แฟนมาร์เวลตัวจริง “เจมีไนน์-โฟร์ท” ชวนตะลุยดินแดนมาร์เวลใน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สนุกกับธีมมาร์เวล กระทบไหล่ซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ

สองหนุ่มสุดฮอต แฟนตัวจริงจักรวาลมาร์เวล เจและเปิดทริปรับต้นปี พาแฟน ๆ ไปร่วมฟินในดินแดนมาร์เวลที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ตามหาซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ พร้อมเก็บเกี่ยวโมเม้นต์ประทับใจในธีมมาร์เวล ที่เสิร์ฟประสบการณ์สุดว้าวก่อนชวนไปดู 3 ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จาก Marvel Studios ที่พร้อมเข้าฉายให้แฟน ๆ ได้ชมในโรงภาพยนตร์ตลอดปี 2025งานนี้สองหนุ่ม เจมีไนน์-โฟร์ท สนุกกันอย่างเต็มที่ ทั้งตื่นตากับโชว์อเวนเจอร์ส เปิดประสบการณ์กับเครื่องเล่น Iron Man Experience และ Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ซึ่งมีแค่ที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เท่านั้น แถมยังได้ชิมเมนูธีมมาร์เวล พร้อมพากันเลือกซื้อของระลึกซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลมาร์เวล และเข้าพักในห้องที่เต็มไปด้วยเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ ซึ่งแฟน ๆ มาร์เวลที่ชมภาพยนตร์เรื่องโปรดที่ SF Cinema ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นทริปพิเศษแบบนี้ จากฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ตลอดปี ดู 3 เรื่อง ลุ้น 3 รอบ รวม 15 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 520,000 บาทงานนี้เจมีไนน์ ที่ชอบไอรอนแมน (Iron Man) เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เผยอย่างตื่นเต้นว่า "การได้มาเยือนดินแดนมาร์เวลที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ทำเอาแฟนไอรอนแมนอย่างผมประทับใจมาก ทั้งได้ถ่ายรูปกับไอรอนแมน ได้เล่น Iron Man Experience ฟินและอินสุด ๆ ครับ"ด้านโฟร์ทซึ่งเป็นแฟนกัปตันอเมริกา (Captain America) ก็ปลื้มกับทริปนี้ไม่ต่างกัน "ทุกกิจกรรมที่ได้ทำที่นี่ประทับใจมาก ๆ ได้เห็นกัปตันอเมริกาในอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ยิ่งได้ดูโชว์และอยู่ในบรรยากาศของจักรวาลมาร์เวลแบบนี้ ยิ่งทำให้ตื่นเต้นและอยากดู Marvel Studios' Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่ ที่กำลังเข้าฉายอยู่มากขึ้นไปอีก" โฟร์ทกล่าวและนอกจากพาไปเที่ยวอย่างจุใจ สองหนุ่มแฟนตัวจริงมาเวลยังฝากแฟน ๆ ติดตาม 3 ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีจาก Marvel Studios ที่จะได้ชมในโรงภาพยนตร์ตลอดปี 2025 เริ่มจาก "Marvel Studios' Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่" ที่จะเผยโฉมกัปตันคนใหม่และภารกิจครั้งใหม่ ที่ต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ไม่ธรรมดาอย่าง Red Hulk พร้อมระเบิดความมันกับแอ็กชันแบบเกินพิกัด เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศและระบบ IMAX ตามด้วย "Marvel Studios' Thunderbolts* ธันเดอร์โบลต์ส*" ที่แหวกขนบของหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างสิ้นเชิง กับการรวมตัวของเหล่าฮีโร่สุดแปลกที่จะร่วมมือกันทำภารกิจสุดมัน เข้าฉายวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2568 และส่งท้ายด้วย "Marvel Studios' The Fantastic Four: First Steps" ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่จะพาแฟน ๆ ไปทำความรู้จัก Marvel's First Family โดยมีฉากหลังเป็นโลก Retro-Futuristic เข้าฉายวันที่ 24 กรกฎาคม 2568"ต้องบอกว่าภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องของ Marvel Studios น่าดูทุกเรื่อง โดยเฉพาะแฟนกัปตันอเมริกาพลาดไม่ได้เลยกับ Marvel Studios' Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่ ภาคนี้ได้ฟอลคอนมาเป็นกัปตันคนใหม่ แค่เห็นชุดเห็นปีกก็อยากดูแล้ว ยิ่งมีเรด ฮัลค์ มาเป็นคู่ต่อสู้ ยิ่งน่าดูมากขึ้นไปอีก ใครเป็นแฟนกับตันอเมริกาแบบผม ต้องดูให้ได้ครับ" โฟร์ทฝากฝังซูเปอร์ฮีโร่คนโปรด ส่วนเจมีไนน์บอกว่า "จริง ๆ ผมว่าไม่ควรพลาดแม้แต่เรื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นแฟนมาร์เวล หรือคนชอบหนังแอ็กชัน รับประกันว่าสนุกทุกเรื่องแน่นอน รอพบกับความมัน ดุเดือด แบบฉบับมาร์เวลได้ตลอดปี 2025 นี้ครับ"และถ้าอยากใกล้ชิดกับซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจแบบ เจมีไนน์-โฟร์ท ติดตามทริปสุดพิเศษของพวกเขาที่ https://youtu.be/qHnmkyf1S70?si=kk408Sg2eRckiQKs แล้ววางแผนไปสนุกในดินแดนมาร์เวล ณ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เยือน Stark Expo ชม ชิม ช้อป สนุกกับธีมมาร์เวลกัน เหล่าซูเปอร์ฮีโร่รออยู่พิเศษ! สำหรับแฟน ๆ ภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องในปีนี้ Marvel Studios ร่วมกับ SF จัดแคมเปญ "New Generation Marvel Studios" ให้ทุกคนได้ลุ้นเที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ฟรี! เพียงซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เรื่อง "Marvel Studios' Captain America: Brave New World กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่จักรวาลใหม่", "Marvel Studios' Thunderbolts* ธันเดอร์โบลต์ส*" และ "Marvel Studios' The Fantastic Four: First Steps" ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา ทุก 2 ที่นั่ง รับสิทธิ์ลุ้นไปเที่ยว ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พร้อมที่พัก 2 วัน 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน) จำนวน 5 รางวัลต่อเรื่อง รวม 15 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 525,000 บาท อยากเที่ยวฟินอินกับซูเปอร์ฮีโร่แบบ เจมีไนน์-โฟร์ท ต้องห้ามพลาด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดีย SF Cinema