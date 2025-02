“ออฟโรด - มิ้ลค์ - กองทัพ พีค” เก็บโมเมนต์สุดประทับใจ เปิดตัว 3CE Cashmere Hug Lipstick สุดยิ่งใหญ่กลางกรุงโซล

3 ไอดอล ตัวแทนประเทศไทยและสุดปัง! เมื่อ 3CE แบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีอันดับ 1 ของโลก ภายใต้การบริหารของลอรีอัลกรุ๊ป ส่งเทียบเชิญพร้อมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้ บินลัดฟ้าสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมงานเปิดตัว 3CE Cashmere Hug Lipstick ใหม่ คอลเลกชันลิปสติกแมทเนื้อนุ่มสุดพิเศษ 10 เฉดสี ที่มอบสัมผัสเบาสบายและสีสันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสไตล์เนรมิตงานเปิดตัว 3CE Dream in Cashmere: Seoul สุดอลังการ ใจกลางย่านสุดชิค Seongsu พร้อมมุมถ่ายรูปสุดเก๋ที่ตกแต่งด้วยความนุ่มละมุนของแคชเมียร์ทั่วทั้งพื้นที่ กิจกรรมสนุกตลอดงาน และของขวัญสุดพิเศษที่หาได้เฉพาะงานนี้ หนึ่งในไฮไลต์เด่นคือโซน Personal Colors ที่ช่วยค้นหาเฉดสีตรงกันกับโทนผิว ผ่านศาสตร์วิเคราะห์สีเฉพาะบุคคล เอกลักษณ์ของ 3CE เพื่อให้ทุกคนได้ลิปสติกที่เหมาะกับใบหน้าและสไตล์ที่สุดงานนี้ ทั้งและก็ไม่พลาด ร่วมสร้างโมเมนต์ สุดประทับใจด้วย Cashmere Hug Lipstick #ลิปแมทนุ๊มนุ่มดุจแคชเมียร์ ที่โดดเด่นทั้งสีสันและดีไซน์สุดประณีต ทั้งสามเลือกเฉดสีโปรดของตัวเอง โดย ออฟโรด เลือกใช้สี 05 Cozy Whisper และ 07 Knit, มิ้ลค์ เลือกใช้สี 08 Hush Red และ 01 Oat, กองทัพ พีค เลือกใช้สี 06 Buddy และ 09 Taupe Beige พร้อมเผยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ผ่านทริปสุดพิเศษครั้งนี้Cashmere Hug Lipstick พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ ในราคาเพียง 690 บาท ผ่าน Shopee, Lazada, Beautrium, และ EVEANDBOY ห้ามพลาด! ตั้งแต่วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2568 เตรียมพบกับ 3CE Dream in Cashmere in BKK ที่จะยกความอลังการจากกรุงโซล มาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ ลานพาร์คพารากอน ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนโดยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 น. พบ MINNIE จาก (G)I-DLE 3CE Asia Ambassador นำทัพสร้างปรากฏการณ์ความงามครั้งใหม่ กับเซอร์ไพรส์พิเศษ พร้อมด้วยไลน์อัปศิลปิน T-POP ทั้ง Sugar 'N Spice (SNS), QRRA, TRINITY และอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำอีกมากมายที่จะมาร่วมเปิดงานวันแรกอย่างตื่นเต้น และในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 19.30 น. จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสบรรยากาศงาน 3CE Dream in Cashmere in BKKติดตามอัปเดตเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย 3CE Thailand! ได้ทาง TikTok: @3ce_thailand, Instagram: @3cethailand_official และ Facebook: 3CE THAILAND3CE แบรนด์เครื่องสำอางจากเกาหลีที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ณ กรุงโซล มีเป้าหมายในการนำเสนอลุกที่โดดเด่น เปล่งประกาย และผสานเข้ากับสไตล์แฟชั่นที่ทันสมัย ด้วยความเข้าใจในไลฟ์สไตล์และความต้องการของคนรุ่นใหม่3CE จึงก้าวขึ้นเป็นแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีอันดับ 1 ของโลก และเป็นผู้บุกเบิกด้านเฉดสีที่ล้ำสมัย ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้บริโภคทั่วโลก 3CE ได้ปฏิวัติวงการเครื่องสำอางด้วยสีสันและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์คอลเลกชันใหม่ ๆ ที่ล้ำสมัยและเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง