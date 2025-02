เผ็ด ฉ่ำ บ้า “ลิซ่า” เดินพรมแดงซีรีส์ The White Lotus “เฟรเดอริก” ให้กำลังใจฉ่ำๆ หวานวาเลนไทน์

ถึงคิวเปิดตัวที่เมืองไทยแล้ว สำหรับ ซีรีส์ชื่อดัง The White Lotus Season 3 ที่จัดงานเปิดพรมแดงเปิดตัวซีรีส์ The White Lotus Premiere in Bangkok มีนักแสดงทั้งไทย และต่างชาติมาร่วมเปิดตัวครั้งนี้อย่าง Mike White, David Bernad, Mark Kamine, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Sam Nivola, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger รวมถึงนักแสดงไทยอย่างและรวมถึงหรือลิซ่าร่วมเดินพรมแดงด้วยชุดสีชมพูกลีบบัว พร้อมสร้อยข้อมือเป็นรูปพวงมาลัยสีชมพู ทรงผมประดับ accessory รูปดอกบัว เธอได้เผยว่าตื่นเต้นมากๆ ที่ทุกคนจะได้ชม The White Lotus กันแล้ว“วันนี้ตื่นเต้นมากๆ เลย เพราะเป็นการเปิดตัวที่ใหญ่มากแล้วเป็นที่เมืองไทยด้วย ก็หวังว่าทุกคนจะชอบ The White Lotus นะคะ ขอฝากเนื้อฝากตัวน้องมุกด้วยนะคะ ตื่นเต้นเหมือนกันอยากให้ทุกคนดูแล้วมุกเป็นพนักงานโรงแรม และเป็นนักจิตบำบัด ได้ทำงานกับทุกคนสนุกมากเลยค่ะ ช่วยเหลือหนูเยอะมาก เพราะเป็นการเดบิวต์ในงานแสดงครั้งแรกของหนู เราไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงเวลาเข้าฉาก ทุกคนน่ารักมากๆ เลยเป็นกันเองมากๆ คอยช่วยเหลือตลอดใน 7 เดือนจริงๆ ก็มีไปๆ มาๆ มีแว๊บๆ ด้วย แต่หลักๆ ช่วงนั้นก็อยู่ภาคใต้ หนูหลงรักอาหารใต้ มันเผ็ด มันหืม! มันต้องขนาดนี้ มันเผ็ดแต่มันอร่อยมากๆ เลย หนูหลงรักอาหารใต้”นำประสบการณ์ที่ได้จากการแสดงไปต่อยอดเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการอยู่บนเวที“ประสบการณ์ด้านการแสดงช่วยเกลาสีหน้าหนูเวลาแสดงบนเวทีเหมือนกัน ทำให้หนูแอ็กติ้งได้ดีขึ้น มันช่วยได้เยอะมากๆ ค่ะ แล้วเพลง Born Again หนูรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีมากกับ The White Lotus ทั้งเพลงทั้งภาพมันผสมผสานได้ Born Again จริงๆจริงๆ หนูรู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ The White Lotusเผยนักแสดงต่างชาติที่มาร่วมแสดง The White Lotus ต่างหลงรักเมืองไทย คอยแนะนำร้านอาหารอร่อยๆ ให้ตนตลอด“หนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนโลเคิลตรงในที่นั้นๆ จริงๆ เขาแนะนำร้านอาหารให้หนูด้วย หนูแทบจะต้องถามเขาทุกครั้งว่าต้องไปร้านไหน เขามาที่นี่ไม่ใช่แค่มาทำงาน แต่เขามาสำรวจ มาค้นหาด้วย เขาน่ารักกันมาก เวลาทักทาย เขาก็จะพูด สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เขาหลงรักวัฒนธรรมของเรา หลงรักความเป็นไทย (ยอดวิวคนดูในซีซั่นนี่ในตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าเพราะลิซ่า?)นอกจากชาวเน็ตจะชื่นชม ลิซ่า แล้วแฟนๆ ยังโฟกัสที่หวานใจของ ลิซ่า ก็ได้เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้