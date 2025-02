“K-STAR SPARK IN BANGKOK 2025” คอนเสิร์ต K-POP ที่เดือดที่สุดในปี 2025 พร้อมระเบิดความมันส์ที่กรุงเทพฯ!

คอนเสิร์ตที่คุณห้ามพลาด! ถ้าเหล่าศิลปินคือดวงดาวที่ส่องแสงเจิดจ้าในจักรวาล K-STAR ทุกคนที่มาร่วมสนุกในครั้งนี้ก็คือประกายไฟอันร้อนแรงที่พร้อมจะลุกโชติช่วงไปด้วยกัน! รวมสุดยอดไลน์อัปตัวท็อป!เตรียมจัดเต็มทั้งแสง สี เสียง กับเวทีที่ระเบิดความมันส์ที่สุดแห่งปี!ปาร์ตี้สุดยิ่งใหญ่ที่แฟน K-POP ตัวจริงต้องมา! 22 กุมภาพันธ์ 2025 มาสนุกสุดเหวี่ยงไปด้วยกันในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยพลังและเสียงดนตรี!วันเวลา: 22 กุมภาพันธ์ 2025 (วันเสาร์)สถานที่: สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯแพลตฟอร์มจำหน่ายบัตร: Ticketmelon หรือซื้อราคาพิเศษได้ที่ https://kstarsparkbangkok.com/?aff=3 วิธีการจองStep1: คลิกที่ลิงก์การจองหน้าโปรไฟล์Step2: ใส่ข้อมูลการซื้อบัตร ยืนยันตัวตนและจะได้รับอีเมลStep3: หลังจากชำระเงินสำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง Tickets Melon จะส่งตั๋วให้ทางอีเมลหรือสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อได้ที่ Tickets Melon ก็สามารถสแกนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตได้เลย💰 ราคาบัตร: 8000฿ / 7000฿ / 5600฿ / 4600฿ /3700฿ / 2800฿ / 1800฿ศิลปินที่เข้าร่วมการแสดง• G-Dragon (ควอน จียง)• DAESUNG (คัง แดซอง)• BamBam• MINNIE• DPR IANรายละเอียดศิลปินศิลปินที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง K-POP และหัวหน้าวง BIGBANG เขาเป็นทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ที่มีพรสวรรค์อันโดดเด่น ผลงานของเขาผสมผสานแนวดนตรีหลากหลาย ทั้ง K-POP, ฮิปฮอป, อิเล็กทรอนิกส์ และร็อก จนเกิดเป็นสไตล์เฉพาะตัวที่เรียกว่า "GD Style" เขาเคยปล่อยอัลบั้มและซิงเกิลยอดนิยม เช่น Heartbreaker และ One of a Kind ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนเพลงทั่วโลกนักร้องเสียงอบอุ่นแห่ง BIGBANG ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์และทรงพลัง เขาสร้างชื่อจากการเป็นส่วนหนึ่งของวง BIGBANG และมีส่วนร่วมในซิงเกิลฮิตระดับโลกอย่าง Fantastic Baby และ BANG BANG BANGนอกจากการทำงานร่วมกับวง BIGBANG แล้ว แดซองยังมีผลงานเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จ อาทิ Try Smiling, Look at Me, Gwisun และ Baby Don’t Cry ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางดนตรีและเสน่ห์ของเขาไอดอลชาวไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ BamBam เป็นที่รู้จักจากทักษะการเต้นอันยอดเยี่ยม สไตล์ดนตรีที่โดดเด่น และเสน่ห์ระดับโลก นอกจากการเป็นศิลปินในวงแล้ว เขายังมีส่วนร่วมในการแต่งเพลง และมีผลงานเพลงเดี่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น riBBon และ Got it? ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาในฐานะศิลปินเดี่ยว BamBam เป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่นำพา K-POP และวัฒนธรรมดนตรีเอเชียไปสู่ระดับโลกศิลปินสาวชาวไทย สมาชิกวง (G)I-DLE ที่เป็นทั้งนักร้องนำและนักดนตรีคีย์บอร์ด Minnie มีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ ซึ่งช่วยเพิ่มสีสันให้กับเพลงฮิตของวง เช่น Queencard และ Tomboyนอกจากนี้ เธอยังมีความสามารถในการแต่งเพลง และได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เพลงของวง อาทิ Blow Your Mind และ Tung-Tung รวมถึงการร้องเพลงประกอบละคร (OST) อย่าง Like A Dream ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงพรสวรรค์ทางดนตรีของเธอศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านในการสร้างสรรค์งานเพลงและศิลปะ DPR IAN ผสมผสานแนวดนตรีหลากหลาย ทั้งป๊อป ฮิปฮอป อิเล็กทรอนิกส์ และร็อก นอกจากนั้น เขายังมีความสามารถด้านการกำกับและตัดต่อมิวสิกวิดีโอ ผลงานเด่นของเขา เช่น Moodswings in This Order ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล "อัลบั้ม R&B แห่งปี" ในงาน Korean Hip-Hop Awards DPR IAN มีสไตล์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยเสียงร้องที่มีพลัง และเนื้อเพลงที่ลึกซึ้ง ทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงทั่วโลก