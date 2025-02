THX ส่งซิงเกิลใหม่ "You Like Me Too?" พร้อม MV สุดน่ารัก 17 ก.พ. นี้

"You Like Me Too?" เป็นเพลงป๊อปที่ฟังง่ายและติดหู ด้วยบีทสนุกสนานและท่วงทำนองสดใส ที่ผสมผสานกลิ่นอายของดนตรีคลาสสิกได้อย่างลงตัว เนื้อหาของเพลงพูดถึงความกล้า ๆ กลัว ๆ ความตื่นเต้น และความคาดหวังในช่วงเวลาที่เราตกหลุมรักใครบางคน แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะคิดเหมือนกันไหม แม้ว่าจะมีความเขินอายและความลังเล แต่ในขณะเดียวกันก็มีความมั่นใจในตัวเองและรู้ว่าตัวเองมีเสน่ห์พอที่จะคว้าหัวใจของอีกฝ่ายอย่างแน่นอนเพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์มากฝีมืออย่าง MAYOJAMES ที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตมากมาย มาดูแลในส่วนของการผลิต และได้ GALCHANIE (แกลชานี) นักแต่งเพลงชื่อดัง มาร่วมสร้างสรรค์เนื้อร้องที่โดนใจวัยรุ่นTHX เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ประกอบด้วยสมาชิก 8 คน ได้แก่ แบมแบม-บุตรี กัลย์จารึก, แบรี่-อภิชญา มอลลิน, ตาต้า-ปุณณวรรณ ลีลาบูรณธนกูร, เฟรช-จิภัสสร เล้าลือชัย, ซินดี้-ซินดี ชมิด, เชียร์-จิญาพัฒน์ ตันติกิตติชัยกุล, เรย์-รวิสรา เชี่ยวเวช และ ภัสจัง-นภัสนันท์ รณเกียรติ ที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการร้อง เต้น และแร็ป พวกเธอได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ มาแล้วจากซิงเกิลเดบิวต์ "Horizon Love" และกลับมาอีกครั้งพร้อมซิงเกิลใหม่ที่เต็มไปด้วยความสดใสและพลังบวก“You Like Me Too?” พร้อมเสิร์ฟความสดใสให้ทุกคนได้ชมพร้อมๆ กัน ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง และ มิวสิควิดิโอสุดน่ารักทางช่อง YouTube E29 ในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ เตรียมตัวกด Replay แบบรัวๆ แล้วมาตกหลุมรักสาวๆ THX ไปพร้อมกันติดตามสาวๆ THX (แธงซ์) ได้ทุกแพลตฟอร์ม THX OfficialFacebook : https://www.facebook.com/THXofficial/Instagram : https://www.instagram.com/thxofficial_/X : https://x.com/thxofficial_TikTok : https://www.tiktok.com/@thxofficial_