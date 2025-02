สละโสดอีกคู่แล้ว สำหรับพิธีกรมากฝีมือ "เปอร์ สุวิกรม" และนักแสดงสาว "ยิหวา ปรียากานต์" หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจมานานกว่า 9 ปี ล่าสุดฝ่ายชายก็ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับบรรจงสวมแหวนหมั้นโดย "เปอร์ สุวิกรม" ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความว่า "After 9 years, she got down on her knees and begged me for a ring :) #Another15Dude 15022025"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก