“แจ็คสัน หวัง” (JACKSON WANG) กลับมาแล้ว!! ปล่อยเพลงใหม่ในรอบ 2 ปี “High Alone” พร้อมอัลบั้ม ‘MAGIC MAN 2’

แฟนคลับทั่วโลกสิ้นสุดการรอคอย! “แจ็คสัน หวัง” (JACKSON WANG) ไอคอนระดับโลกคัมแบคในรอบ 2 ปี ปล่อยเพลงใหม่ “High Alone” พร้อมมิวสิควิดีโอ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งเพลงนี้ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของอัลบั้มใหม่อย่าง “MAGIC MAN 2” สามารถรับฟังได้แล้วทุกช่องทางบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งโดยเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความลึกซึ้งในเรื่องของการไตร่ตรองตัวเอง “High Alone” วิเคราะห์ธีมของความเปราะบาง ความเหงา และการอกหัก โดยเสนอภาพเกี่ยวกับการต่อสู้และการเติบโตของแจ็คสันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความรู้สึกที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพลงนี้ “แจ็คสัน” กล่าวว่า “แผลที่ลึกที่สุด มักไม่ใช่มาจากศัตรูของคุณ” ซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมในการเขียนเพลง “High Alone” ด้วย เพลงนี้จะช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างแจ็คสันและตัวตนของเขาที่ชื่อว่า “MAGIC MAN” ซึ่งเป็นตัวตนที่เขาได้นำเสนอในอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2022 ที่ผ่านมา โดย MAGIC MAN 2 นั้น จะได้เห็นตัวตนที่แสดงออกนี้จะค่อยๆ เปิดเผยลักษณะมืดและเป็นพิษของมัน แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ภายในของแจ็คสัน การเติบโตและประสบการณ์ต่างๆ ของเขา สำหรับอัลบั้ม MAGIC MAN 2 จะปล่อยออกมาในปีนี้ และจะถูกแบ่งออกเป็น 4 บทเพื่อสำรวจขั้นตอนในจิตใจในปีที่ผ่านมาของแจ็คสันมิวสิควิดีโอเพลง “High Alone” ทำให้เห็นเส้นแบ่งระหว่างภาพลวงตาและความจริง เมื่อ MAGIC MAN ทำการหลบหนีจากการถูกมัดมือใต้น้ำ การแสดงนี้เปิดเผยออกมาเหมือนการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ในขณะที่ผู้ชมต้องนั่งดูอย่างตื่นตาตื่นใจ แต่เบื้องหลังนั้นมีความจริงที่มืดมนแฝงอยู่ การใช้โลกแห่งภาพลวงตานี้เป็นอุปมาเพื่อสื่อถึงข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับวงการและความจริงของมนุษย์ โดยมุมมองของ MAGIC MAN คือ “ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่การแสดงหมายถึงสำหรับสาธารณะ และสิ่งที่การแสดงหมายถึงสำหรับการจัดการ”สำหรับ “แจ็คสัน หวัง” นั้น เป็นซูเปอร์สตาร์ชาวจีนที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นที่รู้จักในเรื่องของเพลงที่ท้าทายและอิทธิพลที่มีต่อทั่วโลกจากผลงานก่อนหน้าของเขา รวมถึง MAGIC MAN ในปี 2022 เปิดตัวที่อันดับ 15 บน Billboard 200 และมียอดสตรีมมิ่งถึง 123 ล้านครั้ง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความเต็มใจในการทดลองข้ามแนวเพลงนอกจากนั้นยังมี “MAGIC MAN WORLD TOUR” ในปี 2023 ที่บัตรถูกจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว และเขายังได้สร้างสถิติเป็น “ศิลปินเดี่ยวชาวจีนคนแรกที่ขึ้นแสดงในงาน Coachella” และยังได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน “League of Legends Worlds Championship 2022” โดยโชว์เพลง “Fire to the Fuse” ที่ขึ้นอันดับ 1 ใน Billboard’s Hot Trending Song Chart อีกทั้งแจ็คสันยังสร้างสถิติบนโซเชียลมีเดีย มีผู้ติดตาม 100 ล้านคนในหลายแพลตฟอร์ม และเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามอินสตาแกรมมากที่สุดในจีนอีกด้วยและในฐานะพันธมิตรระดับโลกของ Nike , Jordan รวมทั้งในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ ‘Louis Vuitton’ , ‘Cartier’ และ ‘Hennessy’ แจ็คสันยังคงมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงระหว่างดนตรี , แฟชั่น , วัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันอีกด้วยMV : https://www.youtube.com/watch?v=f2ILvf-JKBY#JACKSONWANG #MAGICMAN2 #HIGHALONE #TEAMWANG #TEAMWANGrecords