัดในดีเอ็นเอและสะท้อนถึงแอตติจูดตามแบบฉบับของหญิงสาว VICKTEERUT ที่มาดมั่น มีพลัง แต่แฝงความคลาสสิกในเวลาเดียวกัน ณ The Ideal Glass Studios New Yorkสำหรับรายละเอียดในคอลเลกชั่นนี้ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ VICKTEERUT ได้นำเอาเอกลักษณ์และการออกแบบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามของเส้นสายและโครงสร้างที่เนี้ยบคม มาสร้างสรรค์ลุคใหม่ ผ่านแฟชั่นโชว์กว่า 10 ลุค ทั้งเสื้อผ้าที่ถูกตัดเย็บให้ดูมีโครงสร้าง (Structured) ชัดเจน ตัดเย็บจากผ้าวูลลายทางโดยนำมาตัดต่อจัดวางลวดลายอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เกิดลวดลายกราฟฟิคที่สะท้อนเอกลักษณ์ของอาร์ตเดโค อย่างเสื้อสูทที่มาพร้อมกับกระโปรงทรงสอบเข้าชุด และเดรสความยาวมิดิ ซึ่งตัดเย็บจากผ้าสไตล์เทเลอร์สุดคลาดสิคที่ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง เสริมสร้างพลังและความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ ทั้งหมดนี้เพื่อต้องการสะท้อนแนวคิดขบถในช่วง 1920s ‘La Garçonne’ ที่เหล่าผู้หญิงแสดงออกถึงเสรีภาพด้วยแฟชั่นที่ได้รับอิทธิพลจากเสื้อผ้าผู้ชาย และชุดที่ไม่ได้เน้นทรวดทรงอย่างในอดีต มาตีความใหม่โดยคงความเรียบคมสุดโมเดิร์นตามแบบฉบับของ VICKTEERUTอีกหนึ่งความน่าสนใจของรันเวย์ลุคที่เผยออกมาให้เห็นนอกจากเสื้อผ้าที่มีโครงสร้างชัดแล้ว วัสดุที่ดูหรูหราและมีผิวสัมผัสที่น่าสนใจอย่าง ผ้าเครปไหม ผ้าปักเลื่อม และผ้าตาข่ายสีเมทัลลิค ได้ถูกนำมาจับเดรปสร้างซิลลูเอตที่พลิ้วไหวเพื่อสร้างความสมดุลให้กับคอลเลคชั่น โดยนำเสนอเสื้อผ้าที่ยังคงเส้นสายสะอาดตา เข้ารูปมากขึ้น และให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิง (Femininity) อย่างที่เห็นได้จากเสื้อ เดรสกลางวัน ค็อกเทล และอีฟนิ่งเดรสจับเดรปอีกทั้งแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ ยังได้โปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่าง Kelly Cutrone มาร่วมสร้างสรรค์รันเวย์ และยังเป็นครั้งแรกของแบรนด์ VICKTEERUT ใน NEW YORK FASHION WEEK ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของประเทศไทยที่เข้าร่วมเดินแฟชั่นบนรันเวย์ได้อย่างน่าประทับใจ เตรียมพบกับคอลเลกชั่นใหม่ได้ของ VICKTEERUT ได้ที่ช็อป VICKTEERUT ทุกสาขา และช้อปออนไลน์ผ่านทาง https://vickteerut.com/ Line Official : @vickteerut หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Instagram : @ vickteerutofficial