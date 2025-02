"วอนบิน" ร่ำไห้ในงานศพ "คิมแซรน" หลังเคยสร้างความประทับใจร่วมกันใน The Man from Nowhere

พิธีศพของเธอจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ โดยเมื่อวานนี้ (17 ก.พ.) เพื่อนนักแสดงและคนสนิทต่างเดินทางไปร่วมไว้อาลัยที่ ห้องจัดพิธีศพ โรงพยาบาลโซลอาซัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระเอกระดับตำนาน วอนบินวอนบิน วัย 47 ปี ปรากฏตัวในชุดสูทสีดำและเสื้อคอเต่า เขาดูเศร้าสลดอย่างเห็นได้ชัด ขณะพูดคุยกับคนรู้จัก มีรายงานว่าเขาถึงกับใช้แขนเสื้อและกระดาษทิชชู่ซับน้ำตา ก่อนจะเข้าไปเคารพศพ พูดคุยกับครอบครัวของผู้ล่วงลับ และร่วมรับประทานอาหารอย่างเรียบง่าย ก่อนเดินทางกลับภายในครึ่งชั่วโมงวอนบินและภรรยา อีนายอง ยังได้ส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจอีกด้วยวอนบินมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคิมแซรนมาตั้งแต่ปี 2010 เมื่อทั้งคู่ร่วมแสดงในภาพยนตร์ระทึกขวัญ The Man from Nowhere ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศ โดยในเรื่อง วอนบิน รับบทเป็นชายผู้มีอดีตอันเจ็บปวดที่ค่อย ๆ เปิดใจให้กับเด็กหญิงตัวน้อย ซึ่งรับบทโดยคิมแซรน ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองในภาพยนตร์เป็นเรื่องราวของ "การเยียวยาซึ่งกันและกัน" ที่ทำให้ผู้ชมเสียน้ำตาThe Man from Nowhere กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของเกาหลีใต้ในปีนั้น และส่งให้วอนบินคว้ารางวัล Grand Bell Award สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ส่วนคิมแซรนก็ได้รับรางวัล Best New Actress จาก Korean Film Awardsหลังจากนั้น วอนบินเลือกห่างหายจากวงการบันเทิง และปรากฏตัวเฉพาะในโฆษณาเป็นครั้งคราว ภรรยาของเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่า วอนบินกำลังรอโปรเจกต์ที่ตรงกับจิตวิญญาณศิลปะของเขา และไม่ต้องการรับงานเพียงเพื่อความสำเร็จทางการค้าเท่านั้นวงการบันเทิงเกาหลีใต้ต้องพบกับข่าวเศร้าเมื่อ คิมแซรน อดีตนักแสดงเด็กชื่อดัง ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของเธอเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ขณะอายุเพียง 24 ปี การจากไปของเธอสร้างความสะเทือนใจให้กับเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับจำนวนมาก เนื่องจากเธอเคยเป็นหนึ่งในนักแสดงดาวรุ่งที่ได้รับการยอมรับในด้านฝีมือการแสดงมาตั้งแต่อายุยังน้อยพิธีศพของคิมแซรนจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ โดยเมื่อวานนี้ (17 ก.พ.) เพื่อนร่วมวงการหลายคนเดินทางไปร่วมไว้อาลัยที่ ห้องจัดพิธีศพ โรงพยาบาลโซลอาซัน บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าโดยเฉพาะเหล่านักแสดงที่เคยร่วมงานกับเธอ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ฮันโซฮี และ คิมโบรา ทั้งสองต่างเดินทางมาเพื่อแสดงความอาลัยและร่วมให้กำลังใจครอบครัวของผู้ล่วงลับ