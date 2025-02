ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) เตรียมฉลองใหญ่ 10 ปี ยกขบวนนักแสดง-ศิลปินชั้นนำจัดเต็มที่สุดแห่งความสนุก

เตรียมฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ ! บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล คลินิกความงามชั้นนำของเมืองไทย ‘Celebrating the Decade of Excellence’ ในโอกาสครบรอบ 10 ปีที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพร้อมขอบคุณทุกการสนับสนุน ภายใต้แนวคิด "Privilege-Pride-Prism สะท้อนความสำเร็จในทุกมิติและความพิเศษที่พร้อมแบ่งปันมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับทุกคน หลังสร้างปรากฏการณ์ยอดขายเติบโตกว่า 1,000 ล้านบาทภายในงาน ‘Celebrating the Decade of Excellence’ สุดอลังการตระการตาจากกิจกรรมพิเศษมากมาย พร้อมจัดเต็มพาเหรดนักแสดง-ศิลปินชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาร่วมสร้างความประทับใจ อาทิ ‘แพนเค้ก’ เขมนิจ จามิกรณ์, ‘อั้ม’ อธิชาติ ชุมนานนท์,‘เคน’ ภูภูมิ พงศ์ภาณุ, ‘เจ้าขุน’ จักรภัทร วรรธนะสิน และเตรียมวอร์มเสียงกรี๊ดให้พร้อมเพราะจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก ‘คริสติน่า อากีล่าร์’, ‘ใหม่ เจริญปุระ’, ‘เป๊ก ผลิตโชค’, ‘CROSSTHY’ ที่จะมาเสิร์ฟความมันส์เต็มอิ่มตลอดทั้งงาน วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 - 23.00 ณ Chadra Ballroom ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