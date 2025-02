บันเทิงรอบโลก Avatar เปิดภาพตัวละครใหม่ "เผ่าสายลม"

ในภาพยนตร์ Avatar: Fire and Ash ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายวันที่ 19 ธันวาคม 2025 ภาคต่อของ Avatar จะพาเราไปพบกับเผ่าใหม่ของชาวนา'วี "Wind Traders" หรือ "เผ่าทแลลิม" ที่นำเสนอวิธีการมองโลกใหม่จากมุมมองทางอากาศที่ไม่เหมือนใคร ภาพที่เผยแพร่โดยนิตยสาร Empire ได้แสดงให้เห็นตัวละครใหม่ที่นำโดย "เพย์ลัก" (รับบทโดย "เดวิด ธิวลิส") ซึ่งผู้นำเผ่านี้ได้เชี่ยวชาญในการเดินทางข้ามภูมิประเทศของพันโดร่า โดยใช้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับแมงกะพรุนขนาดยักษ์ เพิ่มมิติใหม่ให้กับฉากการบินในภาพยนตร์ที่เคยมีความตระการตาอยู่แล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฉากแอ็กชันสุดระทึก เมื่อ "ทอม ครูซ"กลับมาอีกครั้งในบทบาทของ "อีธาน ฮันต์"กับภารกิจสุดท้ายที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ใน Mission: Impossible - TheFinal Reckoning ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยฉากเสี่ยงตายนักแสดงระดับแถวหน้า และบทสรุปของสายลับในตำนานโดยในตัวอย่างล่าสุดที่ปล่อยออกมาในช่วงซูเปอร์โบวล์ "ทอม ครูซ"ปรากฏตัวขณะห้อยหัวจากเครื่องบินที่กำลังบินอยู่กลางอากาศซึ่งเป็นฉากที่ท้าทายร่างกายอย่างหนัก แม้จะเคยผ่านฉากผาดโผนมานับไม่ถ้วนแต่เขายอมรับว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่หนักหนาที่สุดBridget Jones: Mad About The Boyก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงวัยกลางคนกับชายหนุ่มซึ่งทำให้เหล่านักแสดงต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้ โดยในภาคที่ 4 ของซีรีส์"Bridget Jones" ที่ได้รับการรอคอยมาอย่างยาวนาน ตัวละครที่หลายคนรักอย่าง"เรเน่ เซลวีเกอร์"ต้องเผชิญกับความซับซ้อนในชีวิตขณะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและม่ายพร้อมทั้งเริ่มต้นความสัมพันธ์โรแมนติกกับชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกัน"ลีโอ วูดอลล์" ผู้รับบทเป็นชายหนุ่มกล่าวในสัมภาษณ์กับ Stellar Magazineว่า เขาปกป้องเนื้อเรื่องดังกล่าวว่า“มันเป็นความสัมพันธ์จริงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและเราแค่ไม่คุ้นเคยกับการเห็นมันในภาพยนตร์”เส้นทางสู่ซูเปอร์สตาร์ของ "เฮนรี คาวิลล์" อาจแตกต่างออกไป หากเขาได้รับบท"เจมส์ บอนด์" เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ล่าสุด เทปออดิชันของเขาถูกเปิดเผยทำให้แฟน ๆ กลับมาตื่นเต้นอีกครั้งกับโอกาสที่พลาดไป ในเทปดังกล่าว "เฮนรีคาวิลล์" วัย 22 ปี ถ่ายทอดบทบาทของ "เจมส์ บอนด์" ในสไตล์ของ "เพียร์ซบรอสแนน" จาก GoldenEye ด้วยการกล่าวประโยคอมตะอย่าง “บอนด์, เจมส์ บอนด์”และ “วอดก้ามาร์ตินี เขย่าแต่ไม่คน” พร้อมลุคสุดเท่ในเสื้อแจ็กเก็ตหนังแม้ว่าการแสดงของเขาจะ "ยอดเยี่ยม" แต่ "มาร์ติน แคมป์เบลล์" ผู้กำกับCasino Royale ตัดสินใจเลือก "แดเนียล เคร็ก" เพราะมองว่า "คาวิลล์"ยังดูเด็กเกินไปในตอนนั้น