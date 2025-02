เสิร์ฟฉ่ำ! “สกาย-นานิ” ฮ็อบไม่ไหว! 2 วันเต็มอิ่ม จุใจทุกโมเมนต์ ในงาน “SKY-NANI FRIENOMENON FANCON”

เสิร์ฟฉ่ำๆ ไม่อั้นทำฮ็อบทุกโมเมนต์ สำหรับงาน “SKY-NANI FRIENOMENON FANCON” ของสองหนุ่มเพื่อนซี้เคมีดีต่อใจ “สกาย วงศ์รวี นทีธร” และ “นานิ หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่เรียกว่าทำคนดูฟูลฟีลข้ามวันข้ามคืน กับมวลความสนุกสุดประทับใจบนเวทีแห่งความทรงจำ พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้ง 2 วัน อย่าง วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, ดิว จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, ฮง LYKN (พิเชฐพงศ์ จิรเดชสกุลวงศ์) และ นินิว คริสติน่า แซ่แต้ รวมถึงแก๊งเพื่อนจากซีรีส์กระแสปัง “High School Frenemy มิตรภาพ คราบศัตรู” ได้แก่ เค เลิศสิทธิชัย, มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์, มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์, เอส ศุภ สง่าวรวงศ์, เอเจ ชยพล จุฑามาศ, เจเจ ชยกร จุฑามาศ, พร้อม ทีปกร ขวัญบุญ, บอนนี่ ภัสรสรณ์ โบสุวรรณ, วิว เบญญาภา จีนประสม, เอิร์น ปรียาภัทย์ หล่อสุวรรณศิริ, จูน วรรณวิมล เจนอัศวเมธี และ เต้ ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ ต่างก็มาร่วมสร้างสีสันเติมความสดชื่นสดใส ท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง ให้สนุกเต็มอิ่มทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ได้รับชมพร้อมกันทั่วโลกทุกนาทีแบบเรียลไทม์ ไปกับการรับชมแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” กับความพิเศษ 2 รอบการแสดงที่ไม่เหมือนกัน บอกเลยว่าตราตรึงซึ้งใจทุกโชว์ จนสร้างปรากฎการณ์ความปังสนั่นโซเชียล ส่งผลให้ #SkyNaniFanconD1 ทะยานพุ่งติดเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก, ไทย, อินโดนีเซีย และ #SkyNaniFanconD2 ติดเทรนด์ X “อันดับ 1” ของประเทศไทย รวมทั้งยังติดเทรนด์ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยทั้ง 2 วันมียอดสูงถึง 3.9 ล้านโพสต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์เริ่มต้นด้วยพาร์ท "Friend Zone" ของ “สกาย-นานิ” ที่ออกมาเล่นกับใจคนดูด้วยเพลง “แตกต่างเหมือนกัน” และ “เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน” เปิดโหมดโมเมนต์เคลียร์ใจสุดน่ารักเรียกเสียงกรี๊ดแฟนๆ อย่างคึกคักกับมิตรภาพที่ลงตัวของทั้งคู่ ก่อนจะไปสนุกสนานกับเพลง “พูดไม่คิด” และ “ดึกมากแล้ว” ที่สกายโชว์ลีลาขับมอเตอร์ไซค์ให้นานิซ้อนท้ายพร้อมร้องเพลงไปด้วยกันอย่างเท่ แล้วต่อด้วยพาร์ท "My Zone" ซึ่ง “สกาย” ก็ได้ตั้งใจเลือกเพลง “หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ” มาตอบแทนความรักและแรงซัพพอร์ตของแฟนๆ ในขณะที่ “นานิ” ก็ทำเอาคนดูอึ้งทึ่งกันขั้นสุดกับการโซโล่เปียโนและโชว์พลังเสียงในเพลง “คนที่ฆ่าฉัน”หลังจากนั้นก็เข้าสู่พาร์ท “Friendship