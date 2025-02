คู่รักมังกรหยก "เฉินเหยียนซี - เฉินเสี่ยว" ประกาศหย่าร้างอย่างเป็นทางการ หลังครองรัก 8 ปี

ทั้งคู่ได้โพสต์ข้อความเดียวกันบนโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า "ขอบคุณที่ได้พบกัน ขอให้กันและกันพบเจอสิ่งดี ๆ ในอนาคต ในฐานะพ่อแม่ เราจะยังคงร่วมกันดูแลและสนับสนุนการเติบโตของลูกต่อไป"มิเชล เฉิน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากบทบาทในภาพยนตร์ชื่อดัง You Are the Apple of My Eye (2011) ซึ่งทำลายสถิติรายได้ในหลายภูมิภาคที่ใช้ภาษาจีน ขณะที่ เฉินเสี่ยว และเธอได้ตกลงแต่งงานกันในปี 2015 หลังจากคบหาดูใจกันในช่วงเวลาสั้น ๆตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของทั้งสองตกเป็นข่าวลืออย่างต่อเนื่อง และในที่สุดก็ได้รับการยืนยันแล้วในวันนี้ว่าพวกเขาได้ตัดสินใจแยกทางกันอย่างเป็นทางการทั้งสองพบรักกันระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่อง The Return of the Condor Heroes และตัดสินใจแต่งงานกันในปี 2016 ก่อนที่จะมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน ชีวิตคู่ของพวกเขาดูเหมือนจะราบรื่น กระทั่งเริ่มมีข่าวลือเรื่องปัญหาชีวิตสมรสในเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมามีการคาดเดาหลากหลายเกี่ยวกับสาเหตุของการเลิกรา แต่ทั้งมิเชลและเฉินเสี่ยวไม่เคยออกมาตอบโต้ข่าวลือใด ๆ โดยตรง จนกระทั่งล่าสุด ทั้งคู่ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ยืนยันการตัดสินใจแยกทาง พร้อมย้ำว่าจะยังคงร่วมกันดูแลลูกชายของพวกเขาต่อไป