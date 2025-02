“เบิ้ล ปทุมราช” ยังมีกลิ่นเกสรเป็นผู้! จูบ “ก้อง ห้วยไร่” ไร้ปัญหาเมีย

หลังจากที่นักร้องหนุ่มผันตัวเป็นศิลปินอิสระก็เรียกว่าฮอต งานแน่นแทบทุกวัน แถมก็คว้าตัวมาร่วมงานกับ WOODY WORLD รับบทพิธีกรน้องใหม่แห่งช่อง WE DO ในรายการ “เบิ้ล AM” ทอล์กสไตล์บ้านๆ แต่จริงใจ ที่จะรันทุกวงการ ครบทุกรสชาติ สนุก ฮา เศร้า ปะปนกันไป จะเพศไหน วัยไหน ก็เบิ่งได้ล่าสุด “เบิ้ล ปทุมราช” เปิดในผ่านสัมภาษณ์พิเศษละคร “ไอ้หนุ่มรถไถ” ออนแอร์ทางช่อง 8 ทุกวันจันทร์-พฤหัส เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ถึงกระแสดรามาแขกรับเชิญในรายการ เบิ้ล AM ว่า จริงๆ รายการไม่ได้มีดรามา แต่เราไปเชิญแขกที่มีประเด็นมาพูดคุยแทน“จริงๆ รายการไม่ได้สร้างดรามาหรือสร้างประเด็น แต่ประเด็นอยู่ที่บุคคลที่เป็นข่าวอยู่แล้ว เราเชิญทุกคนไป เราต้องการเอาทุกคนไปปั่นกระแส แขกรับเชิญเรากับทีมงานเป็นคนเลือก พี่วู้ดดี้ วุฒิธร ไม่ยุ่ง รายการเขาก็ส่วนรายการเขามันมีทั้งติให้เราพัฒนา แต่ก็มีดูถูกให้เราอ่อนแอ เพราะฉะนั้นเราต้องมองผ่าน พอเรามาเป็นพิธีกรมันก็มีหลายอย่าง แต่ถ้าวันไหนที่เราแคร์คำด่าหรือคำดูถูกจนเราไม่เป็นตัวของตัวเอง เราทำพิธีกรไม่ถึง 10 อีพีแน่ๆ เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นตัวของตัวเอง มันไม่ได้หมายความว่ามีอีโก้ ไม่ฟังคำติ เราเป็นตัวของตัวเอง ฟังคำติมาพัฒนาในรายการ แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันจะสำเร็จได้ ก็ต้องมาจากหน้าที่พิธีกรที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน”แขกรับเชิญที่มา เชื่อเขาเห็นเสน่ห์ในตัวตน และความแปลกใหม่ของรายการ“เราส่งให้ตรวจตลอด ส่วนใหญ่ชอบ เราบอกทุกคนว่าอะไรที่พูดได้บอกนะครับ อะไรที่พูดไม่ได้ ถ้าดรามากับตัวเองอย่าพูดความแปลกใหม่ของการถาม พักตลก พักกิน พักหัวเราะ เล่นดรามา พูดหยาบบ้างจริงๆ แรกๆ อาจจะมีคนยังไม่เข้าใจ ยังไม่ได้เสพติดความเป็น เบิ้ล ปทุมราช เราพยายามให้คนมองไปเลยว่าต้องเป็นคนที่นำเรื่องราวของคนที่มานั่งอยู่ในรายการได้พูดในแบบที่เขาจะพูด แล้วสองถ้าสิ่งไหนที่เขาไม่เคยพูดที่อื่น แล้วมันบวกต่อประชาชนและสามารถสร้างแรกบันดาลใจกับสิ่งที่คุณเล่าอยู่แล้วมันดีเราต้องทำ”ยันจูบ “ก้อง ห้วยไร่” ไม่มีปัญหาเรื่องแฟน รับยังมีกลิ่นเกสรการเป็นผู้เยอะกว่าอย่างที่คอนเสิร์ตริมผา ตอนพลุจุด รู้แล้วต้องทำอะไรต่อ คือเล่นกันบ่อยต้องซีนนี้เลยจริงๆ ไม่เคยกลัวคนเข้าใจผิดเรามีพี่ๆ น้องๆ LGBT กะเทยอีสาน กะเทยภาคกลาง ทุกคนที่อยู่กับเราจะสนิทกับเราทุกคนเลย เราเข้าใจที่จะเล่นกับกลุ่มๆ นี้ สาวๆ ไม่เข้าใจผิดหรอก เขารู้ว่าเรามีเสน่ห์ เรามีกลิ่นเกสรการเป็นผู้เยอะกว่า”โสดสนิท ยังไม่คิดอยากมีใครตอนนี้โสด ก็โอเค ก็อยู่ได้ แต่จริงๆ ในชีวิตจริงคนเรามันอยู่ไม่ได้หรอก คนโพสต์รูปคู่ดอกไม้ เราก็อยากบล็อกเฟซบุ๊ก เราอยากย้ายไปเล่น hi5 แทบตาย เมื่อไหร่จะหมดวัน เมื่อไหร่จะวันมาฆบูชา โลกไม่ได้สวยก็พูดได้ไงทำงานไปก่อน วาเลนไทน์ก็อวยพรพ่อแม่ครอบครัว คนที่เรารัก เราว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ไม่สามารถไปแทรกแซง ไปถามคำถาม อยากรู้อยากเห็นทุกเรื่อง เขาเลยคอมเมนต์ตอบแบบดาราไง เพราะตัวเราเองไม่สามารถบอกได้ทุกเรื่อง เพราะมันคือเรื่องของคนสองคนตอนนี้หัวใจปกติดี อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่กับปัจจุบัน ความรักละเอียดอ่อน ถามว่าขาดได้ไหม ถ้าความรักในสถานะครอบครัวหรือแรงซัปพอร์ตจากคนข้างหลังถ้าวันนี้เป็นวัยที่กำลังเร่งทำอะไรบ้างอย่าง ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าหาเงินก่อน ผมรอได้ ผมอยู่กับงานกับทีมงานก่อน อยู่กับครอบครัวเพื่อนพี่น้องก่อน แต่ถ้าการงานของเรามันสามารถแบ่งเวลาให้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังการใช้ชีวิตอันนั้นขาดไม่ได้แล้วต้องมีแล้ว คำตอบของความรักมันขาดได้ไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาชีวิตของมนุษย์”รับคนมองเจ้าชู้ บอกไม่ชอบคำว่าหล่อเลือกได้ เพราะความสวยหล่อแต่ละคนไม่เหมือนกันารพบเจอ เราเป็นคนทีเล่นทีจริง การปฏิเสธของเรา คำพูดไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกใจของพวกเขาไง นอกจากเขาจะมาเจอเราเองได้อยู่กับเราจริงๆถามว่าโสดไหม โสด เราไม่ได้รีบร้อนว่าพี่ช่วยมาจีบหน่อยนะครับ ตอนนี้หัวใจว่างมากต้องการคนดูแล แปลกมากไม่มีใครมาจีบเลย ตอนนี้มีทุกอย่างแล้ว ไม่ได้ต้องการแบบนั้น (รู้สึกยังไงกับคำว่าหล่อเลือกได้?)เพราะคำว่าสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เท่านั้นเอง”