ลูกสาวดาราแอ็กชั่นชื่อดัง "จัสมิน เยน" เปิดตัวในจีนแผ่นดินใหญ่! โชว์สุดร้อนแรงที่เทศกาลดนตรี

ศิลปินดาวรุ่งผู้นี้มาพร้อมกับลุคสุดโดดเด่นในชุดกางเกงขาสั้นสีดำและถุงน่องแนบเนื้อ ก่อนจะสะกดผู้ชมด้วยพลังเสียงอันทรงพลังและท่าเต้นสุดเร้าใจบนเวที เธอขนเพลงฮิตที่แต่งเองมาระเบิดความมันส์ ไม่ว่าจะเป็น Is Not Me, Is You, TBH และ Next Time สร้างความประทับใจให้แฟนเพลงที่มาร่วมงานแม้ว่าดอนนี่ เยน จะติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมให้กำลังใจได้ แต่ ซิสซี่ หวัง คุณแม่ของจัสมิน มาร่วมชมการแสดงพร้อมส่งเสียงเชียร์จากแถวหน้า แถมยังโพสต์คลิปโชว์สุดประทับใจลงโซเชียลมีเดียหลังจบโชว์ในจูไห่ จัสมินเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักรทันที เพื่อเยี่ยมพี่ชายของเธอที่อาศัยอยู่ที่นั่น