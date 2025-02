"ทอม ครูซ" พบรักใหม่ในวัย 62 ควงดาราสาวสุดฮ็อต ดินเนอร์หวานรับวาเลนไทน์!

ตามรายงานของ เดลีเมล์ ค่ำคืนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ทอม ครูซ และ อานา เดอ อาร์มาส ถูกพบขณะรับประทานอาหารใต้แสงเทียนในร้านสุดหรู ทั้งคู่ดูสนิทสนมและพูดคุยกันอย่างมีความสุข หลังจากดินเนอร์เสร็จ ปาปารัสซี่ก็ไม่พลาดเก็บภาพขณะที่ทั้งสองออกจากร้านด้วยกัน โดยทอม ครูซยังส่งยิ้มทักทายแฟนๆ อย่างเป็นกันเอง ขณะที่อานาก็พูดคุยและถ่ายรูปกับผู้ที่เข้ามาขอถ่ายภาพอย่างน่ารักเป็นกันเองแม้ว่าทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมายืนยันสถานะความสัมพันธ์ แต่บรรยากาศหวานๆ ครั้งนี้ก็ทำให้แฟนๆ ต่างจับตาดูว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะพัฒนาไปในทิศทางใดอานา เดอ อาร์มาส เป็นนักแสดงลูกครึ่งคิวบา-สเปน ที่มีผลงานโดดเด่นในฮอลลีวูด ไม่ว่าจะเป็น Knives Out, Blade Runner 2049 และบท "บอนด์เกิร์ล" ใน No Time to Die นอกจากนี้ เธอยังสร้างความฮือฮากับบทบาท "มาริลีน มอนโร" ใน Blonde (2022) ซึ่งส่งให้เธอเข้าชิงรางวัลออสการ์ก่อนหน้านี้ อานา เคยคบหากับ เบน แอฟเฟล็ก ในปี 2020 แต่ความสัมพันธ์จบลงในปี 2021 หลังจากนั้น เบนก็กลับไปคืนดีกับอดีตรักเก่า เจนนิเฟอร์ โลเปซ และแต่งงานกันในปีถัดมา