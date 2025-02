Tatler Thailand และ The Embassy Wireless ร่วมกันเปิดตัว Tatler House Dialogues ครั้งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย -ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ Tatler Asia แพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีมีเดียชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียได้จัดงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทย หลังประสบความสำเร็จจากการจัดในสิงคโปร์เมื่อปี 2567 โดยงานครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ณ The Embassy Wireless ถนนวิทยุ และได้รับความสนใจจากบุคคลชั้นนำจากหลากหลายวงการที่มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้หัวข้อ ‘The Intersection of Art and Wellness: Designing a Life of Harmony’ภายใต้หัวข้อ ‘The Intersection of Art and Wellness: Designing a Life of Harmony’ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับศิลปะ การออกแบบ และสุขภาวะในการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจหลักของแนวคิด ‘Live Harmoniously’ ของโครงการ The Embassy Wireless ที่ร่วมพัฒนาโดย Hongkong Land และ Noble Developmentโครงการนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ใจกลางถนนวิทยุ ที่ผสมผสานความงามของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันในแนวคิด 'East Meets West' ซึ่งไม่เพียงสร้างสรรค์ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงปรัชญาของการอยู่อาศัยที่เน้นความสมดุลและความกลมกลืนในทุกมิติของการใช้ชีวิตTatler House Dialogues: เวทีเสวนาที่สร้างสรรค์แนวคิดและบทสนทนาที่มีความหมายTatler House Dialogues ไม่ใช่เพียงเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่เป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่รวมตัวผู้ทรงอิทธิพลและผู้นำทางความคิดแห่งยุคไว้ในที่เดียว ในฐานะสื่อลักซ์ชัวรี่ชั้นนำของเอเชีย Tatler มุ่งเน้นการสร้างบทสนทนาที่ทรงพลังและมีความหมาย ผ่านคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจจากนักคิด นักสร้างสรรค์ และผู้นำทางความคิดระดับแนวหน้า เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และ Well-Being หลอมรวมกันTatler House Dialogues ครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘The Intersection of Art and Wellness: Designing a Life of Harmony’ และได้รับเกียรติจาก speakers ผู้ทรงอิทธิพลจากแวดวงต่าง ๆ ได้แก่:เอก-ศรัณญ อยู่คงดี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SARRAN by Sarran Youkongdee ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดที่ว่า เครื่องประดับของเขาเป็นมากกว่างานออกแบบ แต่เป็นศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมและความรู้สึกแพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู BDMS ที่มาให้มุมมองเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ การออกแบบ และสุขภาพ โดยเฉพาะแนวคิด ‘ศิลปะบำบัด’ และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาวะของมนุษย์มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย ศิลปินและนักแสดง ซึ่งแบ่งปันเส้นทางใหม่ของเธอในแวดวงศิลปะ พร้อมเล่าถึงโปรเจกต์ที่เธอทำร่วมกับเด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ซึ่งเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับพลังของศิลปะในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงผู้คนนักรบ มูลมานัส ศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านคอลลาจและภาพประกอบ ซึ่งสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสังคมผ่านงานศิลปะของเขา และเน้นย้ำว่าศิลปะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไรเหล่า Speakers ยังได้ร่วมกันพูดคุยถึงคำถามสำคัญ อาทิ “ทำไมศิลปะและการออกแบบถึงมีผลต่อสุขภาพกายและใจของเรา?” และ “พื้นที่ที่ออกแบบมาอย่างดีมีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร?” ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงบทบาทของสภาพแวดล้อมที่มีต่อชีวิตประจำวันPerfumery Workshop และประสบการณ์จาก SARRANอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือ Perfumery Workshop ที่นำโดยเอก-ศรัณญ อยู่คงดี ซึ่งพาผู้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์สร้างกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผ่านศาสตร์ของน้ำหอม และแนวคิด ‘Aromatic Sensation’ ที่เชื่อมโยงประสาทสัมผัสและอารมณ์ สร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและทรงพลังความหมายของชีวิตที่สมดุล และแนวโน้มอนาคตของการออกแบบช่วงท้ายของงาน speakers ทุกท่านได้ร่วมกันแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับ อนาคตของศิลปะ การออกแบบ และการใช้ชีวิตในเมือง โดยเฉพาะแนวโน้มที่อยู่อาศัยที่ให้ความสำคัญกับ Well-Being และความยั่งยืน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ที่มุ่งเน้นสุขภาพกายและใจ ท่ามกลางแขกผู้เข้าร่วมที่ประกอบด้วยนักออกแบบชั้นนำ ศิลปิน นักคิดสร้างสรรค์ รวมถึงผู้บริหารจากแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับแนวหน้า อาทิ ชาลี วิทยาชำนาญกุล, ดุลยพล ศรีจันทร์, นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์, ร่ม สังขะวัฒนะ และ วิน นิมมานวรวุฒิTatler House Dialogues ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความคิด แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำทางความคิดที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อผลักดันแนวคิด 'Live Harmoniously' ที่สะท้อนผ่านโครง The Embassy Wireless ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมยุคใหม่