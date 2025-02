แรงแซงทุกกระแส  “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่”  กวาดรายได้มุ่งสู่ 100 ล้านบาท ไปมันกับแอ็กชันสุดเดือดได้แล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

หลังจากเข้าฉายไม่ถึงสัปดาห์ก็สร้างสถิติเตรียมขึ้นแท่นหนัง 100 ล้านเรื่องแรกในไทยของปีนี้ทันที ด้วยเสียงตอบรับแบบถล่มทลาย กวาดรายได้ช่วงเปิดตัวไปอย่างท่วมท้น คนที่ได้ดูแล้วต่างบอกต่อถึงความสนุก ใครยังไม่ได้ดู ไปพิสูจน์ความมันทะลุจอได้แล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนับเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์รับต้นปีที่กระแสดีสุด ๆ ของ Marvel Studios เพราะทันทีที่เข้าฉายก็ดึงดูดคอหนังไทยให้พากันตบเท้าเข้าโรงหนังดู “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” อย่างเนืองแน่น พร้อมกับเสียงการันตีความมันที่ต่างเทคะแนนความสนุกให้ ทั้งบอกว่า “หนังสนุก ชอบฉากแอคชั่น ไม่ค่อยได้เห็นฉากแอคชั่นดุ ๆ ขนาดนี้มาสักพักแล้ว” โดยหลายคนยังเอาใจช่วยกัปตันคนใหม่ที่แม้จะเป็นคนธรรมดาไม่มีพลังพิเศษแต่ก็สู้สุดใจ “แอนโทนี่ (Anthony Mackie) เล่นได้ดี สานต่อภารกิจและความรับผิดชอบในแบบที่มนุษย์ธรรมดาคนนึงจะทำได้ สู้ไม่ถอยนี่แหละคือความมุ่งมั่นในแบบ สตีฟ โรเจอร์ ที่แซมทำได้ แม้ไม่ได้ฉีดเซรุ่มก็ตาม” คอหนังท่านหนึ่งกล่าว และอีกหลายคนก็ประทับใจกับความแข็งแกร่งของยักษ์แดงถึงกับบอกว่า “เรด ฮัลค์ เท่ได้ใจ สุดยอดมาก” ฉะนั้นขอเตือนว่า ถ้าไม่อยากโดนสปอยล์ ต้องรีบจองตั๋วไปอินกับความมันในโรงภาพยนตร์สำหรับเรื่องราวใน “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” คือภารกิจครั้งใหญ่ หลังจากที่ แซม วิลสัน เข้าพบ Thaddeus Ross ประธานาธิบดีสหรัฐที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาหมาด ๆ (รับบทโดย Harrison Ford ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกใน Marvel Cinematic Universe) แล้วต้องเผชิญกับเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่สำคัญ ทำให้เขาต้องค้นหาสาเหตุเบื้องหลังแผนการร้ายระดับโลก ก่อนตัวการที่แท้จริงจะทำให้ทั้งโลกลุกเป็นไฟไปพิสูจน์ความมันกับศึกครั้งใหญ่ของกัปตันอเมริกาคนใหม่และเรด ฮัลค์ ใน “Marvel Studios’ Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่” ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และระบบ IMAXโซเชียลมีเดีย:Website: www.marvel.comX: @MarvelThailandInstagram: @marvelthailandFacebook: @MarvelThailandYoutube: @MarvelThailand