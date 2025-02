ช็อก! "คิมแซรน" เสียชีวิตแล้ว หลังชีวิตพลิกผันจากคดีเมาแล้วขับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า เพื่อนของคิมเป็นผู้พบร่างของเธอและแจ้งเหตุในเวลาประมาณ 16.50 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต โดยยังไม่พบร่องรอยการบุกรุกที่เกิดเหตุคิมแซรนเกิดในปี 2000 และเริ่มต้นเส้นทางการแสดงตั้งแต่ปี 2009 โดยสร้างชื่อเสียงจากบทบาทในภาพยนตร์แอ็กชัน The Man from Nowhere (2010) และหนังระทึกขวัญ The Neighbor (2012) ผลงานสุดท้ายของเธอคือ Bloodhounds (2023)อย่างไรก็ตาม อาชีพในวงการของเธอหยุดชะงักลงหลังเกิดเหตุการณ์เมาแล้วขับเมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 โดยศาลมีคำสั่งปรับเงิน 20 ล้านวอน (ประมาณ 13,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ในเดือนเมษายน 2023ตำรวจยังคงเร่งสืบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคิมแซรน ขณะที่แฟน ๆ และเพื่อนร่วมวงการต่างร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของเธออย่างสุดเศร้า