คนบันเทิง ร่วมเปิดร้าน “Star Market Sharing the Love” เทศกาลแห่งความรัก อิ่มบุญ อร่อยลิ้น กินเพลิน เดินช้อป !!

เริ่มแล้วกับเทศกาลแห่งความรักความอร่อย ในช่วงเทศกาลวัน วาเลนไทน์ ปี 2568 ในงาน“Star Market Sharing the Love” 🩷 ณ เซ็นทรัล พระราม 3 จัดเต็มแบบใกล้ชิดกับเหล่าซุปตาร์ ที่ร่วมกันออกบูธนำสินค้าของดี ของอร่อย มาเสิร์ฟ ให้เหล่านักช้อป นักชิมได้เดินฟินกันในงาน กับราคาสุดพิเศษ อาทิ : Mari สเปรย์ระงับกลิ่นกายสารส้ม by แม่เปีย คุณแม่ มาริโอ้ เมาเล่อร์ ,ร้านนาถะ by หมอบี ฑูตสื่อธรรม ,Fruitamina by อ.ยิ่งศักดิ์ ,สยามชาไทย by เด่นคุณ งามเนตร ,Justinlove Tuna Spread อัพ ภูมิพัฒน์ ,เขียวไข่กา by เท็น Musketeers ,Natrika shop by น้ำผึ้ง ณัฐริกา ,Fluke Cooking by ฟลุ้ค ณธัช ,ลำพาย ก๋วยเตี๋ยวเรือ by เฟิสท์ เอกพงศ์ ,ลาบูกี้ by น้ำหวาน - นาวินต้าร์,Fox Cha La Lemon by พิมพ์ พิมพ์พรรณ ,ลูกนก จริ by นก จริยา ,ภารดี มีทุกสิ่ง by เปิ้ล ภารดี ,April's Farm by ตุ๊ก ชนกวนันท์ ,ลูกชิ้นหมูหัน by ครัวลุงรงค์ ,Maggi Cornflakes by แม็กกี้ อาภา,แม่จวงยกนิ้ว by จุ๊บแจง วิมลพันธ์ ,ปูดองอันยอง by จุ๋ย จรสพรรณ ,Glassglowy by ปาล์ม ณะ ,น้ำพริกระเบิดภูเขา กอล์ฟ แก้ว กู๊ด ภักดีวิจิตร,Giorgina ต่าย ชัชฎาภรณ์ Well To shop เอี๊ยม วรรษพรNina by Ning & Hanaดร.โก้ ธีรศักดิ์ , ยาดมตราฉุย by มาวิน บางกอกกระซิบ ,Hunger Pang อร่อยเต็มคำ by อะตอม สัมพันธภาพและร้านค้าอีกมากมาย พร้อมความอบอุ่นหัวใจไปกับการให้ รายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้มูลนิธินาถะมาร่วมส่งต่อความรัก ความสุข ความอร่อยในงาน “Star Market Sharing the Love” 🩷 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่16 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ชั้น G เซ็นทรัล พระราม 3 ไปด้วยกันนะคะ#CentralRama3 #เซ็นทรัลพระราม3 #StarMarket #สตาร์มาร์เก็ต