“เลยดูดี” จับมือ “MHK Zolutions” ผุดโปรเจกต์ “Hello Boysss” ครั้งแรกของการพา T-Pop ไทยสู่ตลาดโลกอย่างเป็นทางการ

สำหรับบรรยากาศในงานแถลงข่าวเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานทั้งจาก แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และกองทัพแฟนคลับของศิลปินทั้ง 3 วง จากทั้งในและต่างประเทศ ที่เดินทางมารอเข้างานตั้งแต่ช่วงเช้ากันอย่างคับคั่ง โดยเริ่มงานช่วงแรกจากการพูดคุยกับผู้จัด พาร์ทเนอร์ และผู้สนับสนุนหลัก เริ่มด้วย คุณเอ๋ ศุภกร เหรียญสุวรรณ CMO บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด ผู้ริเริ่มโปรเจกต์ Hello Boysss ในครั้งนี้ ที่มีจุดเริ่มต้นจากการที่เลยดูดี ได้มีโอกาสพาศิลปินไทยไปร่วมงานต่างๆ จัดแฟนมีตติ้ง กับประเทศในเอเชียมาบ่อยครั้ง ทำให้เล็งเห็นว่า ศิลปิน T-Pop มีศักยภาพมากพอไม่แพ้ศิลปินต่างชาติ ทั้งในเรื่องความสามารถ คุณภาพ และความนิยมที่แฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศมีให้ จึงเกิดไอเดียว่า แล้วทำไมถึงไม่จัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบให้กับศิลปินไทยในต่างประเทศไปเลยซึ่งยังไม่มีใครทำอย่างจริงจัง จึงทำให้โปรเจกต์ Hello Boysss เกิดขึ้นมาในครั้งนี้ จากนั้น ทางพาร์ทเนอร์ นำโดย คุณแบงค์ วรพจ ปัญจวงศ์โรจน์ CEO บริษัท MHK Zolution จำกัด ได้กล่าวถึงที่มาของการมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในโปรเจกต์นี้ โดยทาง MHK Zolution นำSolutionของบริษัทมาใช้และ พัฒนา ต่อยอด เพื่อยกระดับประสบการณ์เพื่อให้เหล่าแฟนคลับสามารถสนับสนุนศิลปินที่พวกเขารักให้สะดวกและง่ายขึ้น ปิดท้ายช่วงแรกกับ ป้อ อัจฉราพร พันธ์พาณิชย์ CEO บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเข้ามาเป็น พันธมิตรหลักและกำลังสำคัญ ของโปรเจกต์ Hello Boysss และย้ำว่า ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการขับเคลื่อนโปรเจกต์นี้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้เท่านั้น แต่ในส่วนของ ที บี เอ็น กรุ๊ป พร้อมที่จะนำทรัพยากรที่มีมาเสริมพลังและผลักดันให้โปรเจกต์นี้เดินหน้าอย่างเต็มกำลัง โดยงานนี้ คุณชาญ เลิศประภากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัททีบีเอ็น กรุ๊ป ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก 3 ผู้บริหารค่าย ได้แก่ ค่ายbROTHERS Music นำโดยดร.อรพรรณ มนต์พิชิต บวรวัฒนะ Chief Executive Officer บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด , ค่ายXOXO นำโดย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการบริษัท บริษัท ทีป๊อป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์ กรุ๊ป) และ ค่าย G’NEST นำโดย ภานุชา งามพงศ์วาณิช Director Promoter - G’NEST, บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ขึ้นมาร่วมกล่าวถึงการสนับสนุนในฝั่งศิลปินสำหรับโปรเจกต์ Hello Boysss ในครั้งนี้อีกด้วย​จากนั้นก็ถึงเวลาที่เหล่าแฟนคลับทุกคนรอคอย กับการเปิดตัว 3 ศิลปิน T-Pop ได้แก่ วงPROXIE , วงATLAS และ วงPERSES ที่แค่เปิดตัวก็เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นแบบ Non Stop กันเลยทีเดียว ซึ่งทั้ง 3 ศิลปินได้ขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงการเป็นศิลปินกลุ่มแรกในโปรเจกต์ Hello Boysss ในครั้งนี้ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยแต่ละวงรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างมากที่ได้ออกไปเจอกับแฟนๆในประเทศต่างๆ แบบเต็มรูปแบบอย่างใกล้ชิด ซึ่งแฟนๆทุกคนจะไม่เพียงได้เชียร์ศิลปินแค่บนเวทีเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสใกล้ชิดศิลปินมากกว่าที่เคย โดยทั้ง 3 วงอ้อนชวนแฟนคลับไปร่วมให้กำลังใจในประเทศต่างๆแบบทำเอาใจละลายไปตามๆกันเลยทีเดียว ซึ่งงานนี้ปิดท้ายด้วยความสนุกสนานกับโชว์จากทั้ง 3 วง โดยเริ่มด้วยน้องใหม่อย่าง PERSES ที่มาในเพลงสุดมันอย่าง “BODYGUARD” ต่อด้วย 7 หนุ่มสุดฮอต ATLAS กับเพลงสุดอ้อนน่ารักชวนโยก อย่าง “มังคุด” ปิดพาร์ทโชว์ด้วย 6 หนุ่ม PROXIE ที่มากับเพลงสุดฮอต อย่าง “คนไม่คุย (Silent Mode)” ที่เหล่าแฟนคลับต่างSupport ด้วยการพร้อมใจกันร้องตามแบบไม่ยอมแพ้ศิลปินเลยทีเดียวก่อนจะปิดท้ายงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ด้วยการจับรางวัล Lucky Draw ให้กับแฟนคลับที่ลงทะเบียนมาร่วมงานแถลงข่าว กับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และบัตร VIP เข้าร่วม First Stop Hello Boysss พร้อมสิทธิ์ Hi-Bye ที่ประเทศกัมพูชาจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่งอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นงานแถลงข่าวที่อัดแน่นโมเมนต์ความฟิน ทั้ง ความสุข ความสนุก และความบันเทิง กันโดยถ้วนหน้าอย่างแท้จริงสำหรับโปรเจกต์ Hello Boyss จะประเดิมทัวร์แรกฝั่งเอเชีย ใน 3 ประเทศ ได้แก่ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา, นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี 3 ศิลปิน T-Pop สุดฮอต อย่าง PROXIE , ATLAS และ PERSES เป็นศิลปินกลุ่มแรกที่จะประเดิมในประเทศแรก ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 6 เมษายน ที่จะถึงนี้ สำหรับศิลปินในประเทศต่อไปจะเป็น T-Pop วงไหน สามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมการร่วมงาน พร้อมรางวัลพิเศษ ต่างๆได้ทาง Facebook: LeayDoDee Studio, Twitter: @Leaydodee, Instagram: @Leaydodee