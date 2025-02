"นาจา 2" ทุบสถิติ Star Wars

ภาพยนตร์แอนิเมชันจีน Ne Zha 2 หรือ นาจา 2 ซึ่งสร้างจากตำนานพื้นบ้านจีน กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของจีน ทำลายสถิติต่าง ๆ อย่างถล่มทลาย พร้อมขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของประเทศนาจา 2 เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่สามารถทำรายได้เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในตลาดเดียว แซงหน้า Star Wars: The Force Awakens ที่เคยทำเงินสูงสุด 936 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2015ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในวันที่ 29 มกราคม ซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน นอกจากจะสร้างสถิติใหม่แล้ว ยังช่วยฟื้นคืนวงการภาพยนตร์จีนหลังจากรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศในปี 2024 ลดลงถึง 23% จากปีก่อนหน้าภาคต่อที่ใช้เวลาสร้างถึง 5 ปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมจีนโบราณ ห้องสิน (Investiture of the Gods) ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวพื้นบ้านและความภาคภูมิใจในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีน"นาจาเป็นตัวละครที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมจีน เราสัมผัสได้ถึงตัวละครและบริบทของเรื่อง" เกาเจิ้น ผู้ชมวัย 36 ปีที่ชมภาพยนตร์พร้อมกับลูกของเขากล่าวนอกจากนี้ งานสร้างด้านวิชวลเอฟเฟกต์ของ นาจา 2 ยังได้รับการยกย่องว่าทัดเทียมหรือเหนือกว่าผลงานของฮอลลีวูด"หนังต่างประเทศอาจมีภาพที่ตระการตา แต่ภาพยนตร์จีนก็สามารถทำได้ในระดับเดียวกันแล้ว" เกากล่าวฉวี่ เผยหง พนักงานสื่อวัย 26 ปีกล่าวเสริมว่า "เมื่อก่อนผมชอบแอนิเมชันตะวันตก อย่างดิสนีย์หรือพิกซาร์ แต่ตอนนี้ แอนิเมชันจีนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ ผมจึงหันมาชอบหนังจีนมากกว่า"ทุบสถิติหนังทำเงินสูงสุดของจีนใน 9 วันนาจา 2 ใช้เวลาเพียง 9 วันทำลายสถิติรายได้ของ The Wandering Earth (2019) และ The Battle at Lake Changjin (2021) ซึ่งเคยเป็นแชมป์รายได้สูงสุดของจีน"การกลับมาของ นาจา ทำให้ผู้คนกลับมามีความหวังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนอีกครั้ง" ฉวี่กล่าวตามรายงานของสื่อจีน ผู้กำกับ เจียวจื่อ (ชื่อจริง หยางอวี่) เปิดเผยว่า ตอนแรกเขาพยายามร่วมงานกับทีมงานต่างชาติ แต่พบว่ามาตรฐานไม่เป็นที่พอใจ จึงเลือกใช้ทีมงานชาวจีนทั้งหมดแฟน ๆ บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า นาจา 2 อาจแฝงนัยทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การออกแบบวังของตัวร้ายที่ดูคล้ายกับเพนตากอนหรือทำเนียบขาว แม้ว่าผู้สร้างภาพยนตร์จะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวลือดังกล่าว"ภาพยนตร์เรื่องนี้เกินความคาดหมายของผม มันตื่นเต้นมาก หลังจากออกจากโรง ผมรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนจีน" จาง เจิ้งฟา วัย 22 ปีกล่าว"ผมเชื่อว่าจะมีผลงานดี ๆ แบบนี้อีกในอนาคต นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น"นักวิเคราะห์วงการภาพยนตร์อย่าง หยิงจู้ ผู้เขียน Hollywood in China มองว่า ความสำเร็จของ นาจา 2 พิสูจน์ให้เห็นว่า “แอนิเมชันจีนเติบโตจนสามารถแข่งขันกับดิสนีย์และแอนิเมชันญี่ปุ่นได้”ภาพยนตร์เรื่องนี้นำตำนานพื้นบ้านมาปรับให้เป็นเรื่องราวแนวสมัยใหม่ที่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลและความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งตรงกับรสนิยมของคนดูในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของ นาจา 2 ในตลาดต่างประเทศยังไม่แน่นอน เนื่องจากตำนานนาจาเป็นที่รู้จักน้อยนอกประเทศจีน ต่างจากเกม Black Myth: Wukong ซึ่งใช้ตัวละครอย่างซุนหงอคงที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก"ผมคิดว่าผู้ชมต่างชาติอาจไม่เข้าใจหนังเรื่องนี้ลึกซึ้งเหมือนพวกเรา" ฉวี่กล่าว "แต่ผมหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น"