vs. Enemy” ที่ก๊วนแก๊งจากซีรีส์สุดปัง “High School Frenemy มิตรภาพ คราบศัตรู” อย่าง เค, มาร์ค ภาคิน, มาร์ค จิรันธนิน, เอส, เอเจ, เจเจ, พร้อม, บอนนี่, วิว, เอิร์น และ จูน ต่างมาร่วมแจมปล่อยจอยกันแบบไม่ยั้งกับเพลงสนุกๆ ทั้งเพลง “ซุปเปอร์ไซย่า”, “ก้อนหินกับดวงดาว” จากนั้น “สกาย-นานิ” มาในเพลงซึ้งๆ กินใจ “เพียงเพื่อน” ก่อนจะส่งท้ายด้วยเพลงประกอบซีรีส์ “ไม่ทิ้งกัน (Promise)” เพลงแรกของทั้งคู่ บอกเลยว่าตราตรึงใจกันทั้งฮอลล์มาถึงพาร์ท “Play Zone” ซึ่งแตกต่างกันทั้ง 2 วัน กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ขึ้นเวทีมามอบความสุขแจกความสดใสกันมันส์สุดเหวี่ยง อย่างวันแรก “นานิ” ก็ได้ชวนน้องชายไลน์เต้นเป๊ะ “ฮง” LYKN มาแรปไฟลุก เต้นยับสะบัดทุกจังหวะกับเพลงสนุกๆ ไม่ว่าจะเป็น “Best Life”, “แถวนี้อันตราย”, “ไมโครโฟน” และวันที่สองก็คว้าเพื่อนซี้ “ดิว” มาประชันแรปกันสดๆ ในเพลง “Best Life”, “TEEDEE TADA” บอกลยว่าทำคนดูตื่นตาตื่นใจกับลุคใหม่ของพวกเขาสุดๆส่วน “สกาย” ก็ใส่เต็มไม่ยั้งเช่นกัน วันแรกคว้านักร้องเสียงดีอารมณ์ขัน “นินิว” มาชวนคนดูทั้งร้องทั้งเต้น ในเพลง “มีคนเหงารออยู่เบอร์นี้”, “รักข้ามคลอง” และ “แฟนจ๋า” วันที่สองได้หนุ่มหล่อสุดฮอต “วิน” มาสาดความสนุกชุดใหญ่ผ่านเพลงดังสุดฮิตที่ทุกคนร้องตามกันทั้งฮอลล์กับเพลง “ทักครับ” นอกจากนี้ยังได้เห็นความขี้เล่นที่แฝงไปด้วยความเท่แบบมิตรภาพลูกผู้ชายของ “สกาย-นานิ” ผ่านเพลง “ลูกคุณหนู”, “ขี้หึง” และ “รักนะเว้ย” บอกเลยว่าสนุกสนานมันส์กันครบเครื่องจากนั้นก็เข้าสู่ช่วง “Growing Together Zone” ที่คนดูจะได้เห็นการเติบโตความรักความผูกพันของสองเพื่อนซี้ “สกาย-นานิ” ผ่านเพลงซึ้งๆ อย่างเพลง “ระหว่างทาง (Good Time)” ซึ่ง 2 หนุ่มก็ได้ลงไปพบกับแฟนๆ แบบใกล้ชิดทุกโซนอย่างทั่วถึง แล้วปิดท้ายด้วยซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด “แค่เรียกหา (Call my name)” ที่ “สกาย-นานิ” โชว์สุดคิ้วท์ปล่อยโมเมนต์น่ารักชวนฮ็อบกันต่อเนื่องไปกับเอกลักษณ์ของทั้งคู่ ก่อนจะส่งท้ายด้วยโปรเจกต์ที่แฟนๆ ตั้งใจทำให้ทั้งคู่ด้วยความรัก งานนี้เล่นเอาสองหนุ่มถึงกับซึ้งใจน้ำตาไหลด้วยความปลาบปลื้มกับพลังความรักพลังซัพพอร์ตของแฟนๆ โดยทั้งคู่ได้ ขอบคุณแฟนๆ ที่มาร่วมเก็บความทรงจำในงานครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมทั้งขอบคุณกันและกันที่เชื่อใจกัน และอยู่เคียงข้างเป็นพาร์ทเนอร์คอยซัพพอร์ตในทุกเรื่อง คอยดูแลกัน เข้าใจกัน สร้างความมั่นใจให้กัน และพร้อมจะเดินก้าวไปด้วยกัน ที่สำคัญขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้มาเจอกัน และหวังว่าแฟนๆ จะมีความสุขไปกับโชว์ทั้งสองวันที่พวกเราตั้งใจทุ่มเทกันมากๆ แล้วก็ซัพพอร์ตผลงานพวกเราต่อไปเรื่อยๆ นะครับสามารถชมการแสดงย้อนหลัง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 7 มีนาคม 2568 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 330 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชมหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV