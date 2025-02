"ตู่ ปิยวดี" เผยท้องสำเร็จในวัย 46 หลังปรึกษา "ครูก้อย เบบี้แอนด์มัม" แนะเคล็ดลับบำรุงสำหรับคนท้องยาก

คุณแม่ป้ายแดงที่ทั้งเก่งและแกร่งวัย 46 ปี ออกมาเปิดใจเส้นทางกว่าจะแม่ เล่าประสบการณ์ท้องยากและตั้งครรภ์สำเร็จ ทางรายการ "สักวันฉันจะเป็นแม่" หลังเผชิญกับความผิดหวังเสียใจจากการกระตุ้นไข่ถึง 8 ครั้ง ไม่สำเร็จ ไม่เคยได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่าน จนได้รับคำแนะนำจาก “นิว นภัสสร” ให้ปรึกษาแนะเคล็ดลับบำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีปัญหาท้องยากภายใน 2 เดือน ก่อนกระตุ้นไข่ในครั้งที่ 9 ได้ตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมผ่านถึง 2 ตัวเป็นครั้งแรก! ตั้งครรภ์สำเร็จ! ดีใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังท้องยากและมีอายุมาก เมื่อ "ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์" ผู้จัดละครคนเก่งจากช่อง 3 และพิธีกรรายการช่อง YouTube “มาวินฟินเฟ่อร์” ร่วมกับสามี “คุณวิน-มาวิน ทวีผล” ออกมาเปิดใจถึงความพยายามในการมีลูกตลอด 2 ปี จากกระบวนการทำอิ๊กซี่ (ICSI) เทคโนโลยีเพื่อผู้มีบุตรยาก ผ่านทางรายการ “สักวันฉันจะเป็นแม่” ซึ่งดำเนินรายการ โดย “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” ครูวิทยาศาสตร์ ผู้ก่อตั้งเพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก BabyAndMom.co.th เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยาก โดยเน้นการดูแลสุขภาพและโภชนาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เผยแพร่ทางช่อง YouTube : https://www.youtube.com/@BabyandMomcoth และ Facebook : https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th/โดย ตู่ ปิยวดี ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการพยายามตั้งครรภ์ในวัย 46 ปี ผ่านการกระตุ้นไข่ถึง 8 ครั้งแต่ไม่เคยได้ตัวอ่อนที่ตรวจโครโมโซมผ่าน เนื่องจากโภชนาการและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการทำงานหนักและนอนดึก ทำให้สุขภาพไม่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ แม้จะมีประจำเดือนมาตรงทุกเดือน และผล AMH ที่ตรวจได้ 2.1 คือมีจำนวนฟองไข่มากก็ตาม โดยได้เริ่มทำอิ๊กซี่ (ICSI) ตอนอายุ 44 ปี กระตุ้นไข่ครั้งแรก ได้ไข่ 16 ฟอง เหลือตัวอ่อนที่เลี้ยงถึงระยะบลาสโตซิสต์ในเดย์ 5 แค่ 2 ตัวและตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน หลังจากนั้นกระตุ้นไข่ติดต่อกัน 5 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งได้ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์เพื่อส่งตรวจโครโมโซมรอบละ 1-2 ตัว บางรอบไม่ได้เลย และตรวจโครโมโซมไม่เคยผ่าน จึงหยุดไป 8 เดือน จนได้พบกับ "นิว นภัสสร" ที่ได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านแล้วในตอนนั้น ตู่กลับมาฮึบใหม่ และนิวได้แนะนำตู่ให้ปรึกษาครูก้อยเพื่อบำรุงก่อนตั้งครรภ์ซึ่งตู่ได้เล่าต่อว่า ตอนนั้นยังไม่ได้ติดต่อครูก้อยไปเพราะคิดว่าทำไม่ได้ ยากจัง แต่ก็เริ่มกระตุ้นไข่ครั้งที่ 6 หลังพักไป 8 เดือน ปรากฏว่าจำนวนไข่ลดเหลือ 8 ฟองและได้ตัวอ่อนเพียง 1 ตัวแต่ก็ตรวจโครโมโซมไม่ผ่าน ระหว่างนั้นได้รับกำลังใจจาก "เจมส์ เรืองศักดิ์" ว่า "เราพร้อมขนาดนี้แล้ว มันต้องได้สิ" และ เจอ"นิว" เรื่อยๆ ถามว่าคุยกับครูก้อยรึยัง ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มศึกษาข้อมูลที่นิวเคยได้จากครูก้อยและปรับโภชนาการและพฤติกรรมที่สามารถทำได้ และกระตุ้นไข่ต่อในครั้งที่ 7-8 แต่ยังไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจทักไปหาครูก้อยครูก้อย “เล่าว่าตอนเห็นข้อความคุณตู่ จึงทักกลับไปว่า คุณตู่ยังจะทำลูกอยู่ไหม คุณตู่ตอบกลับมาว่า ครูก้อย ตู่ Give up แล้ว ตู่ทำไม่ได้ กลัวทำครูก้อยเสียเวลา แล้วครูก้อยบอกว่า ขอ 2 เดือนได้ไหม จับมือกันเต็มที่ถ้าไม่ได้แล้วค่อยเลิก ครั้งนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทำมา 7-8 ครั้งแล้ว จะเลิกครั้งที่ 9 ก็ไม่เป็นไร”ตู่ ปิยวดี เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงปรับโภชนาการและไลฟ์สไตล์ตามคำแนะนำของครูก้อยใน 2 เดือนว่า ในช่วงเดือนแรกได้รู้สึกว่าผิวพรรณดีขึ้น ผิวลื่นและตึงขึ้น แม้ยังไม่ตั้งครรภ์แต่สุขภาพดีขึ้นมาก ซึ่งทำให้รู้สึกว่าหากสุดท้ายไม่ได้มีลูกอย่างที่หวัง อย่างน้อยก็มีสุขภาพดีขึ้น หลังปรับโภชนาการและไลฟ์สไตล์ 2 เดือน ก็รีบทำเลย เพราะว่าหมอดูบอกว่าจะมีเกณฑ์ที่จะมีลูกแค่เดือนนี้เท่านั้น แล้วฮึบขึ้นมากในทุกทาง โดยผลลัพธ์คือได้ไข่ 8 ฟองและได้ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์เดย์ 5 ที่สามารถส่งตรวจโครโมโซมได้ถึง 4 ตัว ซึ่งเป็นผลที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมา และรู้สึกดีใจและเข้าใจถึงความสำคัญของการบำรุงไข่เพื่อให้ไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งตรวจโครโมโซมได้มากขึ้น สถิติที่จะตรวจโครโมโซมผ่านก็มีมากขึ้นด้วยตู่ ปิยวดี ถึงกับน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันจนพูดไม่ออก เมื่อพูดถึงผลตรวจโครโมโซมที่คัดผ่านถึง 2 ตัวเป็นครั้งแรก“คือมันไม่เคยผ่านเลย 1-8 ครั้งที่ผ่านมา เราไม่เคยเห็นเลยว่ามันผ่าน ครั้งนี้ส่งไป 4 ตัว เราก็ทำใจมันคงเหมือนเดิม แต่พอผลตรวจโครโมโซมออกมาผ่าน 2 ตัว ก็ส่งกลับไปถามเลยว่าจริงเหรอ คือตอนนั้นคิดว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆ แต่ก็หวัง แต่เราก็ไม่หวัง100 % เพราะว่าหนนี้ถ้าไม่ได้จะหยุดจริงๆ เพราะเราได้ลองเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังแล้ว ปรับทุกอย่างแล้ว และอีกอย่างที่คิดคือเราอายุมากแล้วพอรู้ว่าได้ตัวอ่อนที่ตรวจโครโมโซมผ่านแล้ว 2 ตัว ด้วยความที่เฟลมาเยอะเลยไม่อยากรีบดีใจ ตอนที่ประกาศว่าท้องแล้วก็เกือบ18 วีค คือรอให้มั่นใจจริงๆโดย คุณตู่ ได้ส่งกำลังใจให้ คุณแม่ที่อายุ 40+ ที่ประสบปัญหาท้องยากว่า “สำหรับคุณแม่ที่อายุ 40+ ตัวตู่เองเข้าใจเลยว่ามันจะยากมาก มันต้องใช้ความพยายามในหลายๆ อย่าง ตัวตู่เองก็ทำมาทั้งหมดรอบที่ 9 ถึงจะได้ ตราบใดที่เรายังมีไข่อยู่ ตู่เชื่อว่ามันจะมีสักวันนึงที่เราจะได้ เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรม โภชนาการต่างๆ เป็นกำลังให้คุณแม่ 40+ ทุกท่านนะคะ”“สำหรับแม่ๆ ที่พยายามมีลูกอยู่และรู้สึกยากจังเลย ก็ลองเข้ามาที่เพจBabyAndMom.co.th ดูนะคะ จะมีรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นความรู้เยอะมาก คือตู่เองก็ได้ความรู้จากเพจนี้เยอะมาก ตั้งแต่ยังไม่ได้คุยกับครูก้อยเลย คือแอบไปส่องเอง ก็อยากให้เข้าไปดูเพจนี้ดูค่ะ”ทั้งนี้ คุณตู่ยังได้แชร์เคล็ดลับความสำเร็จ (Key to Success) ที่ช่วยให้ตั้งครรภ์สำเร็จ 3 ข้อ คือ 1.จัดลำดับความสำคัญให้การเตรียมตัวมีบุตรมาเป็นอันดับแรก 2.ปรับโภชนาการอย่างเหมาะสม และ3.ปรับพฤติกรรมการนอนหลับ เพื่อกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนที่ช่วยให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพด้าน “ครูก้อย” ได้ให้กำลังใจผู้มีบุตรยาก 40+ ฮึดสู้และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยกล่าวถึงกรณีของ "ตู่ ปิยวดี" ว่าเป็นตัวอย่างสำคัญสำหรับแม่ๆ อายุ 40+ ที่ประสบปัญหามีบุตรยาก โดยแนะนำให้จัดลำดับความสำคัญของการดูแลตัวเองและตั้งคำถามว่าได้พยายามเต็มที่หรือยัง พร้อมเน้นย้ำว่า หากยังผิดหวังหรือล้มเหลวในการพยายาม ต้องไม่หยุดและปรับวิธีให้เหมาะสม การพึ่งพาเทคโนโลยีอิ๊กซี่ (ICSI) อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้มีบุตรยาก แทนการลองวิธีธรรมชาติหรือ IUI หากไม่เหมาะสมกับภาวะของตนเองสามารถรับชมคลิปสัมภาษณ์ “ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์” คุณแม่คนเก่งและแกร่ง ฉบับเต็มในรายการ “สักวันฉันจะเป็นแม่” ได้ที่Facebook: https://fb.watch/xvXX-vgNo2/YouTube: https://youtu.be/JN4EM9E_BW8สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวมีบุตร มีลูกยาก และมีอายุมาก อยากสำเร็จแบบ "ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์" ติดตามความรู้ดีๆ สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวมีบุตร มีลูกยาก และมีอายุมาก อยากสำเร็จแบบ "ตู่ ปิยวดี มาลีนนท์" ติดตามความรู้ดีๆ ในบำรุงเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ไม่ต้องเสียเวลาบำรุงผิดๆ มาบำรุงให้ตรงจุดกับ ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ เบบี้แอนด์มัม ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง Line Official : @babyandmom.co.th ได้เลยจ้า