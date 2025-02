“แซมมี่-แชมป์” อินเลิฟ พร้อม 16 คู่รักหวานฉ่ำ ท่ามกลางคอนเสิร์ต ”โบกี้-อะตอม-Meyou-Ponchet” ในงานบอลลูนนานาชาติฯ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

“สิงห์ปาร์ค เชียงราย” จัดกิจกรรม "บอลลูนเลิฟ-บอกรักบนฟ้า" พาคู่รัก 16 คู่ที่ได้รับคัดเลือก นำทีมโดยคู่รักซุปตาร์ แซมมี่ เคาวเวลล์ - แชมป์ ชนาธิป ขึ้นบอลลูนบอกรักกันบนท้องฟ้าเชียงราย ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก ชมวิวเมืองเชียงรายแบบ 360 องศา และช่วงค่ำเข้าสู่โหมดกิจกรรมความสนุกที่จัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี อย่าง โขนกลางแปลง และคอนเสิร์ตสุดมันส์จากศิลปินชื่อดัง เปิดเวทีด้วยนักร้องหนุ่มเสียงละมุน PONCHET ต่อด้วย MEYOU, BOWKY LION และส่งท้ายคืนแห่งความรักกับหนุ่ม ATOMซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์สุดพิเศษในงาน “Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2025” เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 7 ด้วยจำนวนบอลลูนกว่า 30 ลูก จาก 13 ประเทศ รวมถึงกิจกรรมอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ที่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 68คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด กล่าวว่า “บอลลูนเลิฟ-บอกรักบนฟ้า เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของงานบอลลูนฯ ที่จัดขึ้นตรงกับวันวาเลนไทน์ของทุกปี เพื่อสร้างให้เชียงรายเป็นหนึ่งในเมืองแห่งความรักหรือโรแมนติกซิตี้ ที่ดึงดูดคู่รักจากทั่วโลกมาเยือนเชียงราย โดยในปีนี้มี 16 คู่รักที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นบอลลูนบอกรักบนท้องฟ้าเชียงรายในวันแห่งความรักท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก รายล้อมด้วยเหล่าบอลลูนหลากสีสันกว่า 30 ลูก จาก 13 ประเทศทั่วโลก เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับคู่รักทุกคู่ได้เป็นอย่างดี สำหรับสิงห์ปาร์คฯ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเชียงรายหลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติในปีนี้ นอกจากการแข่งขันบอลลูน และกิจกรรมบอลลูนเลิฟ-บอกรักบนฟ้าแล้ว ยังมีการแสดงโขนกลางแปลง จากคณะศิลปินวังหน้าร่วมด้วยเยาวชนจากจ.เชียงรายกว่า 160 ชีวิต ตอนพิเศษ “สัจจะ เดชา พญามาร” และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เชื่อว่าเทศกาลบอลลูนนานาชาติฯ จะเป็นหนึ่งในอีเวนต์สำคัญที่จะผลักดันให้เชียงรายกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกหรือ World Class Love Destination ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวจ.เชียงราย"เทศกาลบอลลูนนานาชาติฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ.68 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่การแข่งขันบอลลูนนานาชาติ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ตื่นตาตื่นใจการแสดงโชว์บอลลูน แสง สี เสียงจัดเต็ม และในวันที่ 14-15 ก.พ. พบกับการแสดงโขนกลางแปลงชุดใหญ่แบบใกล้ชิดคนดู ตอนพิเศษ “สัจจะ เดชา พญามาร” โดยคณะศิลปินวังหน้าและเยาวชนจากจ.เชียงราย กว่า 160 ชีวิต และสนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอด 5 วัน 5 คืน ที่จะสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับทุกคนตลอด 5 วัน 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.พ. 68 สำหรับคอนเสิร์ตในคืนแรกที่ผ่านมา (วันที่ 13 ก.พ.) วง MEAN, BEDROOM AUDIO, PUN และ URBOY TJ ได้ส่งความสุขผ่านเสียงเพลง โดยมีแฟนเพลงร่วมงานคั่บคั่งเต็มพื้นที่ ต่อคืนสอง (วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. ) กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง MEYOU, PONCHET, BOWKYLION, ATOM และคืนนี้ วันเสาร์ที่ 15 ก.พ. มีเซอร์ไพรส์กับวงขวัญใจวัยรุ่น อาทิ GUNCHARLIE, PAPER PLANES, YOKEE PLAYBOY ต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. กับเพลงฮิตติดชาร์ตจาก MUSKETEERS, THE TOYS, TIMETHAI, MILLI และปิดท้ายแบบสุดมันส์วันจันทร์ที่ 17 ก.พ. กับ BODYSLAM, THE DARKEST ROMANCE และ PARADOX รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในงาน เช่น งาน Chiangrai Brewtopia สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ สวรรค์ของคนรักชากาแฟ งานที่รวมสุดยอดร้านชา-กาแฟของภาคเหนือ และเอเชีย กิจกรรม Workshop โซนเด็ก บูธอาหาร และกิจกรรมที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดให้บริการ เช่น ฟาร์มทัวร์ ขี่สกู๊ตเตอร์ จักรยาน ATV และ Zip line ชมวิวมุมสูงได้ 360 องศาสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่ https://ticket.eventpass.co/t/balloonfiesta25 จนถึงวันงานราคา 1 DAY PASS 300 บาท, 5 DAY PASS 1,350 บาท, VIP Zone 3,500 บาทเท่านั้น และออฟไลน์บริเวณจุดบริการร้านค้าสิงห์ปาร์ค เชียงราย และ ร้าน Department of Tea by Singha Park x MFUสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Singha Park Chiang Rai (https://www.facebook.com/SinghaparkChiangrai?mibextid=ZbWKwL) มาร่วมสร้างความทรงจำอันแสนหวานกับคนรักของคุณและสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ Singha Park Chiangrai International Balloon Fiesta 2025#SinghaParkchiangraiInternationalBalloonFiesta2025#balloonlove2025#singhaparkchiangrai#สิงห์ปาร์คเชียงราย#worldclassdestination#เทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน