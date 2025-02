เดือด The Knot 4 Cultures X Siam Fantasy 2025 เก็บตัวแบบ เรียลลิตี้ ล้วงลึก กับ 12 ผู้เข้าประกวด

จัดใหญ่ให้โลกจำ แบบไม่ธรรมดาจริงๆ น็อต แม็กซิม ลุยงานใหม่ มีแววปัง กับเวทีารกลับมาอีกครั้งของเวทีประกวดหนุ่มหล่อ สุดร้อนแรงแห่งปี นำทัพโดยประธานจัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์ และผู้จัดการกองประกวดฯ จับมือ สยามแฟนตาซี Siam Fantasy โดยแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ The Knot 4 Cultures X Siam Fantasy พร้อม 3 Judgeและนักร้องนักแสดงมากความสามารถนอกจากนี้ยังมี เมนเทอร์ จาก The Knot 3 ซีซั่น ได้แก่เดอะน็อต ซีซั่น 1 ,เดอะน็อต ซีซั่น 2 ,เดอะน็อต ซีซั่น 3 มาร่วมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่ Siam Fantasy เอเชียทีคภายในงานนอกจากโชว์เปิดตัวสุดอลังแล้ว ยังถือโอกาสเปิดตัว รายการ เดอะแบล็คสเตจ เรียลลิตี้ ที่จะนำท่านล้วงลึก ไปกับผู้เข้าประกวด ทั้ง 12 คน โดยผู้บริหาร เดอะน็อตการละคร และเปิดตัวนักแสดง Black Diary อีกด้วย โดย น็อต แม็กซิม ได้เปิดใจชัดๆนอกเหนือจากการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีประกวด THE KNOT THAILAND แล้ว ยังมีโอกาสได้เป็นผู้อำนวยการกองให้กับ The Man Thailand , Mr.Knight Diamond (KND) , Mister Smart Thailand ซึ่งแต่ละเวที ก็มีบริบทที่แตกต่างกันไป แต่ยังคงลายเส้นในความเป็น น็อต แม็กซิมให้เห็นอยู่ ทุกเวทีที่ทำได้รับความสนใจจากทุก ๆ สื่อ ต้องกราบขอบคุณ มา ณโอกาสนี้ด้วยครับเพราะความที่แปลกแหวกแนว ฉีกมันทุกกฏของการประกวดเสมอ ตามคอนเซป เวทีที่มีแบบฉบับของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบรนเนอร์ ของผู้เข้าประกวด ที่เรฟเฟอเร้นท์ อ้างอิงมาจาก Magazine อย่าลืมว่าน็อต แม็กซิม ก็คือ Fashion Editor ของ 3 Magazine Attitude-MAXIM-IN Magazine มาก่อน ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบรูปแบบโชว์บนเวที ด้วยแนวคิดที่ไม่เหมือนใคร ปรับเปลี่ยนแคมเปญทุกวินาที จนบางทีทีมงานและผู้เข้าประกวดตั้งตัวไม่ทัน เพราะต้องการให้ออกมาดี และไม่ให้ซ้ำซากจำเจ เอาใจผู้ชมโดยเฉพาะ การทำเวทีประกวด มีการแข่งขันสูง เพราะทุกเวทีอยากให้ออกมาดีตามคอนเซปของตัวเอง กำไรคือคนที่ดูและติดตามที่ได้ไป อันนั้นคือตอบโจทย์THE KNOT SS.4 เดอะน็อตซีซั่น 4 มาแล้ว นับจากนี้ ทุกวินาที จะมีอะไรให้ลุ้น และติดตามด้วยความสนุก และได้อรรถรส ครบด้วยคุณค่าของธีมที่วาง ในด้าน CULTURE บวกกับความ DRAMATIC แต่จะเป็นในรูปแบบไหน ต้องตามดู และตามให้ทัน เดาไม่ถูกแน่นอนรวมถึงเรายังได้ JUDGE อย่าง แม่อ้วน รีเทิร์น พี่ป้อม วินิจ ,น้องเก่ง ธชย ที่มีความสามารถในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเรื่อง การแสดง-แฟชั่น-วัฒนธรรม มารวมพลังตัวพ่อและตัวแม่ด้วยแล้ว รับรองว่าสุด! ซึ่งหลังจากนี้ เราจะมีการเก็บตัวตัวที่ DIVALUX RESORT AND SPAสำคัญที่สุด THE KNOT SS.4 ครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก Siam Fantasy ของมี๊มิรินน์ Mirinn Promnok มาจับมือด้วยอีกคน Taste เดียวกันสมัยจับมือ กันทำ Mister Knight Diamond (KND) เท่านี้ก็การันตีได้ว่าต้องปัง และเป็นกระแสขนาดไหน เราพูดเสมอว่า เวที The Knot 4 Cultures X Siam Fantasy 2025 ปีนี้ ต้องทำมาให้ดีที่สุด แค่เวที Siam Fantasy ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ของ The Knot แสง สี เสียง โดยเฉพาะ รอบไฟนอล ไม่ต้องพูดถึง ไม่เสียชื่อแน่นอนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเป็น Siam Fantasy , เดอะน็อตการละคร , Le Beauty 88 , มิ่งมงคล by CHART , ยาดมสมุนไพร เฌอเอม , CHER Resort Hua Hin , X-ROCK 3D Swimwear , HANGOVER NAKHONSAWAN , YUVANICH by Thang Tham O Sod , CANVAS Clinic , สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ Association Thailand , สมาพันธ์ความงาม เกาหลีใต้ K-BEAUTY , FORFUN BANGKOK , DIVALUX RESORT AND SPA , BEYONDSKY After School Alcademy , IKEMEN THAILAND , TOUCH TRAVEL WORLD , bakedBee by Honeygrace และ BANGKOK SMART CLINIC ที่ตอนนี้หลั่งไหลเข้ามากัน และให้ความสนใจกับเวที THE KNOT ในครั้งนี้ทุกคนด้วยครับ และขอบคุณผู้สมัครทุกคน และบ้านแต่ละบ้านที่ไว้วางใจเราและส่งน้อง ๆ เข้ามาประกวด บอกได้เลย 12 คน นี้ที่เข้ารอบ ทุกคน เป็นที่รู้จักแน่นอน น้อยๆ แต่ปั้นง่าย ถัวเฉลี่ยความดังเท่ากัน อันนี้คือคอนเซปต์ ต้องฝากติดตามความสนุกกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนน !! สู้ยิบตาครับ