1 ในล้าน ชีวิตพลิกเหลือเชื่อ “โอปอล์ พิไลวรรณ” จากดินสู่นางแบบน้ำหอมระดับโลก ปะทะ “เดวิด เบคแฮม”

มีเอกลักษณ์สะดุดตายิ่ง อีกหนึ่งนางแบบไทยแท้ที่โดดเด่นยิ่งในยุคนี้จากเด็กสาวต่างจังหวัดยากจน ชาวอีสานอุดรธานี ที่โดนด่าบูลลี่โดนดูถูกสารพัด เคยสู้ชีวิตขายมะพร้าวขายถนน แต่ชีวิตสุดเหลือเชื่อ พลิกพุ่งสู่นางแบบโลก มีโอกาสดีมากๆ พุ่งสู่เส้นทางโมเดลอินเตอร์โอปอล์ได้ร่วมเป็นนางแบบในแคมเปญฮอตระดับโลก น้ำหอมแบรนด์ดังDavid Beckham กับแคมเปญ respect ที่ออนแอร์ไปทั่วโลกแล้ว และต่อมาได้มีโอกาสดีต่างๆ เข้ามาอีกเพียบเรื่องราวสุดอเมซิ่งของโอปอล์ พิไลวรรณ ได้เป็นตำนานต้นแบบ Role Model เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหลายล้าน โดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตโอปอล์เคยเล่าว่า เคยไปทานข้าวที่ห้างดังย่านชิดลม มีน้องพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งรีบเดินเข้ามาหา แล้วร้องไห้ มากอดและขอถ่ายรูปด้วยสักครั้ง เพราะน้องเคยเห็นอ่านเรื่องราวของโอปอล์ เป็นแรงบันดาลใจ การต่อสู้ทำงานในเมืองใหญ่ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคโชคชะตา โอปอล์ได้กอดและให้กำลังใจน้องคนนั้น แล้วบอกว่า "อย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคความลำบากนะ แล้วสักวันต้องเป็นวันของเรา"โอปอล์ เคยบอกว่าครั้งแรกๆ โอปอล์ไม่ชินกับการเป็นคนดัง ที่ต้องอยู่ในแสงที่สว่างจ้า และการอยู่ในเป้าสายตาที่ถูกจับจ้อง แต่เมื่อเห็นน้ำตาของผู้คนที่เขารับรู้เรื่องราวของโอปอล์ ได้เป็นแรงบันดาลใจ ให้มีกำลังสู้ต่อ เราเหมือนเป็นพลังเล็กๆ กระบอกเสียงเล็กๆ ให้เขาเหล่านั้น! โอปอล์ก็รู้สึกมีความสุขดีใจทุกครั้ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจของเขาเหล่านั้นโชคโอกาสดวงดัน ความสามารถต้องปัง และยังต้องควบคู่กับมีคนดีๆ คอยส่งเสริมด้วย โอปอล์ พิไลวรรณ มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน คอยสนับสนุนมาตลอด โดยเฉพาะคุณก้อง อุกฤษฏ์ ผลพิบูลย์ ที่คอยแนะนำให้พลังแรง ไอเดียเด็ดๆ จนทำให้โอปอล์ ริเริ่มสานฝันตัวเองเปิดบริษัทได้เป็น CEO ผู้บริหาร สถาบันนานาชาติ พีลี อินเตอร์เนชั่นแนล อคาเดมี Pili International Academy ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2017 เติบโตมั่นคงจริง จนเป็นสถาบันแห่งแรกในไทย ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมสมาคมหอการค้าไทย-อิตาลี The Thai-Italian Chamber of Commerce (TICC)ในทุกๆปี สถาบัน Pili International จะมีโครงการส่งต่อโอกาสคืนสู่สังคม โดยมีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้ด้านโมเดลอินเตอร์ และแฟชั่นให้หลายที่ เช่น สถานเลี้ยงเด็กต่างๆ อาทิ มูลนิธิบ้านเด็กเร่ร่อน ฯลฯด้วยวิสัยทัศน์อันเฉียบคมวิชั่นไม่หยุดนิ่งของ โอปอล์ พิไลวรรณ ที่ต้องการให้โอกาส ส่งเสริมสนับสนุน เด็กไทย ให้รุ่งพุ่งสู่การเป็นนางแบบนายแบบอินเตอร์นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์กับวงการโมเดลแฟชั่นไทย และ Thai Solf Power Visa เพราะสถาบันโอปอล์ มีนักเรียนหลายชาติ เข้ามาเรียนด้วยวีซ่าที่สนับสนุนนโยบายนี้สถาบันโมเดลเอเจนซี่ Respect Model ของโอปอล์ พิไลวรรณ ยังมีพาร์ตเนอร์เอเจนซี่ระดับอินเตอร์ ในหลายประเทศ เพื่อส่งต่อโอกาสให้โมเดลไทยไปสู่เส้นทางระดับนานาชาติมีการเปิดแคสทุกปีๆ ปีละ 3 ครั้ง Respect Model Casting Call เปิดโอกาสสุดท้าทายสุดแจ่ม ให้กับโมเดลทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดเพศ อายุ ส่วนสูง สู่เส้นทางระดับอินเตอร์ในสังกัด Respect Model Management จะมีเปิดแคสรอบถัดไปคือ16 กุมภาพันธ์ 2025 ที่ออฟฟิศบริษัท Respect Group มีคนลงทะเบียนออนไลน์และ walk in มาแล้วมากกว่าพันคนแล้ว